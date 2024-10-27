Обозреватель «СЭ» — о разгроме «Реала» каталонцами в класико.

Вопросы к Мбаппе

4:0 в выездном класико сразу после 4:1 дома у «Баварии» — «Барселона» и ее новый главный тренер Ханси Флик, который несколько лет назад как раз во главе мюнхенцев уничтожал со счетом 8:2 каталонцев, выдали невероятную неделю. Причем оба матча, которые сине-гранатовые начинали в абсолютно одинаковом составе, стартовали так, что, казалось, что у их соперников очень даже хорошие шансы. Но потом...

Потом соперники громились по-разному. С «Баварией» уже к перерыву счет был 3:1, и третий мяч перед самым перерывом вбил последний гвоздь в гроб соперника. С «Реалом» — 0:0. Кстати, далеко не уверен, что ВАР подтвердил бы офсайд у «Королевского клуба» в начале игры, когда голкипер «блауграны» Иньяки Пенья сделал «осьминожий» сейв, как-то выбив ладонью в воздухе «мертвый» мяч до того, как тот пересек линию ворот. Так что очень возможно, что спасал свои ворота Пенья не впустую. Вратари в принципе не любят, когда мяч даже после свистка пересекает линию — но тут неизвестно, чем бы дело кончилось.

А один гол-таки засчитали, но ВАР из-за офсайда у Килиана Мбаппе отменил. Вообще, пять попаданий во «вне игры» у француза в первом тайме ясно сказали — ему предстоит еще много работы, чтобы стать органичной частью сливочных. Килиану надо учиться понимать партнеров, а партнерам — его. Это каждодневный процесс, и даже у самых выдающихся футболистов он не проходит сразу и автоматически. Во втором тайме, уже при 0:2, Мбаппе снова забьет из офсайда, а однажды выйдет-таки чисто один на один — и бесхитростно зарядит мячом в Пенью. Первое свое дерби он точно запомнит навсегда. И не с лучшей стороны.

Футболисты «Барселоны» празднуют победу над «Реалом». 26 октября 2024 года. Фото Reuters

Золотой виток «Ла Масии»

Флик сделал очень рискованную, казалось, ставку на сверхвысокую линию обороны. С такими-то скоростными игроками у соперника, как Мбаппе или Винисиус. Малейшая несогласованность защитников, одна чуть-чуть сломанная их линия — и вынимайте. Но они работали с какой-то даже пугающей безупречностью и синхронностью. Когда немец успел все это поставить?! Это был тот не такой уж частый случай, когда игра команды в обороне вызывает наслаждение.

Первый тайм каталонцы в основном терпели. Но уже во второй его половине атакующий пыл «Реала» стал угасать, минуты с 25-й до перерыва на поле поскучнело. Однако это было затишье перед ураганом «Роберт». Два гола за три минуты забил 36-летний нападающий — с 54-й по 56-ю!

Против Мюнхена солировал Рафинья с хет-триком. Теперь — Левандовски. Это были голы из репертуара, когда-то идеально сформулированного Юрием Розановым: «Вот форвард, вот настоящий форвард». Как чисто, без капли фальши все было исполнено! Ты поди еще так положи в самый уголок с линии штрафной, не сближаясь с вратарем, как в первом случае.

Но и как ему отдавали — при первом голе низом по центру Марк Касадо, 21-летний воспитанник «Ла Масии», еще один птенец великой футбольной школы, во втором слева верхом — Алехандро Бальде, тоже 21-летний и тоже из «Ла-Масии». Шесть воспитанников академии «Барселоны» вышли в этом матче с первых минут — и это, тем более с учетом итогового результата, невероятно. Особенно на фоне того, что у «Реала» в стартовом составе был один испанец — Лукас Васкес.

Хотя чему удивляться, если вспомнить, что в 2010-м все три номинанта на «Золотой мяч» представляли «Ла Масию» — Лео Месси, Хави и Андрес Иньеста. Похоже, у академии каталонцев наступил новый золотой виток. В стартовом составе против «Реала» вышло два 17-летних — Ламин Ямаль и защитник Пау Кубарси, трое 21-летних — Бальде, Касадо, и Фермин Лопес. Все — свои. И даже с учетом 36-летнего Левандовски и 33-летнего Иньиго Мартинеса, средний возраст основы — 24 года ровно.

Что же касается самого Левандовски, то, когда он забивал, я вспоминал, как ему, извините, по-свински не дали в 2020 году «Золотой мяч», с какого-то перепугу отменив приз на тот ковидный год. И больше шанса его выиграть у нападающего не было.

Дубль Левандовски легко мог превратиться в хет-трик, но поляк из гораздо более простой ситуации, чем при голах, ухитрился попасть не в пустые ворота, а в штангу. А потом еще и пробить с угла вратарской над перекладиной. Подумалось, как же будет эпично, если сливочные после такого отыграются. И не потащи Пенья в упор от Мбаппе — как знать.

Но «Реал» захлестнула волна не особо ему свойственного атакующего авантюризма — и «Барса», пару-тройку моментов запоров, затем еще два использовала.

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

Впечатляющий сюжет

Ламин Ямаль. 17 лет. Естественно, воспитанник «Барсы». Уже чемпион Европы и один из ключевых игроков золотой «Красной фурии». А теперь — и самый молодой в истории автор гола в класико. Даже юный Месси себе такого не позволял! Ямаль же зарядил к тому же с «чужой» правой в ближнюю «девятку». Между ним и Левандовски, двумя голеадорами этого класико, — 19 лет разницы в возрасте!

Гол Рафиньи, легонько перекинувшего мяч через вратаря, стал уже настоящим издевательством. Причем Андрею Лунину ни за один гол всерьез претензий не предъявишь. Все были забиты с близкого расстояния при параличе обороны, а можно повернуть и иначе — с демонстрацией настоящего искусства барселонской атакой. Сработало просто все, что срежиссировал Флик.

Папа Карло хоть и нехарактерно для него нервничал после финального свистка, это переживет. За этого мудрого и обладающего великолепным, излечивающим все стрессы чувством юмора седого итальянского дядьку волнуюсь меньше всего. «Реалу» в этот вечер не хватило на поле шахматиста в центре поля по имени Тони Кроос. Может, стоило выпустить Луку Модрича с первых минут...

«Барселона» впереди «Реала» в таблице ла лиги уже на шесть очков. Понятно, что это отыгрывается. Но почти никто не ждал от замученного финансовыми проблемами (во многом оттого и столько молодежи в составе) каталонского клуба, в который пришел новый тренер, такого космического состояния в середине осени. Что творит Флик?!

У меня, кстати, до сих пор ощущение, что в Катаре для его сборной Германии просто звезды не сошлись. До двух голов Японии подряд счет должен был быть не 1:0, а 4:0 в пользу немцев. И тогда все было бы иначе.

Но нужно больно удариться оземь, чтобы понять, почему упал, встать, отряхнуться — и с вдвое большей спортивной злостью пойти дальше. С командой, из которой ты четыре года назад сделал фарш.

Похоже, на наших глазах разворачивается один из самых интересных сюжетов европейского футбола за годы.