7 фактов о юноше, спасшем «Реал» в дерби с «Атлетико». Альваро Родригес в будущем заменит Бензема?

Мощнейший дебют во взрослом футболе.

Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» стало, пожалуй, главным событием футбольной субботы. Команды показали яркий и динамичный футбол — при 0:0 после спорного удаления нападающего гостей Корреа «Реал» завладел инициативой, но неожиданно пропустил сам. 0:1 дома в большинстве — это была бы очень неприятная история для команды. Но тут на 77-й минуте Карло Анчелотти выпускает вместо защитника Начо 18-летнего нападающего Альваро Родригеса, и тот спустя восемь минут сравнивает счет, замкнув подачу Модрича с углового в эффектном прыжке.

За неделю до этого Родригес дебютировал во взрослом футболе, и сделал это тоже круто — выйдя на поле на 89-й минуте, успел отдать результативную передачу на Родригу в игре с «Осасуной». Теперь — второй выход и дебютный гол, ставший решающим в важнейшем дерби. Может, мы наблюдаем восхождение потенциальной большой звезды? Ниже — несколько фактов из биографии Альваро, которые помогут получше его узнать.

Альваро Родригес — потомственный футболист. Его дед Климако Родригес сыграл 5 матчей за сборную Уругвая, а отец Кукито Родригес выступал за клуб «Жирона», женился на местной девушке и остался в Испании, когда завершил карьеру.

Альваро выступает за молодежную сборную Уругвая, выбрав историческую родину по линии отца. На недавнем молодежном чемпионате Южной Америки дошел до финала, забив пять голов в семи матчах. А также помог Уругваю выйти на чемпионат мира до 20 лет, оформив хет-трик в ворота молодежной команды Боливии и дубль в ворота Венесуэлы.

Но первые шаги в футболе Альваро делал именно в Испании — родился он в городе Паламос, в местной команде которого и начал карьеру. Как и большинство талантливых подростков Каталонии, Родригес был на карандаше у «Барселоны». Но в «Ла Масию» его не взяли — как пишут, из-за несоответствия стилю игры и «клубному ДНК».

Альваро Родригес. Фото Reuters

С 2015-го по 2020-й Альваро выступал за молодежную команду «Хетафе», ну а в 2020-м подписал контракт с «Реалом» и прошел несколько ступеней молодежек, пока не попал в «Кастилью» к Раулю. Видимо, легендарный нападающий быстро нашел подход к молодому таланту — прогресс был стремительным.

Несмотря на рост 193 сантиметра, Родригес может играть не только центрального нападающего, но и вингера. На этой позиции его нередко использовал Рауль. Возможно, потому в плане результативности в этом сезоне «Кастильи» Альваро был не так эффективен — пять голов в 16 матчах. Но зато при смещениях в центр помогает еще один его козырь — поставленный удар с левой ноги.

Пример для подражания Альваро — соотечественник Федерико Вальверде. Полузащитник помогает молодому Родригесу в бытовых вопросах и дает ценные советы. Ну а сам Альваро мечтает поскорее сыграть за первую сборную страны вместе с Вальверде.

Родригес своими яркими выходами за первую команду заслужил отличную прессу. Издание El Confidencial пишет, что команде нужна новая кровь в атаке, учитывая возраст Бензема и нестабильность Эдена Азара и Мариано Диаса. Плюс «Реалу» не удалось подписать Килиана Мбаппе, что тоже наталкивает на необходимости искать другого форварда. Родригес может стать таковым, если продолжить прибавлять. По крайней мере, на послематчевой пресс-конференции после игры с «Атлетико» Карло Анчелотти заявил, что в следующем сезоне Альваро будет заявлен за первую команду.

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