«Реал» презентовал Мбаппе! На «Сантьяго Бернабеу» собралось 80 тысяч зрителей

Получилось масштабно.

Выдыхайте, мадридисты: Килиан Мбаппе теперь уже точно в «Реале». 25-летнего француза официально представили на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 80 тысяч зрителей.

До презентации

Разумеется, день Килиана начался задолго до презентации на стадионе.

Мбаппе по традиции прошел медосмотр:

Фото ФК «Реал»

Важнейший момент — подписание контракта:

Килиан Мбаппе и Флорентино Перес подписывают контракт. Фото ФК «Реал»

Сфотографировался с новыми доспехами — некоторое время Килиан будет играть под девятым номером.

На стадионе

Потом настало время ехать на презентацию. На стадион Мбаппе прибыл примерно за 15 минут до начала церемонии.

Разумеется, сразу же примерил заветную футболку.

Пока Мбаппе готовился, на поле появилась легендарная троица — президент клуба Перес, почетный президент Пирри и экс-тренер «сливочных» и кумир Килиана — Зинедин Зидан.

Зинедин Зидан (слева), Пирри (в центре) и Флорентин Перес. Фото AFP

Перес выступил — и правильно расставил акценты: «Пришло время пригласить исключительного игрока, который поможет нам продолжать побеждать. Игрока, который исполняет мечту всей своей жизни. Сегодня мы приветствуем Килиана Мбаппе».

И вот он — в форме «Реала» и на «Сантьяго Бернабеу».

Килиан внимательно слушал Переса:

А потом выступил сам. Кстати, на испанском: «Я хочу осуществить еще одну свою мечту и стать наравне с лучшим клубом мира. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб».

И даже поцеловал эмблему!

Фото Reuters

Дальше — групповое фото:

Фото AFP

Без традиционного «Хала Мадрид» тоже не обошлось:

Фото Reuters

Ну а потом — не менее традиционный обход трибун с раздариванием мячей:

Фото AFP

В эти минуты фанаты «Реала» счастливы — и их можно понять. Теперь за них выступает один из лучших игроков мира. Можно только поздравить их с этим и следить — получится ли эта история столь же славной, какой получилась история Криштиану Роналду? Как минимум, презентации звезд получились одинаково масштабными.