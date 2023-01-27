Родриго и Бензема заставили вспомнить Лигу чемпионов. «Реал» в кубковом дерби отомстил за повешенный манекен Винисиуса

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании.

Январский календарь «Реала» — как марафонский забег на дистанции с препятствиями. Два визита в традиционно негостеприимный для мадридцев Вильярреал в рамках ла лиги и кубкового турнира, Суперкубок с финальным класико, игра в Бильбао... На десерт в этой серии в воскресенье подадут игру с занимающим в чемпионате третье место «Реалом Сосьедад», а горячее — это мадридское дерби в четвертьфинале уже девять лет не покорявшегося «Королевскому клубу» Кубка Испании.

Именно горячее, потому что накануне игры на «Сантьяго Бернабеу» случился скандал с участием фанатов «Атлетико», которые не придумали ничего лучше, чем повесить на одном из мостов манекен в футболке Винисиуса Жуниора и растянуть баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».

Эффект получился не менее мощным, чем перед прошлым дерби, когда разгорелась дискуссия вокруг танцев бразильца по случаю забитых голов. Тогда друга поддержали многие звезды во главе с Неймаром, а сам форвард устроил танец после точного удара Родриго. Сейчас с осуждение акции фанатов выступили «Реал» и бразильская Конфедерация футбола, добавив еще и тему расизма, а руководство «Атлетико» назвало случившееся отвратительным и неприемлемым. Наконец, на 20-й минуте, что соответствует игровому номеру Винисиуса, поклонники «Королевского клуба» поддержали своего любимца аплодисментами.

И, кстати, еще до начала этой акции, которая изначально не была связана с историей повешенного манекена, бразильцу могли устроить овацию. Однако в первом случае после «стеночки» с Бензема удар Вини заблокировал Рейнилдо, а потенциально голевая передача на Модрича была прервана другим защитником «Атлетико». Когда же до плановых аплодисментов оставалось чуть больше минуты, гости заставили стадион на мгновение умолкнуть.

Это Коке роскошной диагональю среагировал на ускорение Молины, а тот в касание прострелил на Морату. Кому, как не воспитаннику «Реала» было суждено прервать растянувшуюся на четыре матча рекордную безголевую серию красно-белых в гостевых дерби? Тем более, на «Сантьяго Бернабеу» Мората забивал и за сливочных, и в их ворота — в Лиге чемпионов в составе «Ювентуса».

А так как беда не приходит одна, Карло Анчелотти пришлось еще до перерыва менять травмировавшегося Менди. Пока вне игры — и тоже по медицинским причинам — остается Алаба, у «Реала» есть только один вариант на левом фланге обороны. Туда сдвигается Камавинга, который, будучи левшой, закрывал проблемную позицию и в сборной Франции на ЧМ-2022. Причем Дидье Дешам уверял, что хавбек может переквалифицироваться даже в центрального защитника.

Подобное «Реалу», впрочем, не требовалось. Зато было нужно забивать, а с этим в четверг было сложно. Винисиус в одной атаке, например, сделал почти все. Разогнал наступление перехватом, потом отдал продольную передачу Бензема, но когда отраженный Облаком мяч отлетел бразильцу в ноги, потерял драгоценные доли секунды и свой шанс упустил. Как и несколькими минутами ранее, не сумев подстроиться под мяч в площади ворот.

Между тем «Атлетико» — по всем канонам Диего Симеоне — у своих ворот мало что позволял. Зато вполне мог удвоить преимущество на стандартах. Интриге не дали умереть Куртуа, вытащивший из-под перекладины штрафной от Гризманна, и неточность эффектно пробившего через себя Витселя. А «Реалу» много шансов и не надо. Достаточно магии Родриго. Это ведь настоящее волшебство: начав с обводки Витселя, превратить в тренировочные стойки еще двух защитников и из-под третьего оппонента шведкой уложить мяч в ближний угол.

Овертайм пытался отменить Депай, но удивить Куртуа не смог. А в дополнительные полчаса не совладал с нервами заработавший два предупреждения за две минуты Савич, и уже это сломало «матрасников». И пусть Винисиус снова сыграл неловко и почти испортил передачу Асенсио, мяч оказался у Бензема, а тому оставалось попасть в пустой угол.

И как тут не вспомнить великий плей-офф прошлой Лиги чемпионов, где Родриго был палочкой-выручалочкой, а обладатель «Золотого мяча» забивал решающие мячи в овертаймах с «Челси» и «Манчестер Сити»?! Винисису, без гола которого в этом вечер не могло обойтись по всем законам жанра, в том турнире тоже танцевал. Еще одно класико все ближе.