18 ноября, 19:15

Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять

Алексей Дурново
Автор
Фото Global Look Press
Алексей Дурново — об эмоциях звезды «Барселоны».

Этой осенью Рафинья все больше напоминает Винисиуса: он стал очень много говорить не о футболе, и особенно часто делать это в соцсетях. Причина та же: не получив «Золотой мяч», бразилец обиделся и решил всем все доказать... В интернете!

По стопам Вини

Есть такая старая русская поговорка: «На сердитых воду возят, а на дутых — кирпичи».

Рафинья действительно провел выдающийся сезон, выбился в мировые звезды, попал в число претендентов на «Золотой мяч» и...

Вышло даже хуже, чем с Винисиусом. Рафинья остался пятым, причем никто из голосовавших не поставил его на первое место. Больше того, бразильца не включили в сборную года.

Харри Кейн и&nbsp;Джуд Беллингем.ФИФПро объявила символическую сборную года по версии самих футболистов. В списке нет Кейна и Рафиньи, но есть Палмер и Беллингем

И тут у Рафиньи, как сказали бы зумеры, бомбануло. Бразилец буквально завалил соцсети историями с длинным перечнем своих достижений. Статистические факты, фото с разными трофеями. Всего — 17 штук! Совершенно очевидно, что один из лидеров «Барселоны» обиделся, причем крепко.

Дальше наступила вторая фаза. Как и Винисиус год назад, Рафинья открыл в себе дар вести за собой людей или как минимум указывать им путь. В нескольких интервью в начале ноября прозвучали слова: «Мы не можем игнорировать глобальные проблемы человечества» и «я вижу себя не просто спортсменом — я человек, гражданин».

Вскоре в процесс активно включилась «Барселона». Только, в отличие от «Реала», она не стала разжигать скандал, а оперативно направила к Рафинье психолога, после чего градус эмоций снизился. Рафинья успокоился, но слово взяла его жена: «Мы должны забрать то, что принадлежит нам по праву». Это она про награду The Best от ФИФА.

Предыдущие несколько абзацев написаны с иронией, но на самом деле история не очень смешная. Да, Рафинья пошел по стопам Винисиуса, но истории у них совсем разные. Рафинья в целом некапризен, Рафинья — пахарь. Его успех — результат титанического труда, и добился он его не благодаря, а вопреки. И это не тот парень, который весело расплескивает талант, ибо признание далось ему дорого. И когда ты, пройдя пару кругов ада, достиг вершины, а та не приняла тебя, это действительно больно.

Рафинья.
Фото Getty Images

Путь из фавелы на «Камп Ноу»

Рафинья родился в Порту-Алегри и провел детство примерно так же, как проводят его почти все будущие звезды бразильского футбола. Фавела, нищета, общая комната с родителями, братьями, сестрами и домашними животными. Кругом антисанитария, фоном звучат выстрелы и автоматные очереди. Отец — уличный музыкант — не зарабатывал почти ничего.

Если ты из Порту-Алегри и подаешь надежды в футболе, то у тебя два пути: «Интернасьонал» или «Гремио». Это две главные команды города. Два больших гранда, два титулованных клуба, их воспитанники лет в 14-15 попадают на карандаш к европейским скаутам.

Рафинью не взяли. Ни туда, ни туда. Так что парню пришлось уехать в соседний штат. Азы футбола он постигал в академии клуба «Аваи». Это, конечно, тоже гранд, но только по меркам родного Флорианаполиса. Скауты тут тоже есть. Только приезжают не из топ-клубов, а из середнячков Португалии и Испании. В год выпуска Рафиньи «Аваи» с треском вылетел из Серии А. Вингера же заметили скауты «Витории Гимарайш». За «Аваи» он дебютировать просто не успел — сразу улетел в Португалию.

Вингер &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья.«Ты мог выйти на ударную позицию и вдруг услышать выстрел». Увлекательный путь Рафиньи до «Барселоны»

Следующие шесть лет Рафиньи ушли на то, чтобы упорно доказать: он достоин места под солнцем. Бразилец никогда не был золотым мальчиком, новым Пеле или Роналдо. «Барселона» взяла его взрослым, а не едва достигшим совершеннолетия. В Лиге чемпионов он дебютировал в 26 лет, в сборной — в 25. Для сравнения: Винисиусу сейчас 25 лет.

Рафинье пришлось пройти через Португалию, добиться приглашения в «Спортинг», отвоевать там место в составе, не очень удачно поиграть в «Ренне», помучиться с травмой. В АПЛ его позвал Бьелса, которого футболист регулярно благодарит за то, что тот в него верил. И только в «Лидсе» бразилец, наконец, привлек внимание селекционеров «Барсы».

Словом, Рафинья прошел путь, который осилит далеко не каждый. Сейчас ему уже 28. И вот, наконец, прорыв.

Конечно, тут можно было бы завернуть в духе «судьба испытывает лучших». Но лучше сказать, что злость Рафиньи объяснима.

Просто злость — плохой помощник.

19

    19.11.2025

  • hottie

    Ну хз. Я бы еще понял, когда очевидно, что прокатили мимо, а тут несколько примерно равнозначных кандидатов было. С победителем Дембеле тоже не согласен, но уже ничего не поделаешь.

    19.11.2025

  • Секир-башка

    По-моему, Дембеле вполне заслуженно получил этот приз.

    19.11.2025

  • Stranger in the Night

    Дурные фантазии. Причем не только у Рафиньи.)

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Сдалась вам эта золотая залупа , я много лет говорю это не про футбол, её дают за пиар , за медийность , а спорта там ноль , критериев спорта там ноль , сам факт того, что награда присуждается в командном виде спорта , как индивидульаная, буд-то футбол это теннис или бокс какой-то уже абсурд, там не бывает лучшего футболиста по определению, там есть только лучшие игроки на своих позициях , единственная награда которая будет олицетворять футбол, это ежегодынй выбор 11 лучших игроков года и вручение им наград , толкьо так и никак иначе, защитники выбираются из защитников, полузащитники выбираются из полузащитников и тд,а индивидуальная награда есть в виде золотой бутцы, там критерйи простой, назабивал ?получи, никаких вопросов, что например МБаппе и сделал с успехом .

    18.11.2025

  • Павел Леонидович

    леша, а ты думал, что в журналиста превратился?) ой дурачок)

    18.11.2025

    18.11.2025

  • Dolphin75

    Рафинья превращается в Винисиуса, а Винисиус превращается в Уксус ...

    18.11.2025

  • Желтый полосатик

    С такими ребятами, как Рафинья и Винисиус, скоро КриРо будет считаться образцом скромности))) Холан и Мбаппе играют лучше, а п...ят меньше!

    18.11.2025

  • Rutozid

    Рафинья теперь знает, каково было другим в эпоху Месси и CR7 - гарантированно пролетать мимо ЗМ. Больше работать, Раф.

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Фамилия обязывает

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Достали они там Флика, крч

    18.11.2025

  • Иньес Андреста

    Один сезон на высоком уровне, но и в конце его Рафинья сдал

    18.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Рафик ни в чем не виноват!!! Понять и простить!!!

    18.11.2025

  • Топотун

    Автору за фамилию лайк !

    18.11.2025

  • андрей андреев

    на мой взгляд, именно Рафинья - самый ценный игрок Барселоны.

    18.11.2025

  • Алексей Булатов

    Винисиусу почти все.. 30,кого-то по документам о рождении напоминает

    15.11.2025

  • Гена Борисов

    Рафа не совершай ошибок Винисуса. Гыгыгы !!!

    14.11.2025

  • Шофер пепелаца

    О капризах Рафиньи знает и ведает только Дурново...

    14.11.2025

    Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
    Футбол
    ФК Барселона
