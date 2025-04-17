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17 апреля, 20:00

Анчелотти — все? Он может уйти из «Реала» уже через неделю, среди претендентов — Клопп и Алонсо

Клопп и Хаби Алонсо претендуют на пост главного тренера «Реала»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Тренеры Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Хаби Алонсо
Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Хаби Алонсо.
Фото Reuters, Global Look Press
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Дни Карло на «Сантьяго Бернабеу» сочтены.

«Реал» впервые с 2020 года не прошел в полуфинал Лиги чемпионов, уступив в 1/4 финала «Арсеналу» (1:5 по сумме двух игр). Лондонцы выглядели лучше в обоих матчах и заслуженно прошли дальше, а вот на «Сантьяго Бернабеу» после этого противостояния могут начаться серьезные перемены. Увольнение главного тренера мадридцев Карло Анчелотти все ближе.

Карло могут убрать уже в апреле

Разговоры об увольнении обострились еще после первого поражения «Реала» от «Арсенала» (0:3). Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в случае вылета из ЛЧ шансы на отставку Анчелотти серьезно возрастут. Сливочные действительно покинули турнир, а новый инсайд от Sky Sports подтвердил мысли Романо. По данным источника, итальянца уберут уже после финала Кубка Испании 26 апреля — в игре за трофей мадридцы встретятся с «Барселоной».

Главный тренер &laquo;Реала&raquo; Карло Анчелотти (справа) и&nbsp;нападающий Килиан Мбаппе.Крах «Реала»: впервые при Анчелотти мимо полуфинала ЛЧ. Карло — на грани отставки

Как пишет Sky Sports, Анчелотти не оставят даже на заключительный отрезок сезона, хотя команда по-прежнему претендует на золотой дубль. За семь туров до финиша чемпионата Испании «Реал» идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. Сам Карло после ответной игры с «Арсеналом» тоже прокомментировал разговоры об отставке — по его словам, это может произойти в любой момент.

«Возможно, руководство решит заменить меня, и это может произойти в текущем сезоне или в следующем, когда завершится мой контракт. Когда я закончу здесь, то буду благодарен клубу. Это может случиться завтра, через 10 дней, через месяц или год», — сказал Карло после матча.

Флорентино Перес.
Фото Global Look Press

Флорентино Перес знает о проблемах в раздевалке

Будущее Анчелотти в «Реале» усложняет не только отсутствие результатов в этом сезоне, но и отношение к нему со стороны футболистов. Как сообщает испанское медиа Relevo, некоторые лидеры бланкос больше не доверяют Карло и не считают, что он может исправить ситуацию в клубе.

По информации источника, в курсе недовольства игроков и президент «Реала» Флорентино Перес. Он даже поговорил с некоторыми из них после вылета из Лиги чемпионов и услышал претензии к плану, выбранному Анчелотти на ответный матч с «Арсеналом».

Хаби Алонсо.
Фото AFP

На место в «Реале» претендует не только Хаби Алонсо

На фоне слухов об уходе Анчелотти разгоняются инсайды о потенциальных преемниках. Наиболее возможным вариантом в медиа считают нынешнего главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне сенсационно привел команду к дублю в Германии и финалу Лиги Европы, потерпев всего одно поражение за сезон во всех турнирах — как раз в финале еврокубка от «Аталанты» (0:3).

Также активизировался Юрген Клопп: после прошлого сезона немец ушел из «Ливерпуля» в концерн Red Bull, где занимает пост главы футбольного направления. Однако Клопп разочаровался в работе и стремится к возвращению на тренерский пост: его предпочтительные варианты — сборная Бразилии и «Реал», о чем сообщает UOL.

Юрген Клопп.Немецкие фанаты возненавидели Клоппа из-за перехода в Red Bull. Уже вывешивают оскорбительные баннеры

«Конечно, есть много имен, например, Хаби Алонсо и Юрген Клопп. Но я надеюсь, что президент решит сохранить Анчелотти. Я не знаю, хочет ли он остаться. Эта скамейка очень сложна для любого тренера: перед вами обязательство побеждать, однако это невозможно делать постоянно», — сказал в интервью Sky Sports бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон.

Ближайший матч «Реал» проведет 20 апреля — в 32-м туре ла лиги встретится с «Атлетиком», идущим на четвертом месте. У команды Анчелотти лишь одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах.

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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо
Юрген Клопп
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