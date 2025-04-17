17 апреля, 20:00
«Реал» впервые с 2020 года не прошел в полуфинал Лиги чемпионов, уступив в 1/4 финала «Арсеналу» (1:5 по сумме двух игр). Лондонцы выглядели лучше в обоих матчах и заслуженно прошли дальше, а вот на «Сантьяго Бернабеу» после этого противостояния могут начаться серьезные перемены. Увольнение главного тренера мадридцев Карло Анчелотти все ближе.
Разговоры об увольнении обострились еще после первого поражения «Реала» от «Арсенала» (0:3). Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в случае вылета из ЛЧ шансы на отставку Анчелотти серьезно возрастут. Сливочные действительно покинули турнир, а новый инсайд от Sky Sports подтвердил мысли Романо. По данным источника, итальянца уберут уже после финала Кубка Испании 26 апреля — в игре за трофей мадридцы встретятся с «Барселоной».
Как пишет Sky Sports, Анчелотти не оставят даже на заключительный отрезок сезона, хотя команда по-прежнему претендует на золотой дубль. За семь туров до финиша чемпионата Испании «Реал» идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. Сам Карло после ответной игры с «Арсеналом» тоже прокомментировал разговоры об отставке — по его словам, это может произойти в любой момент.
«Возможно, руководство решит заменить меня, и это может произойти в текущем сезоне или в следующем, когда завершится мой контракт. Когда я закончу здесь, то буду благодарен клубу. Это может случиться завтра, через 10 дней, через месяц или год», — сказал Карло после матча.
Будущее Анчелотти в «Реале» усложняет не только отсутствие результатов в этом сезоне, но и отношение к нему со стороны футболистов. Как сообщает испанское медиа Relevo, некоторые лидеры бланкос больше не доверяют Карло и не считают, что он может исправить ситуацию в клубе.
По информации источника, в курсе недовольства игроков и президент «Реала» Флорентино Перес. Он даже поговорил с некоторыми из них после вылета из Лиги чемпионов и услышал претензии к плану, выбранному Анчелотти на ответный матч с «Арсеналом».
На фоне слухов об уходе Анчелотти разгоняются инсайды о потенциальных преемниках. Наиболее возможным вариантом в медиа считают нынешнего главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне сенсационно привел команду к дублю в Германии и финалу Лиги Европы, потерпев всего одно поражение за сезон во всех турнирах — как раз в финале еврокубка от «Аталанты» (0:3).
Также активизировался Юрген Клопп: после прошлого сезона немец ушел из «Ливерпуля» в концерн Red Bull, где занимает пост главы футбольного направления. Однако Клопп разочаровался в работе и стремится к возвращению на тренерский пост: его предпочтительные варианты — сборная Бразилии и «Реал», о чем сообщает UOL.
«Конечно, есть много имен, например, Хаби Алонсо и Юрген Клопп. Но я надеюсь, что президент решит сохранить Анчелотти. Я не знаю, хочет ли он остаться. Эта скамейка очень сложна для любого тренера: перед вами обязательство побеждать, однако это невозможно делать постоянно», — сказал в интервью Sky Sports бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон.
Ближайший матч «Реал» проведет 20 апреля — в 32-м туре ла лиги встретится с «Атлетиком», идущим на четвертом месте. У команды Анчелотти лишь одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах.