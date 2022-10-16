Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:30

Бензема сыграл на «Золотой мяч», Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико

Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игроки «Реала» празднуют гол в ворота «Барселоны».
Фото Global Look Press
Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
1/2
Действующий чемпион стал единоличным лидером ла лиги.
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Барселона

Бензема размочил тер Штегена

Отсутствие Тибо Куртуа в воротах «Реала», мужество рвавшегося на поле в защитной маске и в итоге оставшегося на скамейке до последних минут Антонио Рюдигера, возвращение в заявку измученной травмами «Барселоны» Жюля Кунде... При всей значимости данных футболистов это лишь вводные перед очередной — 250-й по счету — главой великого противостояния, к которому непримиримые соперники подошли на двух первых строчках таблицы с одинаковым количеством набранных очков.

И, как бы нам ни хотелось обратного, потери будут всегда. А борьба с их последствиями — неизбежный элемент игры, где у каждого своя философия. Немного идеалистическая у Хави, который хочет побеждать благодаря фирменному стилю. Более прагматичный подход у Карло Анчелотти, считающего, что игра может меняться в зависимости от набора исполнителей, а главное — чтобы схема была удобна футболистам.

В этом плане итальянец даже гибче Зинедина Зидана, который во время своего второго пришествия в «Реал» серьезно прокачал умение подстраиваться под конкретного соперника и использовать его уязвимые места. В воскресенье мадридцы их искали, пытаясь с первых минут душить сине-гранатовых прессингом, а каталонцы попытались добавить средней линии опыта, сменив Гави на Френки де Йонга.

Но как раз самое мудрое звено в полузащите гостей не выдержало, а Тони Кроос, которого в центре поля заваливал Серхио Бускетс, в падении отправил мяч под ускорение Винисиуса Жуниора. И хотя бразилец не сумел пробить державшего свои ворота на замке 629 минут Марка-Андре тер Штегена, на подборе первым оказался Карим Бензема. Выбывавший из строя на месяц француз не забивал с 28 августа, но такие мастера знают, когда нужно вернуться по-настоящему. А накануне церемонии вручения «Золотого мяча» это было еще и очень символично.

Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски. Фото Global Look Press
Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Двужильный Вальверде

Правда, после быстрого гола «Реал» не помчался добивать соперника, а откатился к собственной штрафной. Замысел был понятен, только попытка выманить соперника на свою половину казалась рискованной... И когда де Йонг не дотянулся в площади ворот до прострела Рафиньи, а Роберт Левандовски непостижимым образом промахнулся в районе дальней штанги мимо открытого угла, хозяевам откровенно повезло. А тот факт, что поляк, скорее всего, находился в офсайде, не успокаивал.

Зато это сделал второй гол, заставивший задаться вопросом: о каком плане нейтрализации Винисиуса говорили в штабе «Барсы»? Бразильцу же необязательно забивать самому — достаточно просто зацепиться за мяч. А что делать дальше — да еще с использованием паса пяткой, — знают Орельен Тшуамени с Ферланом Менди. И, конечно, двужильный Федерико Вальверде, который в нынешней схеме то ли третий форвард, то ли четвертый полузащитник, а порой и вовсе человек, прикрывающий фланг в обороне, как пятый защитник.

В класико уругваец был везде, и поставивший тер Штегена в тупик дальний удар — это уже фирменный знак. И еще гарантия, что второй тайм «Реал» может вести по своему сценарию. А если бы не ВАР, разглядевший офсайд у Бензема, игру можно было бы заканчивать досрочно. Но и без того было видно, что у Анчелотти все под контролем.

Левандовски на голодном пайке, вингеры «Барсы» без свободного пространства и полное доминирование в средней линии. Слова тренера «Реала» о выводах из весенних 0:4 с отказом от экспериментов и ставке на тех, кто знает, что делать, не расходились с делом. Тогда как решение Хави разом выпустить на поле Гави, Жорди Альбу и Феррана Торреса выглядело жестом отчаяния. Прочувствовавший наступление первого в сезоне кризиса тренер не просто так говорил о том, что «Барса» сейчас в процессе строительства. Ну а нынешний «Реал» — монументальное сооружение.

Его можно заставить пошатнуться, как в случае с прострелом Ансу Фати и коллективным просчетом Давида Алабы и Менди, что обернулось голом давно не забивавшего Торреса. Можно заставить нервничать, когда боковыми «ножницами» едва не сравнял счет классно вышедший на замену Фати. Мадридская крепость все равно устоит и еще устроит убийственную для осаждающих вылазку с фолом Эрика Гарсии на Родриго.

Герою лигочемпионского плей-офф хватило пяти минут, чтобы показать свою эффективность. «Барселона» же с ее невероятным потенциалом только на пути к такому уровню, поэтому пока она в роли догоняющей, а «Реал» — снова единоличный лидер.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Роберт Левандовски
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
6
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Куртуа и защитники «Барселоны» пропустят юбилейное класико. Ждем голевое шоу?