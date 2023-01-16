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Сегодня, 00:20

18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Барселоны» празднуют победу над «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
Фото Reuters
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Эффектные 3:1 в столице Саудовской Аравии.
Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
1:3
Барселона

Испанский футбол становится все более глобальным, и Суперкубок — главный завоеватель новых рынков. В феврале 2019 года федерация футбола Испании представила новый формат — два финальных матча заменили на полуфиналы и финал. В мини-турнир отбираются четыре команды — финалисты Кубка Испании и две лучшие команды ла лиги. Ну и еще «мелкая» деталь — турнир проводится посреди сезона в январе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Суперкубке 2023 года сыграли «Реал», «Валенсия», «Барселона» и «Бетис». Два гранда обыграли своих соперников в полуфиналах лишь по пенальти, так что обе команды подошли к главному матчу весьма измотанными после 120+ минут игры. Фаворитом перед стартовым свистком был скорее «Реал» — действующий чемпион Испании и обладатель Лиги чемпионов. Ну и победитель прошлого розыгрыша Суперкубка, само собой. «Барселона» же в нынешнем сезоне ла лиги идет на первом месте, но команда все еще находится в процессе строительства, так что ожидать от нее можно чего угодно. Яркий пример — второй подряд пролет мимо плей-офф ЛЧ.

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Намекала на преимущество «Реала» и статистика тренеров. Для Хави это был первый матч за титул у руля «Барселоны», Анчелотти же не проиграл ни одного финала с 2010 года. За 13 лет команды итальянца 10 раз выходили в финал и ни разу не проиграли.

«Анчелотти ведет себя как джентельмен, он незаурядная личность. Я восхищаюсь им и несколькими игроками этой команды, и мне не нужно скрывать это. Я знаю про статистику Анчелотти, но она должна измениться. Его цифры мотивируют меня еще сильнее», — признался перед встречей Хави.

«Эти ребята побеждают еще с 2013 года, но они до сих пор голодны и никогда не пресытятся титулами. В этом клубе ты никогда не сможешь довольствоваться тем, что уже выиграл», — парировал Карло.

Но кажется, что Хави удалось удивить опытного визави. Еще за день до матча в испанской прессе писали, что «Барселона» может отойти от стандартной модели и сыграть с четырьмя полузащитниками. Так и произошло, но Хави сделал необычный ход — слева в полузащите вышел Гави, справа Дембеле, а роль гибридного нападающего в паре с Левандовски неожиданно исполнил Педри.

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Как минимум в первом тайме этот ход дал «Барселоне» преимущество — при розыгрыше мяча Педри опускался в центр поля и вместе со смещающимся с фланга Гави давал команде численное преимущество в этой зоне (они плюс Бускетс с Де Йонгом против Крооса, Камавинги и Модрича), а при прессинге работал на одной линии с польским форвардом, затрудняя «Реалу» выход из обороны в атаку. Как итог — преимущество 7:1 по ударам и 2:0 по итогам тайма.

Показательно, что оба гола «Барсы» пришли с фланга Гави. Уже на 13-й минуте после его прорыва по центру мяч отскочил к Левандовски, после удара которого «Реал» спас блистательный Куртуа. На 33-й минуте связка Роберта с Гави организовала гол — первый отдал, второй забил. А под занавес тайма оба поменялись ролями и после прекрасного проникающего паса Де Йонга соорудили второй мяч. «Барса» не имела тотального преимущества, хоть и владела инициативой, но роскошно реализовала два из двух убойных моментов. Это показатель класса.

«Реал» же был непривычно пассивен, единственный момент — на 19-й минуте после удара Бензема головой. Но все мы слишком хорошо знаем «Реал», который может уступать по игре, при этом добывая результат. Так что 0:2 для этой команды — вовсе не приговор.

Однако после перерыва рисунок игры не сильно изменился — «Барса» продолжала владеть территориальным преимуществом, а вот центр поля «Реала» явно был не похож сам на себя. Особенно разочаровал Модрич, который вернулся с ЧМ не в лучших кондициях, Луку и вовсе заменили на 65-й минуте — показательный момент. Отрезанным от команды оказался Бензема, почти незаметен был Винисиус — целый ворох проблем, который не мог не повлиять на итоговый результат.

Герой полуфинала с «Бетисом» Марк-Андре тер Штеген отразил первый удар в створ аж на 70-й минуте, и хоть позже совершил еще один эффектный сейв, по сути, почти не принимал участия в игре. Ну а Гави продолжил разрывать левый фланг, где с ним откровенно не справлялся Дани Карвахаль — после обреза в центре поля Левандовски разогнал атаку, Гави прострелил на Педри, а тот отправил мяч в пустые ворота. 3:0 и потрясающее выступление двух вундеркиндов «Барселоны». 18-летний Гави и вовсе поучаствовал во всех трех голах каталонцев — гол и два ассиста, а также приз игроку матча.

От разгрома «Реал» все же ушел — на последней добавленной минуте Карим Бензема показал, за что ему вручили «Золотой мяч». Но это слабое утешение для привыкшего побеждать «Реала».

С другой стороны, этот трофей в данный момент для мадридцев не так важен. Ну а для «Барселоны» это может стать отличным трамплином для возрождения и возвращения в число лучших команд Европы. Хави взял первый трофей у руля команды и наверняка не намерен останавливаться.

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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