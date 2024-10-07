Иньеста завершил карьеру в 40 лет. На прощальном видео он не сдержал слез

Андрес не нашел новую команду.

Один из лучших полузащитников XXI века Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего испанца был «Эмирейтс» из ОАЭ.

Прощание великого

Иньеста анонсировал уход 1 октября — опубликовал в соцсетях видео, на котором он рисует себя в форме «Барселоны». Андрес добавил загадочную надпись «скоро» и подписал дату — 8 октября 2024-го. Испанское медиа Relevo сообщало, что в этот день он объявит об уходе.

Назначенная дата еще не наступила, но испанец уже объявил о завершении карьеры, а в его соцсетях появилось новое видео. Теперь Иньеста со слезами на глазах анализирует ушедшую карьеру и отвечает на вопрос: «Что футбол значит для тебя?» В этом же ролике знаковые для Андреса тренеры — Луис Энрике, Пеп Гвардиола, Луи ван Гал, Висенте дель Боске и Лоренсо Серра Феррер — рассуждают о величии полузащитника. Под роликом находится еще одно интригующее послание — «Игра продолжается 08.10.2024».

Где Иньеста играл после «Барселоны»

Андрес вошел в историю игроком «Барселоны» и сборной Испании. Каталонию он покинул летом 2018-го и превратился в миссионера — стал знакомить с волшебством своей игры отдаленные части футбольного мира.

Пять лет Андрес провел в японском «Виссел Кобе» и еще один год в «Эмирейтс» из ОАЭ, в составе которого провел 1000-й матч в карьере. Испанец объяснял необычные локации желанием развивать там футбол. «Я хотел бы помочь этому клубу продвигаться вперед и помочь японской лиге расти в Азии. Доверие, вера и возможность внести свой вклад в этот проект в Эмиратах для меня очень важны», — говорил испанец о Японии и ОАЭ.

Летом 2024-го у него завершился контракт с «Эмирейтс», а опция однолетнего продления не была задействована. Но сам футболист не собирался уходить. «Я хочу продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что настал момент остановиться», — приводил его слова Goal.

Фото Global Look Press

Наследие испанца

Андрес отпечатался в истории автором победного гола в овертайме финала чемпионата мира 2010 года — он принес Испании минимальную победу над Нидерландами (1:0). Всего за карьеру Иньеста выиграл 37 трофеев — четвертый показатель среди всех футболистов.

Он был частью одной из сильнейших средних линий в истории футбола — в «Барселоне» и сборной Испании взаимодействовал с Серхио Бускетсом и Хави. Иньеста провел более 1000 матчей за клуб и сборную, а теперь, возможно, займется тренерством. «Очевидно, что я хотел бы вернуться в «Барсу» в какой-то момент своей жизни», — цитирует полузащитника Goal.