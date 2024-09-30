Модрич — герой мадридского дерби. В 39 он делает игру «Реала»

Игорь Рабинер — о главном впечатлении после матча тура в ла лиге.

Лука Модрич уже пару лет как в большинстве матчей «Реала» — джокер, выходит на замены. Ему 39 лет. Он скоро заканчивает.

Но вот дерби с «Атлетико», традиционно тяжелейшим для «сливочных» соперником. Анчелотти ставит Луку с первых минут, и тот своей мудростью весь матч регулирует темп игры так, как это надо «Реалу». И сил ему хватает, и готовности.

А потом он, глядя в другую сторону, еще и лукаво (имя же — Лука!) разыгрывает стандарт так, как «Атлетико», изучивший соперника вдоль и поперек, этого не читает. Вырезает с места на фланг Винисиусу, а тот навешивает под удар Милитао, вокруг которого словно зона отчуждения какая-то, и никто ему бить не мешает. 1:0.

Потом — пауза из-за бесчинств фанатов хозяев. Тема другая, но Куртуа — редиска, зная все вводные, нельзя было провоцировать. И пропущенный в итоге гол — расплата судьбы за это.

Пауза дала всем подышать, что Луке из-за возраста было необходимо едва ли не больше всех. Хотя по игре это и не было заметно. Модрич продолжает, и лишь на 86-й минуте при 1:0 его меняют.

Фото AFP

Без ветерана «Реал» на пятой добавленной пропускает, довольствуется ничьей, пусть и не прерывает теперь уже 40-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании.

Это не означает, что не пропустили бы при Модриче — тем более что голевая атака возникла с фланга. Но факт, что при Луке «матрасники» и создать-то толком ничего не могли, а без него за огрызок оставшегося времени — ускорились, как-то слишком легко для такого момента матча создали, забили.

Может, стоило оставить его до конца, а, папа Карло?

Модрич до конца карьеры еще обязательно принесет «Реалу» большую пользу. Он, тонкий мудрец футбола, еще не сказал последнего слова.