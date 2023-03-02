Хави критикуют за неумение «Барселоны» играть большие матчи. Класико — лучший шанс ответить скептикам

К первому полуфинальному матчу Кубка Испании каталонцы подходят не в лучшем настроении.

Коррупция и слухи о Месси

В последние годы — с тех пор, как вылезли наружу колоссальные финансовые проблемы — ритм жизни «Барселоны» напоминает синусоиду с резкой амплитудой. С глобальными проблемами вроде смены власти в клубе, расставания с Месси или повторяющимися два раза в год танцами с бубном в процессе заявки новичков, кажется, покончили. Жоан Лапорта даже отрапортовал, что летом клуб избежит санкций в связи с нарушением действующего в Испании потолка зарплат и ради новичков не придется устраивать очередную распродажу.

Даже скандал с выплатами вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре пока видится бурей в стакане воды. Про кары небесные вроде ссылки во второй дивизион и исключение из еврокубков в основном писали близкие к «Реалу» издания, тогда как в Каталонии сохраняли спокойствие. Не замалчивали проблемы, а просто знали, что с юридической точки зрения подкопаться не к чему. Спортивные санкции исключены в связи с истечением срока давности, и предпринять какие-либо действия ла лига сможет лишь в случае обнаружения прокуратурой коррупционной или криминальной составляющей.

Вряд ли возникнут серьезные проблемы и с подписанным осенью новым контрактом Гави, который ла лига отказывалась регистрировать из-за имевшихся у клуба ограничений. Однако «Барса» добилась своего, подав иск в суд, и тот занял сторону сине-гранатовых. Теперь Хавьер Тебас грозит апелляцией и требует от «Барсы» выполнить все необходимые для заявки условия. Но даже если лига выиграет дело, полузащитник продолжит играть по старому соглашению и выход будет найден чуть позже.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

А вот рассчитывать на возможное возвращение на «Камп Ноу» Месси не стоит. По крайней мере, в этом не сомневаются аргентинские СМИ после визита на родину Хорхе Месси. Видимо, отец звезды или близкие к нему люди разъяснили, что искать сенсацию в поездке Месси-старшего в Барселону не стоит. Обиды после истории с так и неподписанным контрактом никуда не делись, а общение Хорхе с Лапортой свелось к обсуждению прощального матча Лео. Его хотят приурочить к 125-летию клуба в сезоне-2024/25.

И пусть в Каталонии пытаются верить в возвращение легенды, акцентируя внимание на теплое приветствие Месси и Лапорты перед церемонией вручения наград ФИФА, большинство близких к аргентинской звезде инсайдеров уверяют: на столе только предложение от «ПСЖ», и по семейным причинам в Европе Месси будет играть только в Париже. Хотя есть и версия о том, что Лапорта пытается пробить стену, используя в качестве основного аргумента прогресс команды под началом Хави. Вот только поддерживающий связь с Лео тренер сине-гранатовых в последнее время оказался под огнем критики.

Контраст с тен Хагом

Насколько она справедлива? Вопрос на самом деле сложный, и аргументы есть как у сторонников, так и у противников барселонской легенды. Последние — даже при наличии двух ярких побед над «Реалом» — делают упор на том, что Хави систематически проваливается в по-настоящему больших матчах. Например, зимой 2021 года после 0:3 от «Баварии» он жестко прошелся по футболистам, не отдающим отчет, за какой клуб они играют, и потребовал от Лапорты усиления.

Президент, исходя из текущей ситуации, сделал невозможное, подписав Дани Алвеса, Обамеянга, Адама Траоре и Феррана Торреса. Через полгода тренер получил Левандовски, Кессье, Кристенсена, Рафинью, Алонсо, Кунде и Бельерина. Фактически Хави собрали новую команду, сохранив всех ключевых исполнителей, включая Френки де Йонга, а на выходе получили 0:5 по сумме двух матчей от той же «Баварии» всего лишь с Шупо-Мотингом на острие атаки.

Как результат — третье место в группе после так и необыгранного «Интера» (0:1, 3:3), а потом еще и вылет от «МЮ» в первом же раунде плей-офф Лиги Европы. На фоне восхищения работой преобразившего «красных дьяволов» всего за полгода Эрика тен Хага его каталонский коллега смотрится невыгодно даже с поправкой на упомянутое Хави отсутствие Гави и Педри. Ответ же тренера на вопрос о критике свелся к тому, что он принимает ее, но старается ничего не читать, а команда дает мало поводов для такой реакции.

Мрачная неделя

Хави словно сглазил, потому что после ничьей в мадридском дерби «Барса» не ушла в отрыв от «Реала», впервые в своей истории проиграв находившейся в зоне вылета «Альмерии». И главное — даже не сам факт поражения, а каким оно получилось. С немыслимыми для сине-гранатовых 47 подачами в штрафную при единственном попадании в створ и полном унынии на поле. После такого Хави говорил о худшей игре сезона и злился на команду, не показавшую желания победить.

На фоне неудач, естественно, появились невероятные слухи и акцент на негативных мелочах. Например, о недовольстве Левандовски, которому в концовке игры с «МЮ» помешал нанести удар Фати. Претензии были высказаны корректно, но факт остается фактом. А чего стоит история с Рафиньей, который якобы не попал в стартовый состав на игру с «Кадисом» из-за дискомфорта в колене, возникшем после того, как недовольный заменой на «Олд Траффорд» бразилец пнул мини-холодильник с напитками?!

Рафинья. Фото AFP

Вроде мелочи, а осадок остается. Особенно на фоне неудач и в преддверии кубкового полуфинала на «Сантьяго Бернабеу». Между тем Хави сам заявил, что победа в чемпионате и Кубке позволит считать сезон успешным. Соответственно, значимость предстоящего класико увеличилась в разы. Для тренера это отличная возможность ответить скептикам и показать умение работать в стрессовой ситуации.

Она именно такая, хотя странно ругать специалиста, который в первом полноценном сезоне уже выиграл Суперкубок и с отрывом лидирует в ла лиге. А чтобы критики замолчали, нужно показать: локальные и даже очень болезненные неудачи — издержки роста тренера и команды. Тем более клуб для своей легенды делает все и не устает напоминать: Хави — ключевая фигура проекта, которая должна вернуть «Барсе» былое величие.