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«Реал» не узнать в новом сезоне. Анчелотти сменил схему, усадил на лавку Крооса с Модричем и поставил на Беллингема

Анчелотти поменял схему «Реала» и поставил на Беллингема в новом сезоне
Джуд Беллингем и Давид Алаба.
Фото AFP
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Пока у мадридцев все получается.

«Реал» — один из самых интересных тактических проектов нового сезона: лидеры постепенно уходят, команда обновляется, а Карло Анчелотти меняет схему на 4-4-2 ромб. Итальянец использовал эту формацию на предсезонке и в первых турах ла лиги. Поэтому уже можно подводить первые выводы и зафиксировать стартовое впечатление.

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Причины смены схемы

Все последние годы основной схемой «Реала» были классические 4-3-3. Но этим летом Анчелотти решился поменять привычную расстановку. Это вызвано не столько желанием итальянского тренера экспериментировать, сколько качествами и характеристиками имеющегося состава. Основных причин две.

Первая — уход Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» покинул мадридский клуб после 14 проведенных на «Сантьяго Бернабеу» сезонов и отправился в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. В команде не осталось центрфорварда уровня стартового состава (только взяли в аренду Хоселу из вылетевшего в сегунду «Эспаньола»), поэтому пришлось перейти на схему, в которой позиция «девятого номера» отсутствует.

Вторая причина — приход Джуда Беллингема. Англичанин — один из самых перспективных полузащитников мирового футбола. Беллингем обладает огромным потенциалом и уже сейчас показывает запредельный уровень. Джуд отлично себя проявляет во всех аспектах, связанных с игрой с мячом, но в дортмундской «Боруссии» часто выпадал из игры, когда команда теряла мяч. В схеме с ромбом англичанину досталась позиция на вершине («десятка»). В таком случае позади Беллингема остается тройка полузащитников, которая может страховать креативного игрока и при необходимости отрабатывать за него.

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Положительные стороны новой схемы

Главное преимущество ромба — это насыщение центра поля четверкой полузащитников. Такая формация позволяет наполнять середину, что способствует завоеванию контроля и территории. Более того, таким образом на поле можно одновременно разместить сразу четырех полузащитников. Полузащита — самая сильная и укомплектованная линия «Реала», поэтому вариантов достаточно.

На старте сезона частым наполнением была четверка из Тчуамени (опорная зона), Камавинга (слева), Вальверде (справа) и Беллингема (на вершине ромба).

Анчелотти выбирал вариант с более молодыми футболистами. Это повлияло на прессинг. В новом сезоне с новой схемой «Реал» активнее идет в прессинг: центр перекрывается ромбом, а Тчуамени, Камавинга и Вальверде выполняют большой объем работы.

Модрич и Кроос начинали на скамейке запасных. Легенды продлили контракт еще на сезон, поэтому в этом году они еще будут продолжать усиливать игру команды. Возможно, возраст уже не позволяет им выдерживать напряженный график, играя по 90 минут в каждом туре, но быть полезными для команды они точно способны. Показательно, что за три стартовых тура Кроос лишь раз вышел в стартовом составе и дважды выходил по ходу игры, Модрич же и вовсе все три раза появлялся со скамейки запасных.

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Впрочем, Тони и Лука никогда не строили свою игру вокруг атлетизма или запредельной беговой активности. Их футбол основывается на понимании игры и умных своевременных действиях, выполненных с невероятной техникой.

Полузащитники «Реала» обладают разными характеристиками, что делает центр поля вариативным: Вальверде — прессинг-машина, готовая выполнять любые тренерские задачи, Тчуамени — дающий объем техничный опорник, Камавинга вносит хаос в структуру соперника и берет свое физикой, Кроос — мастер диктовки ритма, Модрич разрушает прессинг соперника и обостряет из любых положений, а Беллингем сочетает многие качества своих партнеров и является полузащитником с широким функционалом, которому дана свобода в атаке.

Анчелотти не имеет четкой системы игры и строгих позиций. Но это Карло и не нужно — его игроки середины поля обладают большой свободой и могут перемещаться по полю, меняясь позициями.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Вопросы к новой схеме

Ромб насыщает центр поля, но фланги остаются свободными. В такой ситуации от крайних защитников требуется активно подключаться в атаку по флангу. Летом мадридцы вернули своего воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано». По своим качествам испанец отлично подходит на данную роль, но пока периодически возникают проблемы.

Фран часто находится в высокой позиции и создает ширину слева, но в защите остаются большие свободные зоны, которыми могут пользоваться соперники.

Со временем новые партнеры должны адаптироваться к особенностям стиля Гарсии и новой схеме, но пока периодически возникают провалы и индивидуальные ошибки со стороны Франа.

На правом фланге ситуация противоположная. Карвахаль отлично начал сезон и уверенно смотрелся в первых турах. Испанец и поднимался высоко по флангу, и уходил в середину поля. В таких ситуациях его позицию часто закрывал и страховал Феде Вальверде, создавая ширину.

Главным опасением перехода на новую схему является игра Винисиуса Жуниора. Бразилец привык стартовать в широкой позиции на фланге и оттуда совершать проходы с мячом к чужим воротам. В новой формации от него требуется держать позицию ближе к центру, и это заставит бразильца менять модель игры и адаптироваться к по сути новой позиции.

Во время подключений Франа Гарсии Винисиусу требуется своевременно освобождать фланг и уходить в центр. Адаптация к новому приему может потребовать больше времени. В стартовых турах Анчелотти комбинировал варианты с позициями Винисиуса. Бразилец и пытался стартовать в старой позиции, и располагался в новой, но пока Жуниор не показал свой привычный убедительный уровень. В матче против «Сельты» Винисиус получил травму. Возможно, это станет причиной возвращения к более привычным 4-3-3 с Хоселу в роли центрфорварда. Посмотрим, насколько «Реал» в этом сезоне будет вариативен.

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Чем так хорош Беллингем

Англичанин ярко и убедительно дебютировал за новый клуб: 4+1 по гол+пас в первых трех турах. Джуд выходит на вершине ромба, но обладает большой свободой перемещений: уходит в глубину, может оказаться как на правом, так и на левом фланге, помогает с началом атак, опускаясь к своей штрафной. Положение определяется ситуацией: где нужно создать дополнительную опцию, туда и смещается англичанин.

При этом в новой схеме на него ложится большая роль в завершении. Угроза, которая исходила от Бензема, теперь должна перераспределиться между Винисиусом, Родриго и Беллингемом. Джуд часто подключается в штрафную и эпизодически занимает позицию центрального нападающего. Ко всем своим навыкам на мяче англичанин добавляет хорошую игру головой, что делает его опасным в чужой штрафной.

В начале текста обозначал опасения по поводу работы Беллингема без мяча, но пока Джуд удивляет в этом компоненте. В первом туре в матче с «Атлетиком» показал яркий оборонительный перформанс: опускался на помощь защитникам, шел в подкаты, отбирал мяч. В общем, был очень заряжен.

Еще одно важное качество англичанина — умение протащить мяч, обыграв нескольких соперников. Джуд стягивает на себя футболистов противоположной команды, а затем за счет дриблинга и грамотной работы корпусом оттесняет соперника и выходит на свободное пространство.

Первое впечатление от Беллингема в «Реале» — очень яркое и многообещающее. Игрок имеет все шансы стать лидером команды на долгие годы.

Итог

Новая схема максимизирует сильные качества полузащиты и способствует доминированию в центре поля. Также появляется больше предпосылок к появлению более интенсивного прессинга.

От крайних защитников требуется покрывать весь фланг и активно подключаться в атаку.

Схема компенсирует уход Бензема. В новой формации нет классического нападающего. Впереди действует пара Винисиус — Родриго. Вторым темпом подключается Беллингем. Угроза чужим воротам, которая исходила от Карима, теперь должна распределяться между этой тройкой.

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Винисиус — главная жертва перехода на схему с ромбом. Теперь он не может действовать в удобной для себя роли, в которой он уже отлично себя показал в прошлых сезонах. Насколько быстро получится адаптироваться к новой роли, большой вопрос.

Переход на схему 4-4-2 ромб был ожидаемым ходом Анчелотти в сложившейся ситуации. У команды есть ресурс для игры по такой расстановке, но присутствуют и некоторые опасения. «Реал» выиграл первые три тура, но в игре прослеживались как положительные (их много), так и отрицательные аспекты. Для более глобальных выводов требуется больше времени. Но в любом случае с тактической точки зрения за командой Анчелотти будет очень интересно следить.

Владимир Прасолов

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
9
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
10
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
11
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
12
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
13
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
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