Станцует ли Винисиус в третьем дерби подряд? Оскорбления стали мотивацией для звезды «Реала»

Одним из главных матчей выходных в Европе станет субботнее мадридское дерби.

Приземленные ориентиры

Прошлый раз мадридское дерби носило судьбоносный характер два года назад. «Реал» ушел от поражения на «Ваньда Метрополитано» за две минуты до финального свистка (1:1), но не добился перелома в чемпионской гонке. Для сохранения титула не хватило тех самых недополученных двух очков, и преимущество по личным встречам не принесло никаких дивидендов. Однако данный показатель, являющийся определяющим в ла лиге, сохранял интригу до заключительного тура, лишив «Атлетико» права на ошибку.

Сейчас в турнирном плане все гораздо прозаичнее. «Королевский клуб» второй, «матрасники» — четвертые. Мотивация хозяев — не отстать от «Барселоны» совсем уж безнадежно и верить, что сине-гранатовые начнут оступаться. Это единственный сценарий, при котором можно отыграть нынешнюю восьмиочковую фору, и верится в подобное с трудом. Скорее для Карло Анчелотти важнее Лига чемпионов, где фактически забронировано место в четвертьфинале, и два раунда класико в полуфинале Кубка Испании, между которыми вклинится визит на «Камп Ноу» уже в чемпионате.

У Диего Симеоне ситуация совсем уж банальная. Между нынешним четвертым и третьим местом принципиальной разницы нет. Если только в контексте усиления давления на притормозивший в последнее время «Реал Сосьедад». При таком раскладе еще недавно имевшие солидное преимущество баски окажутся участниками битвы за место в четверке. На данный момент в ней принимают участие «Бетис» и «Райо Вальекано», тогда как «Вильярреал» и «Атлетик», похоже, не выдержали темпа.

Зато «Атлетико» на фоне конкурентов выгодно выделяется умением играть под давлением и выжимать результат в стрессовой ситуации. Четыре сухих победы в последних пяти турах тому доказательство. Так почему бы на этом кураже не укрепить свои позиции и в качестве бонуса не насолить землякам, выбив их из пока еще продолжающейся гонки за испанским золотом.

Диего Симеоне. Фото Reuters

Месть за повешение

Естественно, никуда не делась и принципиальность давнего противостояния. Тем более его градус повысился после нескольких скандалов вокруг Винисиуса Жуниора. В сентябре все началось с наездов на танцы бразильца после забитых мячей и его вызывающего, по мнению некоторых, поведения. Тогда в поддержку Вини многие звезды во главе с Неймаром запустили целый флешмоб в соцсетях, в пляс пускались солидарные с ним футболисты в самых разных странах, а сам он исполнил самбу после гола открывшего счет Родриго.

Ну а главное, «Реал» выиграл на поле «Атлетико» и потом повторил успех в кубковом четвертьфинале. Да еще и на волне нового скандала, спровоцированного выходкой фанатов красно-белых. Те не придумали ничего лучше, чем организовать повешение манекена бразильца в сливочной футболке с 20-м номером.

Осуждающие выходку заявления после случившегося сделали многие, включая бразильскую конфедерацию футбола, а руководство «матрасников» принесло официальные извинения. Их, конечно, приняли, но случившееся стало мотивацией и для «Реала», и персонально для Винисиуса. Трибуны «Сантьяго Бернабеу» устроили своему любимцу овацию на 20-й минуте, а сам бразилец дал ответ обидчикам в овертайме. Результативной передачей на Бензема и собственным голом за мгновения до финального свистка.

Винисиус Жуниор. Фото Reuters

Травмы и неоднозначный арбитр

Станцует ли Винисиус в субботу? Вопрос актуальный, так как у «Реала» после ярчайшей победы над «Ливерпулем» не обошлось без новых потерь. Вне игры остались выбывший на десять дней Родриго, а также Алаба, которому придется пропустить месяц. Австрийца, как и на «Энфилде», должен заменить Начо, принимавший поздравления по случаю 300-го матча в составе сливочных. Он, кстати, встревожил болельщиков, дав неоднозначный ответ о своем новом контракте. Воспитанник «Реала», не имеющий статуса основного игрока, заявил, что даже постоянные выходы в старте не повлияют на его будущее решение, которое будет его личным выбором и выбором семьи.

Что до «Атлетико», то у гостей из-за травм будут отсутствовать два центральных полузащитника — Де Пауль и Кондогбия. Зато в общей группе занимались Депай и Мората, чье состояние здоровья вызывало сомнения. В Испании предполагают, что в средней линии с учетом кадровых потерь ставка будет сделана на Льоренте, который в преддверии дерби рассказал, что команда уже полностью адаптировалась к схеме 4-4-2.

Этот хавбек, начинавший карьеру в «Реале», говорил исключительно о футболе, тогда как в его клубе были не в восторге от назначения главным арбитром Хесуса Хиля Мансано. Для «Атлетико» он один из самых проблемных судей, который удалял не только буянов вроде Диегу Косты, но и вынес единственную за время испанской карьеры красную карточку Жоау Феликсу.

Между тем тема судейства в дерби остается горячей с кубкового четвертьфинала, где Сото Градо при счете 1:0 в пользу «матрасников» не удалил Дани Себальоса, и «Реал» смог отыграться. Правда, Симеоне развивать тему отказался, назвав Мансано потрясающим арбитром и вспомнив, как при его судействе красно-белые выиграли в Кадисе. В общем, попытался снять лишнее напряжение, которое и так высоко перед визитом на «Сантьяго Бернабеу», где «Атлетико» не выигрывает на протяжении шести лет. Так что гостям предстоит бороться и с соперником, но и с образовавшимися за это время комплексами.