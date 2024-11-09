Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:30

Проклятье «Реала»: Милитао опять порвал «кресты», Родриго и Васкес выбыли на три-четыре недели

Милитао порвал «кресты» в матче против «Осасуны»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Игрока «Реала» Эдера Милитао уносят на носилках после травмы в матче против «Осасуны».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
После матча с «Осасуной» минус три игрока.

«Реал» в 13-м туре чемпионата Испании разгромил «Осасуну» (4:0). Мадридцы прервали серию из двух поражений во всех турнирах, но очень дорогой ценой. Сразу три игрока команды травмировались по ходу первого тайма: Эдер Милитао, Родриго и Лукас Васкес.

Как они травмировались

Удивительно, но все три повреждения футболисты «Реала» получили до перерыва. Первым поле покинул Родриго — бразилец только восстановился от повреждения подколенного сухожилия. После примерно двух недель отсутствия он появился в недавней игре Лиги чемпионов против «Милана» (1:3). Там отыграл 16 минут и сегодня наконец вернулся в основной состав. Нападающий покинул поле самостоятельно и остался на скамейке запасных, скрывая руками слезы.

На 30-й минуте не смог продолжить игру Эдер Милитао. Бразилец сломался очень обидно: драматично оступился в чужой штрафной после затянувшегося розыгрыша углового и рухнул на газон с громким криком. К футболисту выбежали врачи и через пару минут унесли его на носилках. Карло Анчелотти очень озабоченно наблюдал за тем, как спортсмен покидал поле.

В конце тайма случилось и третье несчастье: Лукас Васкес травмировал бедро. Испанец отправился на скамейку запасных за помощью — там ему замотали поврежденную ногу и вернули на поле. Правда, Лукас уже не мог нормально бегать — после оказания медицинской помощи даже не ускорился за передачей на ход от Асенсио, улетевшей в аут. В перерыве вместо Васкеса вышел Лука Модрич.

Сколько нужно времени на восстановление

Информация по сломавшейся троице появилась спустя несколько часов после финального свистка. У Милитао подтвердился полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обеих менисков. 26-летний защитник не сыграет до конца сезона.

Это настоящая трагедия для Эдера, потому что он пропустил почти весь прошлый чемпионат также из-за травмы «крестов», полноценно вернувшись в состав только в апреле.

Родриго и Васкесу повезло чуть больше — они отделались мышечными повреждениями, но все равно какое-то время останутся вне игры. По информации испанской журналистки Аранчи Родригес, бразилец пропустит около месяца из-за травмы бедра, испанец — в районе трех недель. У него проблемы с приводящей мышцей.

В «Реале» до матча было неспокойно

Мадридцы прервали серию из двух поражений — сначала влетели «Барселоне» в класико (0:4), а после уступили «Милану» в Лиге чемпионов (1:3). После проигрыша россонери тренерский штаб «Реала» организовал собрание с футболистами. По данным Marca, на встрече была напряженная атмосфера: анализировались некоторые показатели игроков и плохие результаты, а также совместно искалось решение проблем. Видимо, сбор оказал положительный эффект. По информации источника, настроение в коллективе улучшилось.

При этом, El Gol Digital сообщил, что Анчелотти потерял доверие некоторых ключевых игроков «Реала». Среди них называют Федерико Вальверде, Килиана Мбаппе и его французских товарищей — Орельена Тшуамени, Эдуардо Камавингу и Ферлана Менди. При этом отмечается, что Винисиус по-прежнему имеет отличные отношения с тренером и даже прихода специалиста в сборную Бразилии.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Винисиус празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Осасуны&raquo;. 9&nbsp;ноября 2024 года. Три футболиста «Реала» получили травмы за тайм! Хорошо, что на поле остались Беллингем и Винисиус

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти тепло отозвался именно о Жуниоре: затронул и Мбаппе — высказал уверенность в том, что француз преодолеет безголевую серию из четырех игр.

«Винисиус — игрок, который делает разницу, и ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла, как мы видим. Получился хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки. Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное», — сказал Карло.

Футболист «Реала» Винисиус.
Фото Global Look Press

Как команда выступает в этом сезоне

Бланкос находятся на второй строчке в ла лиге, уступая «Барселоне» шесть очков. В Лиге чемпионов положение команды куда менее уверенное: лишь 18-я строчка и шесть набранных баллов в четырех играх. «Реал» справился лишь со «Штутгартом» (3:1) и «Боруссией» (5:2), уступив «Лиллю» (0:1) и «Милану» (1:3). Против «Осасуны» мадридцы не пропустили впервые с 5 октября — тогда разделались с «Вильярреалом» (2:0).

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Сегодня
Вчера
Неделя