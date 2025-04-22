Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:30

«Реал» — неудачник сезона, а «Барселона» — королева? Не спешите с оценками перед двумя важнейшими класико

«Барселона» на 4 очка опережает «Реал» за 6 туров до завершения ла лиги
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Игроки «Барселоны» празднуют гол Ламина Ямаля (№ 19) в ворота «Реала» (5:2) в матче за Суперкубок Испании 12 января.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Почему рано хоронить команду Анчелотти.

В среде болельщиков и экспертов в этом сезоне есть определенный тренд — ругать «Реал» и хвалить «Барселону». И это вроде бы логично — пока мадридцы без шансов отлетают от «Арсенала» в Лиге чемпионов и отстают от лидера ла лиги на четыре очка, каталонцы всерьез идут на требл, а Рафинья и Ямаль входят в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по версии авторитетного издания Goal. Совсем скоро нас ждут два класико — финал Кубка Испании (26 апреля) и встреча в рамках чемпионата (11 мая), которая может решить судьбу титула.

Испанский Relevo сообщает, что в раздевалке «Реала» царит боевая атмосфера, и одна из ключевых задач до лета — не позволить уехать в Каталонию трем ключевым трофеям разом. Со стороны кажется, что шансы «Королевского клуба» очень невелики. Нынешний сезон — это просто парад неудач и непрестанного давления. Помните же, как уничтожали Мбаппе осенью? А как смеялись над Винисиусом после пролета мимо «Золотого мяча»? Разговоры про дырявую оборону вообще уже давно стали мейнстримом — по сути, в стартовой четверке «Реала» порой играл лишь один профильный защитник, Рюдигер. А тут еще фиаско с «Арсеналом». Казалось бы, какое здесь соревнование с такой окрыленной «Барсой»?

20&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Атлетик&raquo; (1:0).«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

Ну, взять хотя бы статистику в ла лиге. Забитые голы — 88-65 в пользу сине-гранатовых; xG — 76,5-61,9; удары — 535-512 (здесь и далее — по данным Fbref). Все ключевые индивидуальные рейтинги также возглавляют футболисты «Барселоны» — Левандовски идет за Пичичи, Ямаль — лучший ассистент, Рафинья — лидер по ожидаемым голевым передачам, Педри — первый по доставке мяча в финальную треть. У «Реала» лишь два представителя в топах — Мбаппе как самый бьющий игрок чемпионата и Винисиус в роли лучшего по проходам с мячом. Только вот каждый из них вряд ли может занести этот сезон себе в актив.

Так что же, футболистам «Реала» пора снимать свои белоснежные футболки, крепить их на ближайшее древко и размахивать над головой? Ну это как минимум не в традициях клуба — вспомнить хоть регулярные камбэки в ЛЧ. Но дело даже в другом: у Мадрида есть суперсила, о которой говорят уже давно, — умение добывать результат, когда команда играет откровенно плохо. Вот в воскресенье принимали «Атлетик» из Бильбао, ужасно смотрелись в первом тайме, но во втором прибавили и дожали благодаря шикарному голу Вальверде в добавленное время (1:0). И таких матчей — победных, но содержание которых болельщики «Реала» наверняка стараются побыстрее забыть, — у команды в этом сезоне предостаточно.

У «Барсы» же если случается спад, то почти тут же отражается на результатах. Сейчас блауграна выжимает последнюю жидкость из топливного бака. Стиль Ханси Флика подразумевает постоянный прессинг и регулярные забеги защитников от центра поля к своим воротам. С учетом ограниченного состава и травм это сказывается на функциональности — потому каталонцы буксовали в ноябре и испытывают сложности сейчас. А тут еще вылетели где-то до середины мая Бальде, Касадо и Левандовски. «Барселона» на зубах вытащила битвы с «Леганесом» и «Сельтой», проиграла в Дортмунде «Боруссии», потеряла очки с «Бетисом». Это уже похоже на спад — пусть и не глобальный, но вполне очевидный. Сине-гранатовые тоже умеют выжимать результат, но делают это за счет старого бразильского принципа: вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Подход красивый, но авантюрный, особенно с топ-соперниками.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Сельты&raquo; в&nbsp;матче чемпионата Испании 19&nbsp;апреля.Невероятный камбэк «Барселоны», Шомуродов забил победный гол, Эмери рвется в Лигу чемпионов

К чему это все? В ключевой отрезок сезона «Реал» и «Барселона» входят в разном настроении, но в примерно одинаковом физическом состоянии. Сезон мадридцев уже готовятся записать в провальный — а как еще, когда есть риск пролететь мимо всех трофеев? Но впереди еще две игры, которые могут кардинально поменять тона всей кампании. Да, в последнее время «Реал» постоянно уступает «Барселоне», причем без шансов. Да, у команды проблемы с движением в центре поля и наполнением защитной линии. Но нет сомнений, что с учетом усталости «Барсы» победить в обоих класико мадридцы способны. Они как минимум будут чуть свежее — благодаря досрочному вылету из Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

И тут будет интересно посмотреть на реакцию людей, которые сплавляют Карло Анчелотти в сборную Бразилии, примеряя на его место Юргена Клоппа или Хаби Алонсо. Вот будет номер, если итальянец возьмет два важных трофея по итогам очень неоднозначных девяти месяцев!

Хотя это вполне в стиле «Реала».

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Мальорка

1
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Читайте также
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя