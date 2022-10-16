Бензема сыграл на «Золотой мяч», Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико

Действующий чемпион стал единоличным лидером ла лиги.

Бензема размочил тер Штегена

Отсутствие Тибо Куртуа в воротах «Реала», мужество рвавшегося на поле в защитной маске и в итоге оставшегося на скамейке до последних минут Антонио Рюдигера, возвращение в заявку измученной травмами «Барселоны» Жюля Кунде... При всей значимости данных футболистов это лишь вводные перед очередной — 250-й по счету — главой великого противостояния, к которому непримиримые соперники подошли на двух первых строчках таблицы с одинаковым количеством набранных очков.

И, как бы нам ни хотелось обратного, потери будут всегда. А борьба с их последствиями — неизбежный элемент игры, где у каждого своя философия. Немного идеалистическая у Хави, который хочет побеждать благодаря фирменному стилю. Более прагматичный подход у Карло Анчелотти, считающего, что игра может меняться в зависимости от набора исполнителей, а главное — чтобы схема была удобна футболистам.

В этом плане итальянец даже гибче Зинедина Зидана, который во время своего второго пришествия в «Реал» серьезно прокачал умение подстраиваться под конкретного соперника и использовать его уязвимые места. В воскресенье мадридцы их искали, пытаясь с первых минут душить сине-гранатовых прессингом, а каталонцы попытались добавить средней линии опыта, сменив Гави на Френки де Йонга.

Но как раз самое мудрое звено в полузащите гостей не выдержало, а Тони Кроос, которого в центре поля заваливал Серхио Бускетс, в падении отправил мяч под ускорение Винисиуса Жуниора. И хотя бразилец не сумел пробить державшего свои ворота на замке 629 минут Марка-Андре тер Штегена, на подборе первым оказался Карим Бензема. Выбывавший из строя на месяц француз не забивал с 28 августа, но такие мастера знают, когда нужно вернуться по-настоящему. А накануне церемонии вручения «Золотого мяча» это было еще и очень символично.

Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски. Фото Global Look Press

Двужильный Вальверде

Правда, после быстрого гола «Реал» не помчался добивать соперника, а откатился к собственной штрафной. Замысел был понятен, только попытка выманить соперника на свою половину казалась рискованной... И когда де Йонг не дотянулся в площади ворот до прострела Рафиньи, а Роберт Левандовски непостижимым образом промахнулся в районе дальней штанги мимо открытого угла, хозяевам откровенно повезло. А тот факт, что поляк, скорее всего, находился в офсайде, не успокаивал.

Зато это сделал второй гол, заставивший задаться вопросом: о каком плане нейтрализации Винисиуса говорили в штабе «Барсы»? Бразильцу же необязательно забивать самому — достаточно просто зацепиться за мяч. А что делать дальше — да еще с использованием паса пяткой, — знают Орельен Тшуамени с Ферланом Менди. И, конечно, двужильный Федерико Вальверде, который в нынешней схеме то ли третий форвард, то ли четвертый полузащитник, а порой и вовсе человек, прикрывающий фланг в обороне, как пятый защитник.

В класико уругваец был везде, и поставивший тер Штегена в тупик дальний удар — это уже фирменный знак. И еще гарантия, что второй тайм «Реал» может вести по своему сценарию. А если бы не ВАР, разглядевший офсайд у Бензема, игру можно было бы заканчивать досрочно. Но и без того было видно, что у Анчелотти все под контролем.

Левандовски на голодном пайке, вингеры «Барсы» без свободного пространства и полное доминирование в средней линии. Слова тренера «Реала» о выводах из весенних 0:4 с отказом от экспериментов и ставке на тех, кто знает, что делать, не расходились с делом. Тогда как решение Хави разом выпустить на поле Гави, Жорди Альбу и Феррана Торреса выглядело жестом отчаяния. Прочувствовавший наступление первого в сезоне кризиса тренер не просто так говорил о том, что «Барса» сейчас в процессе строительства. Ну а нынешний «Реал» — монументальное сооружение.

Его можно заставить пошатнуться, как в случае с прострелом Ансу Фати и коллективным просчетом Давида Алабы и Менди, что обернулось голом давно не забивавшего Торреса. Можно заставить нервничать, когда боковыми «ножницами» едва не сравнял счет классно вышедший на замену Фати. Мадридская крепость все равно устоит и еще устроит убийственную для осаждающих вылазку с фолом Эрика Гарсии на Родриго.

Герою лигочемпионского плей-офф хватило пяти минут, чтобы показать свою эффективность. «Барселона» же с ее невероятным потенциалом только на пути к такому уровню, поэтому пока она в роли догоняющей, а «Реал» — снова единоличный лидер.