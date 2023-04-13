Вальверде ударил Баэну на парковке стадиона. Звезда «Реала» защищал честь семьи, теперь им займется полиция

Разбираемся в скандале.

Ложь бьет больнее кулака

Одиннадцать лет назад после очередного горячего класико возглавлявший «Реал» Жозе Моуринью на парковке «Камп Ноу» поджидал арбитра и, не выбирая выражений, высказал все, что думает о его работе. Теперь в испанском футболе случился более громкий скандал, и в похожей обстановке у клубного автобуса «Вильярреала» полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанес удар игроку «подводников» Алексу Баэне. Сделал то, что не случилось на поле, где после фола оппонента и удара ладонью по затылку уругваец с огромным трудом воздержался от акции возмездия.

Как позже выяснилось, нарушение правил совершенно ни при чем, а история конфликта берет свое начало в февральском кубковом полуфинале. По версии Marca, в той игре Баэна бросил фразу: «Плачь, что твой сын не родится». И если это действительно так, удивительно, как Вальверде сдержался в предыдущей игре, потому что для его семьи это очень чувствительная тема.

Поведала о ней супруга уругвайца Мина Бонино, у которой возникли осложнения во время второй беременности. На каком-то этапе врачи считали, что плод нежизнеспособен, однако спустя время все пришло в норму. Та история, кстати, стала причиной спада в игре Вальверде. Когда же все благополучно разрешилось, Феде в финале клубного чемпионата мира отметил один из своих голов, имитируя кормление ребенка из бутылочки.

Так что после случившегося на парковке «Сантьяго Бернабеу» общественное мнение в Испании разделилось, и многие приняли сторону Вальверде. Или как минимум попытались его понять. А Баэна, будучи шокированным обвинениями в свой адрес, подал заявление в полицейском участке Кастельона и выложил в соцсетях большой пост.

«В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега. После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я желал боли члену его семьи. С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье. Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу. Сейчас моя единственная цель — сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи", — написал футболист.

Кроме того, Баэну поддержали в клубе: «Вильярреал» выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию игрока и будет придерживаться ее на протяжении всего процесса".

Федерико Вальверде. Фото Global Look Press

Семейная драма

Между тем другая сторона конфликта в информационном пространстве не так активна. Когда на следующий день после игры выезжавшего на автомобиле с тренировки «Реала» Вальверде остановили журналисты LaSexta Deportes, уругваец выпалил: «Нет, нет. Нет, извините». Зато он уделил внимание поджидавшим его болельщикам, непринужденно пообщавшись с ними и раздав несколько автографов.

Не делал никаких официальных заявлений и «Реал». А Карло Анчелотти отказался от комментариев, заявив лишь, что Вальверде обладает уникальными человеческими качествами. В итоге основным спикером выступила супруга Вальверде. Журналистка по образованию, она сначала среагировала на действия Баэны, который на эмоциях сделал репост чужой публикации, где были неверно указаны даты кубковой игры и ее первого рассказа о ситуации с беременностью.

Позднее Бонино написала более пространный текст, в котором были следующие слова: «Мы никого и никогда не подстрекаем к насилию. Я сожалею, что были получены угрозы (Баэной. — Прим. «СЭ»), которые я тоже получаю, но это вне моей досягаемости. После всего, что мы пережили, меня ранит тот факт, что мне приходится читать о том, что мы используем свое несчастье. Есть Бог, который все видит, который знает правду, и мы спокойны. Но они открывают рану, которая даже не затянулась, потому что пока ребенок не родится, у меня не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить».

Алекс Баэна. Фото Global Look Press

Уголовный сценарий

Пока все в этой истории ограничивается эмоциональными заявлениями, а какими будут последствия — предсказать невозможно. Как сообщает As, 17 апреля состоится посвященное инциденту заседание государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Она рассмотрит имеющуюся у полиции информацию и оценит нанесенный Баэне ущерб с медицинской точки зрения.

Комиссия может либо вынести свое решение, запретив Вальверде посещение спортивных объектов сроком от одного до шести месяцев, или передать информацию Испанской федерации футбола. Та в свою очередь может дисквалифицировать Вальверде на четыре матча. Именно столько в связи с инцидентом из прошлого сезона в сегунде получил нападающий «Вальядолида» Серхио Леон, швырнув бутылку в болельщика «Спортинга» по окончании матча в Хихоне.

Однако рассматривать ту историю как прецедентную нужно с оговорками. Дело в том, что тогда все случилось у входа в подтрибунные помещения и было зафиксировано видеокамерами. Такой же была и ситуация с защитником «Кадиса» Карселеном, которого отстранили на три игры после конфликта в туннеле у трибун. Сейчас у «Вильярреала» вроде бы есть запись инцидента, однако он произошел не в чаше стадиона и не отмечен судьей в протоколе. Соответственно, спортивные санкции могут вообще не применять, и дело перейдет исключительно в уголовную плоскость.

Это связано еще и с действиями Баэны, которому клуб предоставил право выбрать, что делать. А тот, имея возможность подать жалобу в комитет по проведению соревнований или полицию, либо в обе инстанции, выбрал вариант обращения в правоохранительные органы. Суд в свою очередь может ограничиться штрафом, если зафиксированные травмы не потребовали операции и не привели к временной потере трудоспособности.

Федерико Вальверде и Алекс Баэна. Фото AFP

Вариантов и нюансов в деле много, и быстро его не рассмотрят. В случае с Леоном разбирательства заняли шесть месяцев. Сейчас же каждый стоит на своем, и в СМИ попадают самые невероятные версии. Об обращении стороны Вальверде к Баэне с просьбой не подавать заявление в полицию и ответном требовании публично опровергнуть обвинения в оскорблениях семьи. О том, что уругваец у автобуса попросил повторить сказанное на поле и только потом нанес удар.

А другой источник утверждает, что перепалка времен Кубка, где Баэна изображал «плачущие» жесты и что-то говорил, касалась исключительно футбола. Сообщается также, что изучившие запись двух игр эксперты не нашли подтверждения оскорблений, предположив, что они все же могли случиться вне поля зрения камер или под трибунами.

В общем, пока все напоминает судебные разбирательства по принципу «слово против слова». Причем главные заявления, что очевидно, должны прозвучать именно в зале суда. Если, конечно, стороны не помирятся и заявление не будет отозвано. Пока же следует согласиться с оценкой президента ла лиги Хавьера Тебаса, который заявил: «Если провокация имела место, это смягчающее обстоятельство, но не оправдание». Только и за слова, если они были произнесены, отвечать тоже нужно.

Пока же Вальверде сыграл в Лиге чемпионов во вчерашнем матче с «Челси». И сыграл привычно классно. Так, как и требовалось команде, которая всячески оберегала его от шумихи вокруг скандала.