Команда Анчелотти разбила пять соперников подряд.

25 февраля в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» столкнется с «Атлетико». Мадридское дерби пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 20.30 по московскому времени. Насладиться футболом в исполнении топ-команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Реал» безусловным фаворитом встречи. На победу «бланкос» можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.80 (17%).

Команда Диего Симеоне не проиграла в трех из пяти последних матчей против «Королевского клуба». Вариант Х2 оценен котировкой 2.03.

Только в двух из предыдущих десяти очных встречах команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в предстоящей игре доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Также соперники не часто обмениваются результативными ударами — это случилось в четырех матчах из 10. Условие «обе забьют» идет за 1.83, «обе забьют — нет» — за 2.00.

«Атлетико» поразил ворота «Реала» в четырех из пяти последних встреч. Гол гостей доступен за 1.55, его отсутствие — за 2.50.

Дерби — это всегда эмоции и фолы. На то, что команды на двоих получат пять и более желтых карточек, котировка — 1.45. На ТМ 4.5 — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, победа «Реала» 1:0 за 7.00.

«Реал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 23-го тура ла лиги 25 февраля 2023 года

«Реал» на неделе провел потрясающий матч в Лиге чемпионов: мадридцы пропустили от «Ливерпуля» два мяча в стартовые 14 минут, но ответили пятью голами и с более чем комфортным преимуществом подойдут к ответной встрече (5:2). Блестяще сыграли почти все игроки «бланкос», но особенно Бензема, Винисиус, Начо и Камавинга. Карим и Вини оформили по дублю, Фернандес идеально заменил травмированного Алабу и наглухо закрыл Салаха, а Эдуарду потрясающе проявил себя в центре поля — выводил мяч со своей половины и раскидывал на фланги.

Победа над мерсисайдцами стала для команды Карло Анчелотти пятой подряд. Причем в каждой встрече «Реал» забивал минимум два гола, а суммарно оформил 20 мячей — четыре в среднем за 90 минут. Несмотря на отличные результаты и серийные успехи, в чемпионате мадридцы идут лишь вторыми и продолжают безрезультатную погоню за «Барселоной», от которой отстают на восемь баллов.

Каталонцы на неделе вылетели из Лиги Европы и теперь сосредоточатся на выступлении в ла лиге, поэтому «Реалу» будет еще сложнее нагнать беглецов. А любая потеря очков станет смертельной. Особенно реальна она во встрече с «Атлетико», который не проиграл команде Анчелотти в трех из пяти последних матчей. В последний раз мадридские команды встречались 26 января в Кубке Испании и не выявили победителя в основное время (1:1), а в дополнительное «бланкос» оказались сильнее — 3:1.

То поражение было для «Атлетико» последним. С тех пор «матрасники» добились трех минимальных побед (1:0 над «Осасуной», «Сельтой» и «Атлетиком»), а еще сыграли вничью с «Хетафе» (1:1). Всего у команды Симеоне два поражения в десяти последних матчах — от топовых «Барсы» и «Реала». Причем каталонцам Гризманн и компания уступили в один мяч, а мадридцам — в дополнительное время.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетико»

«Реал» очень хорош в последние недели: выиграл пять матчей подряд и забил 20 мячей. Успехи позволили мадридцам выиграть Клубный чемпионат мира, сильнее не отстать от «Барсы» и комфортно чувствовать себя перед ответной игрой с «Ливерпулем». Единственное расстройство для фанатов «бланкос» — новое повреждение Давида Алабы, но австрийца блестяще подменил Начо. Поэтому за центр обороны и одновременно за левый фланг можно не переживать.

«Атлетико» тоже в неплохой форме: не проигрывает кому попало, а со всеми топами бьется до последнего и не уступает крупно. И все-таки разница между нынешними мадридскими коллективами приличная за счет индивидуальностей — Бензема и Винисиус в потрясающей форме и готовы решить исход встречи в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.80.