Огненное класико в Суперкубке Испании! Начали с шедевра Мбаппе, закончили — унижением «Реала»

Анчелотти не знает, что делать с «Барселоной» Флика.

Бесконечный сериал

Каждое класико — это множество вводных и сюжетов. Начиная с банальных рассуждений о мотивации «Реала» после 0:4 на «Сантьяго Бернабеу» или первом финале Ханси Флика на посту главного тренера «Барселоны» и заканчивая попытками угадать решения Карло Анчелотти, который прекрасно помнит, как «Барса» поймала его футболистов в офсайдную ловушку целых двенадцать раз. Еще в Каталонии очень активно обсуждали две кадровые новости — практически согласованный новый контракт Педри и грядущую продажу Араухо, которым настойчиво интересуется уже приславший первый официальный запрос о трансфере «Ювентус».

Что касается дела Дани Ольмо и Пау Виктора, то шум мог быть гораздо больше, если бы в компанию критиков «Барсы» включился «Реал». Помнится, в разгар «дела Негрейры» мадридцы были очень активны в информационном пространстве и даже присоединились к стороне обвинения. Тогда два топ-клуба разругались, из-за чего впервые за многие годы перед очередным класико не состоялся традиционный обед президентов, а Флорентино Перес и Жоан Лапорта не сидели рядом в ВИП-ложе. Сейчас же «Королевский клуб» подчеркнуто устранился от темы, словно ничего не происходит, и многие трактуют это как поддержку главного партнера в проекте Суперлинги.

Зато «Барса» через каталонские СМИ устроила настоящую информационную атаку на ла лигу и ее главу Хавьера Тебаса. Одно из изданий сообщило, что клубы получили набор тезисов для критики «Барсы» и Высшего совета по спорту, который разрешил временную регистрацию игроков, поэтому все опубликованные заявления словно выполнены под копирку. Впрочем, это все эмоции, и куда более убедительнее выглядели конкретные факты. В том числе информация о том, что 31 декабря сине-гранатовые предоставили полный пакет документов, подтверждающих соблюдение правил экономического контроля для достижения бюджетного баланса.

Однако если верить ряду авторитетных инсайдеров, лига провела проверку документов только 3 января — по истечении всех контрольных сроков. Плюс, с клуба затребовали обоснование сделки по продажи части ВИП-лож на реконструируемом «Камп Ноу» за 100 миллионов евро. Парадокс заключается в том, что новые — более жесткие финансовые правила — вступают в силу только с февраля 2025 года. В общем, какими бы жаркими ни были споры, Ольмо с Виктором в воскресенье были в заявке. Но не в составе, так как Флик просто не имел права отправить в запас героя полуфинала Гави.

Два шедевра

А потом началась игра, заставившая забыть обо всем, что не имело прямого отношения к происходившему на поле, ведь там творили настоящую магию. Причем голы Мбаппе и Ямаля оказались столь хороши, что велик был соблазн порассуждать о высоких материях. Назвать класико в Саудовской Аравии лучшим за последние годы или договориться до того, что самое яркое противостояние в мировом футболе имеет афишу, достойную великого соперничества Лео Месси и Криштиану Роналду.

Только спешить с выводами в таких играх немного наивно. Взять хотя бы гол «Реала», который на первых минутах оказался прижат к своим воротам. Мадридцы показали фирменную живучесть. Куртуа, выдав сумасшедший сейв после атаки Рафиньи, вроде бы включил режим Супермена, а Мбаппе в соавторстве с Винисиусом Жуниором напомнил о репутации игрока для больших матчей. Третий финал с «Реалом» (до этого были Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок) — и снова гол!

Только «Барса» все развернула на 180 градусов, хотя ей пришлось перестраиваться на ходу, так как Иньиго Мартинесу (в отличие от подвернувшего ногу Мбаппе) потребовалась замена. А для Араухо, чьи мысли уже в другом клубе, это была лишь вторая игра в сезоне. Но Рональд вышел, получив от Рафиньи капитанскую повязку, и зацементировал оборону. В атаке же и без того все было прекрасно. Ямаль после паса Левандовски в касание забил не менее красиво, чем Мбаппе. При этом Ламин лишь повторил достижение Альфонсо Наварро, который дважды отличился в класико до 18-го дня рождения в 1947 году.

Система Флика

Потом Левандовски безупречно исполнил пенальти, назначенный за фол Камавинга на Гави. А Рафинья, когда его потерял Лукас Васкес, все же забил головой с образцовой подачи Кунде. Подвел же итог первому тайму Бальде, над которым успели посмеяться после гола Мбаппе. Большая игра снова превратилась в избиение «Реала», впервые в своей истории за первые 45 минут пропустившего в финале четыре мяча в первом тайме. В обычных играх чемпионата такое в класико случалось в январе 1943-го, и тогда «Реал» к финальному свистку превратил 2:4 в невероятные 5:5.

Возможно, кто-то о той истории вспомнил, когда второй тайм начался с выстрела Родриго в штангу. Однако в ответ другой бразилец — Рафинья — в очередной раз унизил Тшуамени, который все же никакой не центральный защитник. Да, потом Щенсны получил красную карточку за снос Мбаппе, и Родриго со штрафного поставил в тупик Иньяки Пенью, который в полуфинале выпал из состава не просто за опоздание на установку, а за рецидив (третий случай нарушения дисциплины). Только кардинально это ничего не изменило, и по счету завоевавшие свой 15-й Суперкубок сине-гранатовые сыграли образцово.

Грустящий на скамейке после замены на 76-й минуты Винисиус, которого не было смысла беречь из-за двухматчевой дисквалификации в чемпионате, — как выброшенный белый флаг. Пока Карло Анчелотти просто не знает, что делать с «Барсой» Ханси Флика. А тот очень уверен в выбранном пути, еще накануне заявив: «Мы очень хорошо сыграли в Мадриде, и я понимаю, что нам не следует менять нашу игровую систему». Вроде бы дежурная и отчасти банальная фраза. Зато какое исполнение! Этой «Барселоной», которая все еще молода и нестабильна, нужно восхищаться. В класико — уж точно!