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Сегодня, 16:30

Родри может стать одноклубником Винисиуса. «Реал» нацелился на обладателя «Золотого мяча»

«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году
Роман Кольцов
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в «Реале».
Фото Global Look Press
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Фокус в стиле босса мадридского клуба.

Звезд много не бывает. Есть ощущение, что босс «Реала» Флорентино Перес каждое утро просыпается с такой мыслью в голове. На его счету уже столько громких трансферов, что совсем не удивляет информация, появившаяся на днях в испанской прессе: мадридский клуб всерьез нацелился на подписание новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Родри.

Многое зависит от того, как разрешится ситуация с «Сити»

По данным AS, «Реал» ждет Родри в своих рядах в 2025 году. Причина проста — Тони Кроос покинул клуб, Лука Модрич не молодеет, а прогресс Орельена Тчуамени вызывает опасения. Нужно усиление в линию полузащиты.

Пеп Гвардиола, естественно, против. «Манчестер Сити» уже предложил своему звездному игроку центра поля контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Действующее соглашение 28-летнего хавбека закончится 30 июня 2027-го.

Сам Родри взял паузу на раздумье и ждет разрешения ситуации с обвинениями клуба в более чем 100 финансовых нарушениях с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если независимая комиссия постановит, что «горожане» все же виновны, то разброс наказаний может быть от штрафа до полного исключения из АПЛ. И при самом худшем раскладе вряд ли полузащитник захочет задержаться в Манчестере.

«Реал» манит великой историей, а не только умением терпеть и вырывать победы. Даже отец Холанна иногда катается на переговоры в Испанию, обсуждая будущее своего сына. Играть за «Манчестер Сити» — круто, но многие банально устают от жизни в мрачной Англии. Там жестче пресса и злее соперники. А Родри вообще родился в Мадриде, это его дом.

Правда, этот трансфер явно не понравится болельщикам «Атлетико»: лучший игрок мира провел шесть лет в академии «матрасников» и именно оттуда перебрался в «Манчестер Сити» в 2019 году. Реакцию фанатов «Атлетико» можно смоделировать на примере Тибо Куртуа, которого те возненавидели после трансфера в «Реал».

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Как отреагирует Винисиус?

В контексте того, что произошло до, после и во время «Золотого мяча», невольно встает вопрос: как Родри поладит с эмоциональным бразильцем? Ведь Вини действительно сильно расстроился из-за того, что главный приз достался не ему. Да и сам «Реал» бойкотировал церемонию вручения, продемонстрировав свое отношение к происходящему.

Но есть все же один человек из Мадрида, который с радостью воспринял победу испанца, — Карвахаль. Именно он позвонил своему другу первым после гала-концерта.

Родри&nbsp;&mdash; обладатель &laquo;Золотого мяча&quot;-2024. Родри высмеял Винисиуса, когда отмечал «Золотой мяч». Видео выложил «Манчестер Сити» и тут же удалил

«Он хотел поздравить меня. Дани тоже заслужил выиграть «Золотой мяч». Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности», — отметил Родри в интервью для Movistar.

Возможно, именно капитан «Реала» станет тем проводником, который поможет осуществиться трансферу Родри.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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