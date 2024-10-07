Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:20

Иньеста завершил карьеру в 40 лет. На прощальном видео он не сдержал слез

Иньеста завершил карьеру в возрасте 40 лет
Артемий Кутейников
Корреспондент
Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Андрес не нашел новую команду.

Один из лучших полузащитников XXI века Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего испанца был «Эмирейтс» из ОАЭ.

Прощание великого

Иньеста анонсировал уход 1 октября — опубликовал в соцсетях видео, на котором он рисует себя в форме «Барселоны». Андрес добавил загадочную надпись «скоро» и подписал дату — 8 октября 2024-го. Испанское медиа Relevo сообщало, что в этот день он объявит об уходе.

Назначенная дата еще не наступила, но испанец уже объявил о завершении карьеры, а в его соцсетях появилось новое видео. Теперь Иньеста со слезами на глазах анализирует ушедшую карьеру и отвечает на вопрос: «Что футбол значит для тебя?» В этом же ролике знаковые для Андреса тренеры — Луис Энрике, Пеп Гвардиола, Луи ван Гал, Висенте дель Боске и Лоренсо Серра Феррер — рассуждают о величии полузащитника. Под роликом находится еще одно интригующее послание — «Игра продолжается 08.10.2024».

Где Иньеста играл после «Барселоны»

Андрес вошел в историю игроком «Барселоны» и сборной Испании. Каталонию он покинул летом 2018-го и превратился в миссионера — стал знакомить с волшебством своей игры отдаленные части футбольного мира.

Андрес Иньеста. Иньеста после «Барселоны» играл в Японии и ОАЭ. Почему он выбирал такие непопсовые места?

Пять лет Андрес провел в японском «Виссел Кобе» и еще один год в «Эмирейтс» из ОАЭ, в составе которого провел 1000-й матч в карьере. Испанец объяснял необычные локации желанием развивать там футбол. «Я хотел бы помочь этому клубу продвигаться вперед и помочь японской лиге расти в Азии. Доверие, вера и возможность внести свой вклад в этот проект в Эмиратах для меня очень важны», — говорил испанец о Японии и ОАЭ.

Летом 2024-го у него завершился контракт с «Эмирейтс», а опция однолетнего продления не была задействована. Но сам футболист не собирался уходить. «Я хочу продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что настал момент остановиться», — приводил его слова Goal.

Фото Global Look Press

Наследие испанца

Андрес отпечатался в истории автором победного гола в овертайме финала чемпионата мира 2010 года — он принес Испании минимальную победу над Нидерландами (1:0). Всего за карьеру Иньеста выиграл 37 трофеев — четвертый показатель среди всех футболистов.

Он был частью одной из сильнейших средних линий в истории футбола — в «Барселоне» и сборной Испании взаимодействовал с Серхио Бускетсом и Хави. Иньеста провел более 1000 матчей за клуб и сборную, а теперь, возможно, займется тренерством. «Очевидно, что я хотел бы вернуться в «Барсу» в какой-то момент своей жизни», — цитирует полузащитника Goal.

Андрес Иньеста
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эрдоган предрек Нетаньяху будущее Гитлера
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Российская спортсменка утонула в Барселоне на соревнованиях по триатлону
Умер легендарный игрок сборной Нидерландов Йохан Нескенс
Сегодня
Вчера
Неделя