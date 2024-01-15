Класико имени Винисиуса. Хет-трик бразильца принес «Реалу» Суперкубок и уничтожил «Барселону» в финале

Мадридцы взяли у «Барсы» реванш за проигранный финал годичной давности.

Как-то перед выставочной встречей с «Барселоной» во время американского турне Карло Анчелотти очень тонко заметил: «В класико не может быть товарищеских матчей». И совместная фотосессия итальянца с Хави с последующим обменом комплиментами ничего не меняла. Соответственно, и рассуждения о некой вторичности Суперкубка Испании не имели никакого практического смысла.

Взять трофей — круто. Особенно в противостоянии с принципиальным соперником, которому год назад еще и проиграл в финале. Это уже рассуждения защитника «Реала» Начо, которые демонстрировали настрой на главное испанское противостояние. А подкрепляли картину слухи о дополнительных бонусах, обещанных мадридцам президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом, который встречал футболистов в момент приезда на стадион.

Хави этот настрой чувствовал и прекрасно понимал опасность, которую таит квартет в мадридской полузащите. Поэтому Жоау Феликс и Ямаль начали игру на скамейке запасных, а де-факто дополнительным хавбеком при сохранении общей структуры стал Сержи Роберто. Только игра развивалась так, что напрашивались параллели с экспериментом Анчелотти в марте 2022. Карло тогда решил начать игру без чистых нападающих и сгорел на «Сантьяго Бернабеу» 0:4. Здесь же «Барса» получила две пробоины к 10-й минуте.

Если кто-то пропустил стартовый отрезок и следил только за изменениями в счете, у него могло возникнуть ложное ощущение полной безнадеги для каталонского клуба. На самом деле ничего подобного не было, а если брать перспективные моменты, 2:2 на табло никого бы не удивили. Однако вопреки прогнозам занявший место в воротах Лунин дважды не дал забить Феррану Торресу, а в одной атаке уместились попадание в перекладину и еще один сейв мадридского кипера — после выстрела Левандовски под перекладину.

«Реал» же был не просто эффективен — он четко знал слабые места соперника. В данном случае это была высокая линия обороны. Сначала ее и персонально Кунде наказал Беллингем, шикарным пасом отправивший Винисиуса Жуниора один на один. Во второй голевой атаке Родриго и вовсе стартовал со своей половины поля, и после его паса Винисиус буквально вкатился с мячом в ворота. В комплекте с празднованием в стиле Криштиану Роналду уже в этот момент можно было говорить о персональном бенефисе бразильца.

Он, впрочем, на голевом дубле не закончился. А продолжение последовало после того, как «Барса» вроде бы вернулась в игру, и Левандовски частично оправдал прогноз супруги, которая предрекла поляку голевой дубль. Правда, со счетом 3:1 у дамы вышла промашка, потому что эти цифры уже к перерыву оказались в пользу «Реала». Винисиус же разбил еще один — уже привычный замысел Хави. В этот раз Араухо бразильца не только не остановил, но еще и придержал в штрафной при фланговой подаче.

Пенальти, естественно, бил неудержимый в этот вечер Вини. Первый бразилец, сделавший хет-трик в класико. Первый мадридец, забивший «Барсе» трижды за первый тайм в XXI веке. Подобного не случалось со времен Ивана Саморано в 1995-м, а три предыдущие подобных «трюка со шляпой» и вовсе пришлись на первую половину прошлого века. Поразительно для футболиста, который только недавно залечил травму и лишь эпизодами напоминал себя прежнего в первых играх после возвращения. А каких-то десять дней назад Анчелотти говорил, что Вини еще не готов играть больше 60 минут.

Только понятие «игрок для больших матчей» — это что-то за пределами обычной логики. В таких играх рождаются легенды, и этот Суперкубок — одна из них. Без бразильца не обошелся и четвертый гол, хотя Родриго одарил мячом несчастный и все больше разочаровывающий Кунде. Удаление Араухо за вторую желтую карточку — тоже Винисиус. Чуть-чуть нарисовал? Возможно. На то он и артист, на которого идет и которому рукоплещет публика.

«Барса» в этом представлении выполнила роль декораций. Это просто не ее сезон. С травмами, нервами, скандалами. Но это лишь пауза. «Реал» — с оговорками — тоже ее брал, взяв все золото мира в первый сезон после возвращения Анчелотти. А сейчас снова вернулся голодным и по-хорошему злым. И одним титулом ограничиваться не собирается. Продолжение следует. А как иначе, если у тебя есть такой Винисиус?! А еще Родриго, Беллингем, Карвахаль... Догнав Зинедина Зидана по числу мадридских трофеев (11), получивший от клуба новый контракт Анчелотти обязательно обойдет своего ученика еще и по данному показателю.