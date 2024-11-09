Три футболиста «Реала» получили травмы за тайм! Хорошо, что на поле остались Беллингем и Винисиус

У Анчелотти нет альтернативы.

Помнится, после своего второго возвращения в «Реал» Зинедин Зидан недоумевал по поводу обрушившейся на него критики и вечных слухов об отставке. Французу было непонятно: как можно на фоне локальных неудач менять свои оценки всего через несколько месяцев после выигранной мадридцами сумасшедшей гонки за титулом во время доигровки пандемийного сезона?! Тогда Зизу исполнил свой фирменный финт и ушел сам после кампании без единого титула.

Только это — «Королевский клуб» с его сумасшедшим уровнем давления и планкой ожиданий, поэтому сейчас пресса уже забыла все достижения восхитительного прошлого сезона. После разгромно проигранного класико и домашнего лигочемпионского фиаско в противостоянии с «Миланом» пошли слухи о возможном увольнении Карло Анчелотти. Что интересно, ничего подобного не было в позапрошлом сезоне, когда «Реал» тоже сбавил обороты после года сплошных побед и титулов.

Но Карло держит удар. По умению работать под давлением и находить решения в сложных ситуациях итальянцу просто нет равных. Поэтому, пока пресса перебирает фамилии потенциальных сменщиков (от Хаби Алонсо до работающего со второй командой «Реала» Рауля), а также тиражирует слухи о якобы существующих проблемах в отношениях с игроками и персонально Мбаппе, Анчелотти дает спокойные комментарии. Говорит о том, что еще можно побороться за все трофеи, и о планах до завершения карьеры еще пару раз выиграть Лигу чемпионов.

Потому и тон разговоров о «Реале» стал меняться. Например, Marca рассказала о неформальном собрании тренерского штаба и футболистов, итоги которого все оценили положительно, потому что Анчелотти искал не виновных, а способы выхода из ситуации. «Чувствую ли я себя сильным? Да. И не только я. Мы все переживаем трудное время, но мы продолжаем оставаться очень сплоченной и сильной командой. Такие периоды случаются в футболе. Однако это возможность двигаться вперед и стать сильнее в будущем», — заявил Карло.

Правда, рассуждая о найденном — пока в теории — выходе из ситуации, тренер имел в виду текущие сложности. Начиная с непростого встраивания в систему пропустившего предсезонные сборы Мбаппе и заканчивая травмами. Надолго выбыл Карвахаль. Никак не восстановится не играющий с прошлого сезона Алаба, на больничном находятся Куртуа и выбывший на месяц Тшуамени. Но разве можно было просчитать то, что случилось на «Сантьяго Бернабеу» в субботу?! Три травмы в первом тайме — это какое-то проклятие (если вы верите в мистику) или мадридская аномалия.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Фото Reuters

Для начала у едва восстановившегося Родриго случился рецидив, и уже на 20-й минуте бразильца пришлось менять на Браима Диаса. Дальше — больше. В середине первого тайма на газон рухнул Эдер Милитао. Защитник, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок, покинул поле, лежа на носилках и в отчаянии обхватив голову. Новое повреждение он получил, неудачно поставив на газон ногу, и, судя по свежим инсайдам, речь снова идет о «крестах».

В бой же пришлось бросить дебютанта главной команды Рауля Асенсио. О нем много говорили летом, когда потратившийся на Мбаппе «Реал» решил не покупать еще одного центрального защитника в надежде на возвращение Алабы и универсализм Тшуамени. Асенсио тогда включили в обойму, а сейчас он, похоже, становится безальтернативным вариантом. Собственно говоря, почему нет? В «Барселоне» в свое время не побоялись поставить на 17-летнего Кубарси, а Асенсио уже 21 год. Нормальный возраст для игрока его амплуа. А свои качества дебютант показал во всей красе, когда роскошным пасом через полполя отправил к воротам Беллингема, и перебросивший голкипера англичанин наконец-то забил первый гол в нынешнем сезоне.

Это был еще один позитивный знак вслед за голом Винисиуса Жуниора, который резким ударом из-под защитника попал в ближний угол и ответил на абсурдные слухи празднованием в объятиях Анчелотти. Только на этом проблемы «Реала» не закончились, так как третью за тайм травму получил Васкес. Чтобы не исчерпать лимит слотов для замен до перерыва, «Реал» какое-то время играл вдесятером. Потом капитан все же вернулся на поле на несколько минут, но с началом второго тайма уступил свое место Модричу. А новым правым защитником стал Вальверде.

Футболисты «Реала» празднуют победу над «Осасуной». Фото Reuters

Второй тайм Мадрид провел роскошно, а про обстановку в команде лучше всего сказал гол под номером три, который организовал Лунин. Забрав мяч после углового, он запустил его в направлении Винисиуса, и когда бразилец красиво разобрался с Эррерой, все футболисты помчались обнимать украинского вратаря. А «Бернабеу» — предвкушая хет-трик своего любимца — в это время распевал про Винисиуса и «Золотой мяч».

Мбаппе, кстати, тоже получил свою минуту славы. Его фамилию скандировали после красивого прохода, который остановили только фолом у линии штрафной. Француз не забил, а его проблемы, которые Анчелотти назвал общими, придется решать уже в новых кадровых условиях. С которыми «Реал» обязательно справится. Чем сложнее ситуация, тем эта команда становится лучше, и это — заслуга Анчелотти, у которого на данном историческом этапе просто нет альтернативы.