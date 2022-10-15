Куртуа и защитники «Барселоны» пропустят юбилейное класико. Ждем голевое шоу?

Первая в сезоне встреча «Реала» и «Барселоны» будет слегка неполноценной — команды подходят к ней с кадровыми потерями.

Этот факт сильно повлияет на результат, который может дать одному из соперников определяющее преимущество в борьбе за титул.

Поставить на исход игры и другие ее события можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Реал» — «Барселона»

Класико состоится 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17:15 по московскому времени. Главным арбитром противостояния лучших клубов Испании назначен Хосе Санчес Мартинес. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч ла лиги 16 октября 2022 года

Только вдумайтесь в эту цифру — «Реал» и «Барселона» в эти выходные в 250-й раз встретятся в официальном матче. Пока перевес на стороне мадридцев — 100 на 97, поэтому каталонцам не удастся обогнать соперника по итогам воскресной встречи, но они могут практически до минимума сократить отставание.

Сделать это будет вполне реально, учитывая показатели «блауграны» в чемпионате: команда Хави не проиграла ни разу в восьми матчах, забила 20 мячей (в среднем 2.5 за 90 минут) и пропустила (внимание!) всего один гол. Еще во втором туре тер Штегена пробил форвард «Реала Сосьедад» Александр Исак. С тех пор немецкий голкипер «Барселоны» превратился в стену. Правда, творить волшебство у Марка-Андре получается только в чемпионате, потому что в Лиге чемпионов в четырех играх он пропустил семь мячей, а на неделе от «Интера» — аж трижды.

Слабая игра у своих ворот в еврокубках связана с тем, что каталонцы потеряли из-за травм Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, а вместо них в центре теперь гоняет явно далекий от пиковой формы Пике. Именно его неуверенная игра привела к трем пропущенным голам от «Интера». Он же будет охранять в класико Бензема. Сине-гранатовым повезло, что при такой невнятной игре в обороне в ЛЧ они набирают очки. Все благодаря находящемуся в потрясающей форме Роберту Левандовски — с начала сезона он забил уже 14 мячей во всех турнирах, а в последней встрече оформил дубль и спас ничью.

В игре с «Реалом» поляку будет проще справиться с главной задачей — забить очередной мяч. Дело в том, что у мадридцев уже пятый матч подряд в воротах не будет Тибо Куртуа. Человек, вытащивший для команды финал Лиги чемпионов, не играет из-за мышечной травмы. За тот отрезок, пока в воротах его подменяет Андрей Лунин, «бланкос» не пропустили только раз за четыре матча.

Андрей Лунин. Фото Global Look Press

Несмотря на ощутимую потерю бельгийского голкипера, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом класико «Реал». На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2.32, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Барсы» — за 3.10 (32%).

В битве вратарей огромный перевес будет на стороне каталонцев — молодой украинский вратарь «Реала» пока на 100% не оправдывает ожиданий. Но выручить может оборона — все-таки у хозяев нет потерь в этой линии, которые бьют по потенциалу так сильно, как отсутствие Араухо и Кристенсена. В полузащите — равновесие, а вот в атаке, с учетом затишья Бензема (забил с начала сезона всего три мяча) и шикарных перформансов Левандовски, превосходство на стороне гостей. Им по силам если не повторить результат прошлого розыгрыша ла лиги (победили 4:0), то хотя бы не проиграть.

Прогноз от «СЭ»: Х2 и ТБ 2.5 за 2.90.

Ждете от матча зрелища и голов? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!