Гол и передача Лукаса Васкеса помогли «Реалу» обыграть «Барсу».

Гол, результативная передача и заработанный пенальти — все, что нужно знать об игре Лукаса Васкеса в матче против «Барселоны» (3:2). Победный мяч забил Беллингем, но даже он сам признал, что испанец стал главной звездой вечера. А ведь Васкес не должен был выходить в старте на класико: его конкурент по позиции Карвахаль попал в заявку, и ожидалось, что именно он появится на поле с первых минут.

Лукас — палочка-выручалочка Анчелотти, один из любимых игроков не только тренерского штаба, но и всей команды.

12-й игрок

История Васкеса удивительна: поздно раскрылся, и мало кто считал, что он надолго задержится в «Реале». Однако вингер, переквалифицировавшийся в крайнего защитника, проводит уже девятый сезон на «Сантьяго Бернабеу» после возвращения из «Эспаньола».

Сезон-2020/21 — поворотная точка в карьере Лукаса. Пока Карвахаль получал травмы одну за другой, он завоевал доверие Зинедина Зидана. Тогда Васкес сыграл в чемпионате 24 матча (21 — в старте), забил два гола и отдал пять голевых.

Сейчас испанцу 32 года, и он довольствуется ролью дублера Карвахаля на правом фланге обороны. В его активе почти 350 игр за «Королевский клуб», но большая часть из них — выходы на замену. Васкес — 12-й игрок «Реала», готовый всегда прийти на помощь и закрыть любую позицию, если того требует Карло Анчелотти. И сам футболист никогда не устраивал скандалов по поводу игрового времени, а молча делал свою работу.

После матча с «Барселоной» итальянский тренер высказался о роли Лукаса: «Он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах».

Праздничный танец Джуда Беллингема и Лукаса Васкеса. Фото AFP

Как Беллингему удалось так быстро адаптироваться в «Реале»? Помог Васкес

Лукас, как и Начо, является одним из лидеров раздевалки. Именно он помогал Джуду на первых порах, когда молодой англичанин только прилетел в Мадрид.

«Васкес? Он мне как брат. Лукас очень тепло меня принял и с первых дней помогал привыкать к нынешним реалиям. Он невероятный человек, который всегда поддержит и поможет. Вместе с Браимом Диасом он стал учить меня испанскому».

После класико Беллингем в своих соцсетях намекнул, что лучшим игроком встречи должен был стать Васкес, а не Ямаль: «Лукас Васкес, ты, черт возьми, легенда».

Лукас унаследует повязку?

На днях стало известно, что, казалось бы, вечный защитник «Реала» Начо (провел в клубе более 20 лет) покинет команду по окончании сезона. По информации Фабрицио Романо, капитан уже сообщил руководству о решении, и в Мадриде готовят церемонию прощания.