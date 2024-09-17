Кошмар «Барсы» и раздолье «Реала». Как работает потолок зарплат в ла лиге?

Гранатовые мучаются до сих пор.

С 2021 года ни одно трансферное окно не проходит без новостей о финансовых проблемах «Барсы», из-за которых она не может зарегистрировать новых игроков (а иногда и тренеров). Это лето не стало исключением: сначала Ханси Флик и его тренерский штаб провели пару недель с командой в неофициальном статусе, а затем Дани Ольмо был вынужден пропустить два стартовых тура чемпионата.

Накануне испанская лига обновила потолок зарплат по итогам летнего окна. «Барса» вписалась и получила поощрение — теперь каталонцы смогут увеличить зарплатную ведомость с 204 до 426 миллионов евро. Неплохой рывок, но до «Реала», как до Эвереста: чемпионам позволено тратить 755 миллионов евро.

Как «Барсе» удается балансировать на грани финансовой катастрофы? Как устроен потолок зарплат в ла лиге? Давайте разбираться.

Хавьер Тебас. Фото Global Look Press

Потолок зарплат придумали как панацею от долгов

К началу первого срока Хавьера Тебаса как президента ла лиги клубы примеры и сегунды накопили долги в размере 2 миллиардов евро. Они имели огромные финансовые обязательства как перед правительством Испании, так и перед бывшими и текущими игроками и тренерами. Тебасу пришлось ломать голову.

Так ввели потолок зарплат: тратить можно лишь столько, сколько зарабатываешь. При выведении итогового лимита учитывается множество факторов: от расходов и доходов до долгосрочных внешних инвестиций и долгов. Причем в расходах учитываются контракты не только основы, но и молодежных команд.

Трансферы тоже влияют на лимит. Часто суммы, уплачиваемые за новых игроков, амортизируются. Иначе говоря, входят в финансовые отчеты постепенно. Например, если футболист обошелся в 50 миллионов евро и подписал контракт на пять лет, значит, следующие пять лет в расходах прибавится по 10 миллионов евро. А если клуб совершил продажу на 50 миллионов евро, то может сразу внести всю сумму в доходную статью.

Но система не дает этим злоупотреблять. Если кто-то с превышенным лимитом реализует права на игрока, то большая часть денег пойдет на покрытие долга, а не в трансферный бюджет.

Как «Барса» жила с отрицательным лимитом?

В феврале 2022 года, когда все накопленные при экс-президенте Жозепе Бартомеу долги клуба были вскрыты, лимит «Барсы» упал ниже плинтуса — минус 144 миллиона евро. Команда могла распродать игроков и, как следствие, сильно ослабеть, но новый руководитель Жоан Лапорта выбрал другой путь. Активируя один рычаг за другим, он продавал будущие доходы клуба за сиюминутный кэш.

При этом лимит срабатывает не сразу, а действует в следующем отчетном периоде — эффект наступил летом 2022 года. Тогда «Барса» выручила 800 миллионов евро благодаря различным рычагам, что позволило потратить 150 миллионов на трансферы Рафиньи, Кунде и Левандовски.

Дани Ольмо. Фото Global Look Press

Теперь у «Барсы» все в порядке?

Короткий ответ — нет. Летом-2022 Лапорта сумел вписаться в лимит, что позволило поднять его в два раза. Однако нынешним летом все прошло на тоненького.

Вдумайтесь: чтобы зарегистрировать Ольмо, пришлось в срочном порядке спихнуть Гюндогана в «Сити» и использовать травму Кристенсена. У ла лиги есть правило № 77, которое позволяет заменить игрока в заявке, выбывшего на несколько месяцев из-за повреждения.

Так, зимой Витор Роке был заявлен вместо Гави, а летом Роналда Араухо заменил Иниго Мартинес. Но 1 января Ольмо снова выпадет из заявки команды, потому что вернется Кристенсен.

Клуб также до сих пор не может вернуться к соотношению 1:1, позволяющему инвестировать все деньги от продаж в покупку новых игроков. На прошлой неделе Лапорта пообещал решить этот вопрос в ближайшие месяцы. Но кажется, что без проблем снова не обойдется.