Станцует ли Винисиус в третьем дерби подряд? Оскорбления стали мотивацией для звезды «Реала»

Сегодня, 12:45
Прошлый раз мадридское дерби носило судьбоносный характер два года назад. «Реал» ушел от поражения на «Ваньда Метрополитано» за две минуты до финального свистка (1:1), но не добился перелома в чемпионской гонке. Для сохранения титула не хватило тех самых недополученных двух очков, и преимущество по личным встречам не принесло никаких дивидендов. Однако данный показатель, являющийся определяющим в ла лиге, сохранял интригу до заключительного тура, лишив «Атлетико» права на ошибку.
Сейчас в турнирном плане все гораздо прозаичнее. «Королевский клуб» второй, «матрасники» — четвертые. Мотивация хозяев — не отстать от «Барселоны» совсем уж безнадежно и верить, что сине-гранатовые начнут оступаться. Это единственный сценарий, при котором можно отыграть нынешнюю восьмиочковую фору, и верится в подобное с трудом. Скорее для Карло Анчелотти важнее Лига чемпионов, где фактически забронировано место в четвертьфинале, и два раунда класико в полуфинале Кубка Испании, между которыми вклинится визит на «Камп Ноу» уже в чемпионате.
У Диего Симеоне ситуация совсем уж банальная. Между нынешним четвертым и третьим местом принципиальной разницы нет. Если только в контексте усиления давления на притормозивший в последнее время «Реал Сосьедад». При таком раскладе еще недавно имевшие солидное преимущество баски окажутся участниками битвы за место в четверке. На данный момент в ней принимают участие «Бетис» и «Райо Вальекано», тогда как «Вильярреал» и «Атлетик», похоже, не выдержали темпа.
Зато «Атлетико» на фоне конкурентов выгодно выделяется умением играть под давлением и выжимать результат в стрессовой ситуации. Четыре сухих победы в последних пяти турах тому доказательство. Так почему бы на этом кураже не укрепить свои позиции и в качестве бонуса не насолить землякам, выбив их из пока еще продолжающейся гонки за испанским золотом.
Естественно, никуда не делась и принципиальность давнего противостояния. Тем более его градус повысился после нескольких скандалов вокруг Винисиуса Жуниора. В сентябре все началось с наездов на танцы бразильца после забитых мячей и его вызывающего, по мнению некоторых, поведения. Тогда в поддержку Вини многие звезды во главе с Неймаром запустили целый флешмоб в соцсетях, в пляс пускались солидарные с ним футболисты в самых разных странах, а сам он исполнил самбу после гола открывшего счет Родриго.
Ну а главное, «Реал» выиграл на поле «Атлетико» и потом повторил успех в кубковом четвертьфинале. Да еще и на волне нового скандала, спровоцированного выходкой фанатов красно-белых. Те не придумали ничего лучше, чем организовать повешение манекена бразильца в сливочной футболке с 20-м номером.
Осуждающие выходку заявления после случившегося сделали многие, включая бразильскую конфедерацию футбола, а руководство «матрасников» принесло официальные извинения. Их, конечно, приняли, но случившееся стало мотивацией и для «Реала», и персонально для Винисиуса. Трибуны «Сантьяго Бернабеу» устроили своему любимцу овацию на 20-й минуте, а сам бразилец дал ответ обидчикам в овертайме. Результативной передачей на Бензема и собственным голом за мгновения до финального свистка.
Станцует ли Винисиус в субботу? Вопрос актуальный, так как у «Реала» после ярчайшей победы над «Ливерпулем» не обошлось без новых потерь. Вне игры остались выбывший на десять дней Родриго, а также Алаба, которому придется пропустить месяц. Австрийца, как и на «Энфилде», должен заменить Начо, принимавший поздравления по случаю 300-го матча в составе сливочных. Он, кстати, встревожил болельщиков, дав неоднозначный ответ о своем новом контракте. Воспитанник «Реала», не имеющий статуса основного игрока, заявил, что даже постоянные выходы в старте не повлияют на его будущее решение, которое будет его личным выбором и выбором семьи.
Что до «Атлетико», то у гостей из-за травм будут отсутствовать два центральных полузащитника — Де Пауль и Кондогбия. Зато в общей группе занимались Депай и Мората, чье состояние здоровья вызывало сомнения. В Испании предполагают, что в средней линии с учетом кадровых потерь ставка будет сделана на Льоренте, который в преддверии дерби рассказал, что команда уже полностью адаптировалась к схеме 4-4-2.
Этот хавбек, начинавший карьеру в «Реале», говорил исключительно о футболе, тогда как в его клубе были не в восторге от назначения главным арбитром Хесуса Хиля Мансано. Для «Атлетико» он один из самых проблемных судей, который удалял не только буянов вроде Диегу Косты, но и вынес единственную за время испанской карьеры красную карточку Жоау Феликсу.
Между тем тема судейства в дерби остается горячей с кубкового четвертьфинала, где Сото Градо при счете 1:0 в пользу «матрасников» не удалил Дани Себальоса, и «Реал» смог отыграться. Правда, Симеоне развивать тему отказался, назвав Мансано потрясающим арбитром и вспомнив, как при его судействе красно-белые выиграли в Кадисе. В общем, попытался снять лишнее напряжение, которое и так высоко перед визитом на «Сантьяго Бернабеу», где «Атлетико» не выигрывает на протяжении шести лет. Так что гостям предстоит бороться и с соперником, но и с образовавшимися за это время комплексами.