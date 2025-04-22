Почему рано хоронить команду Анчелотти.

В среде болельщиков и экспертов в этом сезоне есть определенный тренд — ругать «Реал» и хвалить «Барселону». И это вроде бы логично — пока мадридцы без шансов отлетают от «Арсенала» в Лиге чемпионов и отстают от лидера ла лиги на четыре очка, каталонцы всерьез идут на требл, а Рафинья и Ямаль входят в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по версии авторитетного издания Goal. Совсем скоро нас ждут два класико — финал Кубка Испании (26 апреля) и встреча в рамках чемпионата (11 мая), которая может решить судьбу титула.

Испанский Relevo сообщает, что в раздевалке «Реала» царит боевая атмосфера, и одна из ключевых задач до лета — не позволить уехать в Каталонию трем ключевым трофеям разом. Со стороны кажется, что шансы «Королевского клуба» очень невелики. Нынешний сезон — это просто парад неудач и непрестанного давления. Помните же, как уничтожали Мбаппе осенью? А как смеялись над Винисиусом после пролета мимо «Золотого мяча»? Разговоры про дырявую оборону вообще уже давно стали мейнстримом — по сути, в стартовой четверке «Реала» порой играл лишь один профильный защитник, Рюдигер. А тут еще фиаско с «Арсеналом». Казалось бы, какое здесь соревнование с такой окрыленной «Барсой»?

Ну, взять хотя бы статистику в ла лиге. Забитые голы — 88-65 в пользу сине-гранатовых; xG — 76,5-61,9; удары — 535-512 (здесь и далее — по данным Fbref). Все ключевые индивидуальные рейтинги также возглавляют футболисты «Барселоны» — Левандовски идет за Пичичи, Ямаль — лучший ассистент, Рафинья — лидер по ожидаемым голевым передачам, Педри — первый по доставке мяча в финальную треть. У «Реала» лишь два представителя в топах — Мбаппе как самый бьющий игрок чемпионата и Винисиус в роли лучшего по проходам с мячом. Только вот каждый из них вряд ли может занести этот сезон себе в актив.

Так что же, футболистам «Реала» пора снимать свои белоснежные футболки, крепить их на ближайшее древко и размахивать над головой? Ну это как минимум не в традициях клуба — вспомнить хоть регулярные камбэки в ЛЧ. Но дело даже в другом: у Мадрида есть суперсила, о которой говорят уже давно, — умение добывать результат, когда команда играет откровенно плохо. Вот в воскресенье принимали «Атлетик» из Бильбао, ужасно смотрелись в первом тайме, но во втором прибавили и дожали благодаря шикарному голу Вальверде в добавленное время (1:0). И таких матчей — победных, но содержание которых болельщики «Реала» наверняка стараются побыстрее забыть, — у команды в этом сезоне предостаточно.

У «Барсы» же если случается спад, то почти тут же отражается на результатах. Сейчас блауграна выжимает последнюю жидкость из топливного бака. Стиль Ханси Флика подразумевает постоянный прессинг и регулярные забеги защитников от центра поля к своим воротам. С учетом ограниченного состава и травм это сказывается на функциональности — потому каталонцы буксовали в ноябре и испытывают сложности сейчас. А тут еще вылетели где-то до середины мая Бальде, Касадо и Левандовски. «Барселона» на зубах вытащила битвы с «Леганесом» и «Сельтой», проиграла в Дортмунде «Боруссии», потеряла очки с «Бетисом». Это уже похоже на спад — пусть и не глобальный, но вполне очевидный. Сине-гранатовые тоже умеют выжимать результат, но делают это за счет старого бразильского принципа: вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Подход красивый, но авантюрный, особенно с топ-соперниками.

К чему это все? В ключевой отрезок сезона «Реал» и «Барселона» входят в разном настроении, но в примерно одинаковом физическом состоянии. Сезон мадридцев уже готовятся записать в провальный — а как еще, когда есть риск пролететь мимо всех трофеев? Но впереди еще две игры, которые могут кардинально поменять тона всей кампании. Да, в последнее время «Реал» постоянно уступает «Барселоне», причем без шансов. Да, у команды проблемы с движением в центре поля и наполнением защитной линии. Но нет сомнений, что с учетом усталости «Барсы» победить в обоих класико мадридцы способны. Они как минимум будут чуть свежее — благодаря досрочному вылету из Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти. Фото Reuters

И тут будет интересно посмотреть на реакцию людей, которые сплавляют Карло Анчелотти в сборную Бразилии, примеряя на его место Юргена Клоппа или Хаби Алонсо. Вот будет номер, если итальянец возьмет два важных трофея по итогам очень неоднозначных девяти месяцев!

Хотя это вполне в стиле «Реала».