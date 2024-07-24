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Сегодня, 12:00

«Реалу» мало Мбаппе. Скоро Мадрид может пополнить звезда «Баварии»

«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Дэвиса
Оскар Финк
Приглашенный автор
Альфонсо Дэвис.
Фото Global Look Press
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Перес хочет закрыть все проблемные позиции.

Хоть до закрытия трансферного окна еще месяц, уже сейчас очевидно: «Реал» провернул главный переход лета. Подписание Мбаппе свободным агентом — сделка как минимум года. Не самая маленькая зарплата Килиана (порядка 15 миллионов евро чистыми) и огромные подъемные (от 100 до 115 миллионов будут выплачиваться в течение пяти лет контракта) с учетом разных бонусов — это солидное вложение. Но кажется, что в Мадриде не планируют останавливаться. Проблемные позиции есть даже в клубе, который недавно взял чемпионат и Лигу чемпионов. Атака «Реала» поражает наполнением звездами, но вот в обороне все не так гладко.

На сегодня в центре защиты мадридского гранда три здоровых игрока — Рюдигер, Милитао и вернувшийся из аренды Хесус Вальехо. Алаба восстанавливается после разрыва «крестов», Начо уехал в Катар, Милитао только вернулся в строй, а Вальехо даже не играл, а числился в аренде в «Гранаде» (106 минут за сезон из-за травм). Флорентино Перес рассчитывал опередить конкурентов и затащить в Мадрид Лени Йоро, но перспективного француза за огромные деньги перехватил «МЮ». И похоже, что пока в «Реале» альтернативы на рынке не рассматривают.

А вот на левый край обороны новичка ожидают, и это имя может быть очень звездным. Менди и Гарсия — неплохие исполнители, но вряд ли их можно считать игроками топ-уровня. К тому же Ферлан Менди нестабилен из-за травм. Так что Анчелотти приходилось выкручиваться — в центре обороны регулярно выходили Тшуамени и Карвахаль, слева нередко появлялся Камавинга.

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Класс этих игроков настолько высок, что их выступления даже на неродных позициях впечатляли. Но в это же время слабела полузащита. С уходом Крооса и старением Модрича дуэт французов станет еще более необходимым именно в полузащите. Поэтому «Реал» активно ищет усиление в линию обороны.

Последний год СМИ все чаще говорили об интересе клуба к Альфонсо Дэвису. Да, Анчелотти открыто признавался, что считает Менди лучшим левым защитником мира, но французу скоро стукнет 30. Качественной профильной подмены у него нет, а травмы никуда не делись. Ситуацию ухудшает и тот факт, что «Реалу» в предстоящем сезоне светит провести 72 (!) матча, если клуб дойдет до финалов во всех турнирах. Тут речь идет уже не о подстраховке на случай травмы, а хотя бы о качественной ротации.

На первый взгляд, Дэвис — идеальный игрок для Мадрида. Силен индивидуально, очень быстр, хорошо подготовлен физически. Но в последнем сезоне Альфонсо перестал железно выходить в основе, а весной и вовсе присел на банку и потерял в трансферной стоимости. При Тухеле «Бавария» больше оборонялась, и канадец стал реже делать фирменные рывки по флангу, а подавать и вовсе почти перестал. На этом фоне в глаза бросились индивидуальные ошибки Дэвиса, в том числе приводящие к голам в ворота мюнхенцев.

Альфонсо Дэвис (справа) борется за мяч с футболистом «Вольфсбурга» Ридли Баку.
Фото Global Look Press

Сложно представить, что на игру Альфонсо не влияет подвешенное положение с продлением контракта, который истекает летом 2025 года. Сага началась в прошлом мае, когда «Бавария» чудом выиграла чемпионство благодаря голу Мусиалы в концовке и осечке «Боруссии». Нервная концовка сезона стала последней каплей для руководства мюнхенцев — совет директоров уволил спортивных директоров Кана и Салихамиджича.

Это стало камнем преткновения в переговорах с Дэвисом. Агент игрока рассказал, что к тому времени практически достиг соглашения с клубом, но после резких перестановок взял тайм-аут. Сообщается, что с тех пор «Бавария» так и не убедила Альфонсо в состоятельности своего проекта, а еще стороны расходятся по зарплате.

Дело дошло до жестких публичных высказываний. Накануне почетный президент клуба Ули Хенесс раскрыл позицию клуба: «Мы очень четко сказали ему, что позволим истечь контракту, если он не продлит его. Больше денег он не получит».

По данным Capology, в новом сезоне зарплата Дэвиса в «Баварии» может составить 5,9 миллиона евро в год чистыми. Испанская Cadena Ser пишет, что в Мадриде готовы практически удвоить эту сумму и положить Альфонсо 10 миллионов.

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В феврале авторитетное издание The Athletic вышло с новостью: «Реал» достиг устной договоренности с Дэвисом о переходе в этом или следующем году. Занимательная формулировка отражает нежелание мадридцев платить 50 миллионов евро за игрока, который скоро станет свободным агентом. «Реал» готов выложить максимум 20-30 миллионов, учитывая истекающий через год контракт. Но это пока не устраивает «Баварию».

Несмотря на спад в минувшем сезоне, Дэвис остается одним из сильнейших левых защитников с большим потенциалом. Канадцу в ноябре стукнет 24, он уже капитан своей сборной, в которой играет ключевую роль, да и на высоком уровне он играет уже пятый год. За Альфонсо говорит и его универсальность, умение сочетать атакующие и оборонительные качества. Он входит в мировой топ левых защитников по успешным обводкам, проходам с мячом, точности передач, количеству касаний в штрафной площади. Разнообразные показатели, отражающие многогранность таланта канадца. Не стоит забывать, что именно Дэвис забил «Реалу» шедевральным дальним ударом в ответной игре полуфинала. Этот гол вполне мог стать победным, но Мануэль Нойер решил иначе.

Альфонсо Дэвис.
Фото Global Look Press

Возможно, «Реал» не рискнет брать канадца сейчас и создавать плотную конкуренцию для Менди. Плюс нужно грамотно работать в плане продаж, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей. Очевидно, Перес хочет видеть Дэвиса в Мадриде уже этим летом, но Флорентино — хитрый лис, который всем видом показывает, что готов подождать и до следующего лета, а затем забрать Альфонсо свободным агентом. Он понимает, что у «Баварии» сложная финансовая ситуация, клубу нужно продавать игроков и разгружать зарплатный фонд. И очень похоже, что если не сейчас, то ближе к концу трансферного окна мюнхенские боссы все же сломаются.

Алфонсо Дейвис
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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