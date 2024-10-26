Класико — битва двух лучших бразильцев на данный момент. Кто сейчас круче — Винисиус или Рафинья?

От их дуэли зависит исход матча.

Раньше, в эпоху Месси и Роналду, противостояние «Барселоны» и «Реала» было интересно даже тем, кто был очень далек от футбола. Оба клуба бились за все трофеи, в их составах играли два лучших игрока планеты.

С тех пор многое изменилось: «Реал» потерял Роналду, но смог быстро оправиться от этой потери и пережил ренессанс, «Барса» после ухода Месси свалилась в глубокий кризис, из которого выкарабкивается только сейчас. Следить за противостоянием двух клубов было все еще интересно, но в последние годы матч как будто потерял свою магию.

И вот теперь, кажется, настоящее класико возвращается. По большей части из-за того, что в нем теперь есть и важное индивидуальное противостояние — это битва двух лучших левых вингеров мира.

Несмотря на разницу футболистов в возрасте, можно с уверенностью сказать, что и Винисиус Жуниор, и Рафинья сейчас находятся в своем прайме. Первый продолжает быть главной звездой «Реала» в атаке, даже несмотря на переезд в Мадрид Мбаппе. Второй по полной пользуется доверием нового тренера: Флик словно разблокировал все его возможности после неплохого, но не самого яркого отрезка при Хави.

Винисиус Жуниор. Фото Reuters

Винисиус — лучший в мире?

Для Винисиуса грядущее класико станет очередным большим тестом. Бразилец является главным фаворитом на «Золотой мяч», и хотя сезон-2024/25 уже не идет в зачет этой награды, футболисту надо продолжать доказывать, что он достоин считаться лучшим в мире.

В любом случае, Винисиус — точно один из лучших футболистов мира. Его главное качество — способность решать в важнейшие моменты, будь то матч за Суперкубок Испании или финал Лиги чемпионов.

В адрес Винисиуса льется много критики: во многом зрителей бесят его выходки, обвинения всех подряд в расизме (хотя такая проблема действительно существует), постоянные нырки и прочие неприятные моменты. С другой стороны, не напоминает ли это другую легенду «Реала»?

Вини имеет все шансы стать для сливочных Роналду 2.0. По присутствию в новостных заголовках они уже почти сравнялись, на поле выступают примерно в той же позиции, а по важности для клуба Винисиус уже точно приблизился к португальской звезде. По результативности пока не тянет, но, может, это лишь дело времени.

Рафинья. Фото Reuters

Рафинья — внезапный лидер «Барсы»

В «Барселоне» открытием прошлого сезона стал Ламин Ямаль — юный испанец играет так, будто родился с мячом. В основную команду за последнее время пробились и другие молодые таланты: Кубарси, Бальде, Касадо, вторую молодость переживает Левандовски. В этом параде до недавнего времени нечасто упоминали Рафинью, который, между прочим, тоже был важным игроком.

Кажется, Хави так и не смог раскрыть весь потенциал бразильца: он чаще встречался с мячом, но как будто не понимал, что от него требуется. Игра на ограниченном пространстве и перепасовки на коротком пространстве — это не про него. Оттого и производилось впечатление, что это футболист не уровня старта «Барсы». Дошло до того, что клуб собирался этим летом расстаться с Рафиньей — ему даже поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Каталонцам предлагали 100 миллионов евро, а самому бразильцу были готовы дать достойную зарплату, но тот твердо решил остаться. Недавно он признался, что и правда раздумывал над тем, чтобы уйти, но к концу прошлого сезона уже точно знал, что продолжит играть за «Барселону».

У «Барселоны» сменился тренер — на смену Хави неожиданно пришел Ханси Флик. Немецкий специалист как будто не замечает проблем клуба с составом: команда превратилась в машину и, несмотря на все жуткие травмы, продолжает побеждать. А главным винтиком в этом механизме стал как раз Рафинья, которому предоставили подходящие условия — свободное пространство, где он может использовать свои козыри в виде скорости и рывков за спину. Но и сам бразилец мощно прибавил в реализации — этот компонент был его слабым местом, а сейчас — козырь. Возможно, повлияло и то, что Рафу выбрали вторым капитаном и после травмы тер Штегена он выводит команду с желтой повязкой на руке.

В этом сезоне у Рафиньи уже девять забитых голов и восемь голевых передач. За весь прошлый сезон бразилец набил 10+13 по системе «гол плюс пас». Секрет прост: Флик просто поверил в футболиста и отвел ему особую роль на поле — и бразилец платит тренеру за доверие голевыми действиями. Кто знает, может, к концу сезона уже Рафинья, а не Винисиус, будет главной звездой сборной Бразилии.

Кто лучше?

Несмотря на все сходства, Винисиус и Рафинья — все-таки разные игроки с разными функциями. Для начала давайте поймем, кто лучше завершает атаки. Для простоты эксперимента всю статистику возьмем из ла лиги и опустим игры Лиги чемпионов.

Удивительно, что Винисиус так... плохо бьет по воротам. Тем не менее он все равно в плюсе по ожидаемым голам — а это обычно признак топового форварда, который забивает даже из неочевидных позиций.

Рафинья таким похвастаться не может — он должен был забить на 0,7 гола больше. С другой стороны, все его голы в чемпионате были забиты с игры, а вот Винисиус два из пяти забил с пенальти.

Все встанет на свои места, когда мы посмотрим на креатив двух футболистов. Оказывается, Рафинья куда больше вовлечен в билд-ап (построение атак на своей половине поля) — в его задачи входят не только своевременные забегания и отправка мяча в ворота.

Рафинья в этом сезоне стал выполнять такую гибридную роль: он может вовремя включиться и завершить перспективную атаку, но, если этого не требует рисунок игры, очень комфортно чувствует себя и в роли плеймейкера.

Это не говорит о том, что Винисиус хуже комбинирует — у него просто немного другая задача на поле. Тем не менее футболист «Реала» не так уж и отстает от своего оппонента из «Барселоны», если брать во внимание особенности стилей двух команд.

А еще стоит отметить, что Рафинья в «Барселоне» — штатный исполнитель угловых. Так что статистика по передачам тяготеет в его пользу еще и из-за этой особенности его игры.

Кстати, о разных ролях на поле говорит и статистика по успешным обводкам. По ней у двух футболистов действительно огромное расхождение.

Винисиус действует как настоящий форвард и чаще идет в обыгрыш. Рафинья вступает в дриблинг более ситуативно, но тоже умеет это делать: почти 50% всех попыток заканчиваются успехом.

В то же время Винисиус пока лучше собирает на себе нарушения — он знает, когда нужно немного подрисовать фол и заработать опасный стандарт. Это тоже особенность средней позиции: Винисиус чаще оказывается на пространстве.

Грядущее класико будет невероятно интересным. Оба клуба пока не проигрывали в этом сезоне (в чемпионате) и расположились очень близко друг к другу в таблице — их разделяют всего три очка.

В игре такого масштаба и выяснится, кто же лучше прямо сейчас: Винисиус или Рафинья. В пользу Вини говорят топовые перформансы в принципиальных матчах, на стороне Рафиньи — почти безупречная игра в последних встречах.

Градуса игре добавляет и то, что оба бразильца в последних матчах Лиги чемпионов отличились хет-триком. В общем, здесь точно будет на что посмотреть.

Статистика fbref, Opta