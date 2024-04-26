Деньги, скандалы и ошибки компьютера. Почему в ла лиге нет системы автоматического определения гола

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Самым обсуждаемым моментом недавнего класико стал угловой «Барселоны» из первого тайма. Не победный гол Беллингема. Не относительно спорный пенальти на Васкесе. Не травма де Йонга. Угловой. Дело в том, что после касания Ямаля мяч долетел до линии ворот. А пересек ее или нет — вопрос, стопроцентного ответа на который не нашлось до сих пор.
Делая сейв, Лунин загородил мяч от нескольких камер, дающих удобный ракурс для ВАР. Ассистенты донесли главному судье, что у них нет железных аргументов за гол, поэтому его решение остается в силе. А сам арбитр взятие ворот не засчитал. Эта проблема почти наверняка решилась бы при наличии в чемпионате Испании автоматической системы определения гола, но ее там нет.
«Барса» уверена, что ее обокрали, а президента ла лиги Хавьера Тебаса ожидаемо забросали вопросами — почему не взять пример с других топ-лиг и не установить goal-line technology? Ответ: это неоправданно дорого и ненадежно. Ну давайте проверим устойчивость аргументации Тебаса.
О введении новой технологии всерьез заговорили после чемпионата мира-2010, когда уругвайский рефери Хорхе Ларрионда проморгал чистый гол Лэмпарда и лишил Англию шансов сравнять счет в 1/8 финала против Германии. Уже через два года систему начали тестировать на клубном ЧМ, а в 2014-м интегрировали в национальные чемпионаты. На чемпионате мира в Бразилии она тоже была.
Есть несколько разновидностей, но самая популярная — Hawk-Eye. В чем суть: на ворота сверху направлено более десятка камер, которые создают 3D-проекцию, легко определяющую момент пересечения линии ворот. Когда это происходит, часы судьи начинают вибрировать, а на их экране крупно пишется GOAL. Технология годами преподносилась как безотказно работающая. Вот мы и подобрались к первому тезису Тебаса.
Функционирует все действительно четко. Если функционирует. То есть когда система исправна, она реально не может ошибаться, автоматизм есть автоматизм. Это как в калькулятор вбить 2+2 или другой пример какой угодно сложности — ответ будет верным. Но любой компьютер, даже самый современный и мощный, имеет свойство зависать или глючить.
Широко известно как минимум о нескольких ошибках Hawk-Eye, Тебас делился скриншотами старых новостей, в которых говорилось о косяках технологии. В 2020 году вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланн завалился с мячом в ворота во встрече с «Шеффилдом». Не сильно, слегка прилег на сетку около штанги, но мяч был в руках прямо над линией. На повторе сбоку отчетливо видно, что случился гол. А уведомления на запястье Майкла Оливера не появилось. Как так?
Разработчики заявили, что это первая ошибка за 9000 матчей, и назвали причиной слишком большое количество игроков на пути половины камер. Верится в это с большим трудом. Тем более сам Оливер сказал, что ему все-таки пришло сообщение о взятии ворот. Правда, он тогда был уже в раздевалке. Машину коротнуло, бывает.
Еще раньше, в 2018 году, произошла обратная ситуация. В матче четвертьфинала Кубка французской лиги между «Амьеном» и «ПСЖ» часы кричали о голе, когда мяч находился очень далеко от ворот. Это была система GoalContrlol, но суть один в один такая же, как у Hawk-Eye. На второй тайм от греха подальше все отключили.
Технология допускает ошибки, но, конечно, гораздо чаще помогает. Если вратарь нелепо закинет мяч в свои ворота после тысячи отбитых ударов, его репутация будет подпорчена. Здесь то же самое. Другое дело — рентабельность. Слова нидерландского арбитра ФИФА с опытом работы на самом высоком уровне, включая Евро и ЧМ, Яна Вегерефа, сказанные в 2016 году:
«Если смотреть со спортивной точки зрения, ни у кого не может быть возражений по поводу автоматического определения гола. Но с финансовой стороны все чуть иначе. В сезоне эредивизи-2014/15 технология пригодилась всего пять раз. То есть раз в 60 матчей. Получается, отдельно взятой команде такая система понадобится в среднем один раз за четыре сезона».
Заставляет сомневаться в необходимости такого вложения. Клубы АПЛ отдали примерно по 300 тысяч фунтов за Hawk-Eye. Сумма включает в себя оборудование, его установку, сертификацию и тестирования. Если ссылаться на Вегерефа, одна команда потратит больше миллиона до первой потребности в помощи технологии. И если этот клуб, предположим, «Шеффилд» из одного из прошлых абзацев, желание пользоваться нововведением отпадает напрочь.
Собственно, обо всем этом Тебас и говорит: «Это не идеальная технология. Но дело не только в этом. В течение сезона голы-фантомы случаются три или четыре раза, и если добавить, что система не идеальна, то стоимость ее использования очень высока: нужно инвестировать 5-6 миллионов долларов, чтобы использовать ее один раз при том, что результат может быть сомнительным».
Вроде бы логично. Но! Неужели деньги, о которых идет речь, на самом деле неподъемны для чемпионата Испании? Когда в Шотландии заявляют, что не потянут, вопросов нет. Но ла лига? Чемпионат, который еще год назад занимал второе место по общим доходам и по убыткам, уступая лишь АПЛ. Не может такого быть. По крайней мере, если верить отчетам.
Тебас явно не хочет внедрять Hawk-Eye. Теперь произошел скандал, и Хавьеру припомнили и радикальное повышение собственной зарплаты, и коррупционные вопросики, и финансы «Барселоны». Обязаны были это упомянуть, но данные темы — для отдельного большого текста.
Хочется непосредственно об игре. Очевидно, что от системы автоматического определения гола очень и очень много пользы. Безумно удобно откопать несколько аргументов против и с серьезным лицом их вывалить на неподготовленную аудиторию. Выглядит однобоко и странно. Сколько было случаев, когда камеры указывали на миллиметры, отделившие от гола? А сколько головной боли принес боссам лиги неоднозначный эпизод с Ямалем? Ответ на эти два вопроса одинаков. И именно он должен привести Тебаса или хотя бы кого-нибудь из чиновников к единственно верному решению.