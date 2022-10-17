Поражение в класико — второй провал «Барселоны» за неделю. Хави подставили обилием трансферов?

Что пошло не так в Каталонии.

Хави — худший тренер «Барселоны» со времен Франка Райкарда по проценту выигранных матчей. После 50 игр у руля команды Хави одержал 28 побед, 11 раз проиграл и столько же сыграл вничью. На старте сезона «Барса» летела вперед и вселяла в сердца фанатов надежду на возвращение лучших времен. Но на прошлой неделе после двух подряд неудач в важнейших матчах с «Интером» и «Реалом» каталонцы упустили первую строчку в ла лиге и наверняка останутся без плей-офф Лиги чемпионов.

«У нас отрицательная динамика, ничего не получается, — признался после поражения в класико Хави. — Мы стараемся и верим, но пока мало что выходит. У нас строящаяся команда, но мы должны совершенствоваться».

В обоих матчах вылезли все проблемы «Барселоны» — резкий спад в игре без мяча ветеранов Бускетса и Пике, нерешенные трудности на флангах обороны, юный центр поля, отсутствие яркого атакующего игрока (исключая Левандовски), способного решать сложные эпизоды с топ-соперниками. Излишне нагнетать не стоит — все-таки нынешняя «Барса» по опыту и монолитности уступает и «Интеру», и «Реалу». Но последние результаты слабо коррелируют с масштабной перестройкой, которую клуб провел летом. Получается, ставка Лапорты не сыграла?

Еще до начала сезона некоторые эксперты сомневались в правильности пути, выбранном каталонским менеджментом. Как вы помните, «Барселона» продала часть телеправ на 25 лет в обмен на сиюминутную прибыль. Это позволило поправить финансовое положение и подписать новых игроков. Вопрос — оправданы ли такие риски? Может, стоило перезагружать клуб более плавно?

Давид Алаба и Роберт Левандовски. Фото Reuters

К примеру, не совсем понятно, зачем «Барселоне» резко понадобился Роберт Левандовски. Безусловно, поляк — один из лучших форвардов планеты. Но был ли смысл платить за 34-летнего футболиста 45 миллионов евро, имея в составе Обамеянга, который был хорош во второй части прошлого сезона? Или вываливать 58 миллионов за Рафинью, к 25 годам проведшего всего два сезона в топовом европейском чемпионате? Притом что в «Барсе» уже есть вингеры Дембеле, Фати и Торрес, которые вряд ли уступают бразильцу по набору качеств.

В прошлом сезоне Хави нашел неплохой баланс на флангах — справа за счет изоляций и дриблинга один в один разрывал Дембеле, слева плелись комбинации между Ферраном, де Йонгом и Альбой. Сейчас же тренеру приходится в каждой игре изобретать велосипед и ограничивать функции того или иного игрока, выпуская их на не самых удобных позициях. В теории в дальнейшем Дембеле и Рафинья могут адаптироваться к сменам флангов по ходу игры и сделать из этого мощное оружие. Но на данной стадии развития команды в матчах с сильными соперниками это работает слабо.

Также не решен вопрос и в центре поля — очевидно, стареющему Бускетсу нужна страховка, которую дает Гави. Но молодой кантерано при всех своих плюсах (заряженность, динамика, отбор) пока проседает в созидании, что сказывается на команде. В матчах с «Интером» и «Реалом» эту головоломку Хави решить не смог: на матч с итальянцами вышел Гави, и каталонцам не хватило креатива, чтобы взломать низкий блок (в итоге скатились на бесконечные навесы); в класико вместо Гави сыграл де Йонг, который должен был добавить креатива, но на деле «Барса» получила систематические провалы в опорной зоне (голы Бензема и Вальверде это ярко проиллюстрировали).

Судья матча Хосе Мария Санчес Мартинес и Хави. Фото Reuters

Но это все рабочие моменты, над которыми Хави предстоит поработать. Вопрос скорее в другом — кажется, излишние трансферы создали вокруг молодой строящейся команды дополнительную шумиху и создали завышенные ожидания. Лапорта тем временем анонсирует трех новичков в зимнее трансферное окно (с условием, если кого-то удастся продать), еще больше взвинчивая накал и повышая ставки. Для президента это красивый сценарий — показать, как после оконфузившегося Бартомеу он за несколько лет дарит «Барселоне» топовый состав. Но на молодого тренера и неопытную команду все это оказывает колоссальное давление.