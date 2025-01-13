Анчелотти в поисках замены Крооса.

Класико — особенное универсальное блюдо, мимо которого не проходят даже гурманы, которым все равно на испанскую кухню. Матчи «Реала» и «Барселоны» привлекают внимание огромной аудитории: в любых составах и при любых обстоятельствах. Обожают это противостояние в том числе за непредсказуемость — в какой бы форме ни находились соперники, в момент их дуэли весь мир вокруг останавливается, и остаются только 22 человека под прицелами десятков камер.

Но в этом сезоне оба класико закончились унижением одной команды и неудержимым куражом другой. В октябре «Барса» разнесла «Реал» в Мадриде со счетом 4:0, а в январском Суперкубке оформила колокольные 5:2. Кто знает, позор какого масштаба пришлось бы пережить «Королевскому клубу», не останься сине-гранатовые на 56-й минуте в меньшинстве.

Так что же происходит с «Реалом»? Два таких шокирующих разгрома уже не похожи на простое совпадение.

Карло Анчелотти после игры указал на причину поражения: «В перерыве я сказал своим игрокам, что проигрывать матчи можно, но не так. Сказал, что для начала нам нужно начать играть в футбол, а не просто выносить мяч вперед, как мы делали всю первую половину встречи. План на матч это в себя не включал, мы должны были играть в футбол».

И тут можно задаться вопросом: а что имеется в виду под расплывчатым определением «играть в футбол?». Речь про быстрые ноги Винисиуса и Мбаппе и их способность обыграть кого угодно один в один? Да, порой это срабатывает (так «Реал» открыл счет), но в отрыве от остальной команды на постоянной основе не будут давать результат и лучшие форварды планеты. Может, имелась в виду тактика? Возможно, но без проводника тренерских идей на поле даже самый продуманный план на деле окажется совершенно бесполезен.

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Можно осмелиться предположить, что под «игрой в футбол» Анчелотти подразумевает осмысленность, баланс и четкость принятия простых и эффективных решений. А кто ассоциируется у вас с этими качествами в первую очередь? Не Тони ли Кроос?

«Реал» пережил много кадровых потерь: Куртуа не так давно вернулся после травмы, в обороне — целая пандемия, из-за чего в основе выходит Лукас Васкес, а центрального защитника исполняет Тшуамени. Мбаппе понадобилось время на адаптацию, Беллингем ищет себя в новой роли. Но все-таки главная проблема мадридского гранда — уход Крооса.

Это невосполнимая потеря, так как даже если бы Флорентино Перес озаботился поиском прямого наследника на трансферном рынке, то ничего бы не вышло — игроков с такими качествами в мире просто нет. Кроос был воплощением баланса, уравновешенности, элегантности и чувства такта. Простые, но выверенные движения немца позволяли команде справляться с любым сценарием. Сколько раз зрители видели картину, как при прессинге соперника он опускается вглубь, получает мяч, одним движением сбрасывает опекуна и лазерным пасом запускает контратаку, превращая «Реал» из жертвы в хищника! Эти моменты нечасто попадали в хайлайты, но в этом была суперсила команды.

При помощи Модрича Кроос переворачивал для «Реала» матчи, в которых все шло не по плану. Даже на самом топовом уровне. Многие называли это удачей, опытом или инстинктом убийцы. Но это лишь красивые слова — все решали эти самые мелкие моменты, простые, но мастерские движения. Они за секунду меняли расклад на поле и запускали цепочку событий, которые влияли на сценарий игры.

Лука Модрич выходит на замену вместо Орельена Чуамени. Фото AFP

Сейчас Крооса нет, Модрич не может выходить каждую неделю из-за возраста. И «Реал» потерял суперсилу. Анчелотти пробовал и схему с парой опорников, и «сажал» глубже Беллингема, и возвращал в основу Модрича. Порой это работало, но теперь во встречах с топ-соперниками «Реал» регулярно испытывает трудности. Он уже не может рассчитывать на то, что даже с доминирующим оппонентом в любом случае найдет свой момент.

И, кажется, именно в этом причина провалов в класико. На «Бернабеу» пафосно стартовала эпоха Мбаппе, но без Крооса, куда менее медийного и яркого персонажа, трофеев будет меньше, чем раньше. С привычной легкостью и грацией их уже не завоевать. Во всяком случае, пока Флорентино Перес не найдет такое же простое и безотказное супероружие, каким был Тони.