Скандал перед класико: судья расплакался на пресс-конференции, в СМИ появились слухи о бойкоте «Реала»

А Тебас наехал на Переса.

Любители испанского футбола знают, как ожесточенно «Реал» воюет с местным судейским корпусом в этом сезоне. Градус напряжения перед финалом Кубка с «Барселоной» достиг максимального уровня, когда клубное телевидение мадридцев опубликовало видео с разбором ошибок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного на матч. Но и это еще не все: рефери заплакал на пресс-конференции, а СМИ распространили информацию о том, что «королевский» клуб собирается устроить бойкот. Рассказываем обо всем по порядку.

Видео с ошибками

Все началось с того, что 24 апреля в эфире клубного ТВ «Реала» раскритиковали назначение Бенгоэчеа. Ведущие подчеркнули: при нем мадридцы показывают результаты хуже, чем «Барселона», а также усомнились в его компетентности:

«С баскским арбитром у «Реала» всего 64% побед, в то время как у «Барселоны» этот показатель составляет 81% - невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только два из последних пяти матчей с ним.

Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» с участием рефери — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет».

На следующий день состоялась пресс-конференция, на которой Бенгоэчеа не сдержал эмоции и заплакал, говоря о давлении на судей:

«Когда твоему ребенку в школе говорят: твой отец — «вор», и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. В такой ситуации я могу лишь попытаться воспитать своего сына так, чтобы он знал: его отец — честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен».

Кроме того, высказался и другой арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес, который будет работать в ВАР-центре на финале кубка:

«Я бы хотел поговорить о последствиях этих видео, поскольку уже несколько недель мы видим, как в социальных сетях оскорбляют арбитров и как нас атакуют. Мы видим эти заявления.

Проблема во всем этом — именно в последствиях. Когда некоторые журналисты заявляют о «грабежах», это приводит к тому, что болельщик, испытывая разочарование, срывается на мальчика или девочку, которые берут свисток и идут судить матч среди детей. Это заканчивается появлением на лбу у одного из наших коллег мишени. Нам нужно вернуть в футбол здоровье и чистоту».

Слухи о бойкоте «Реала»

Начался сущий кошмар. Появилась новость от COPE: «Реал» рассчитывает, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Бенгоэчеа от работы на матче с «Барсой». В клубе удивлены поведением арбитра на предматчевой пресс-конференции и уверены: он не готов судить финал».

При этом RFEF и Технический судейский комитет (CTA), по информации Marca, сразу же выступили с заявлением: они не намерены предпринимать никаких действий в отношении Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса.

«Реал» в ответ сорвался. Клуб отменил пресс-конференцию перед финалом, а также отказался провести предматчевую фотосессию и тренировку. Но это было только начало, дальше El Mundo запустило информационную бомбу: «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финала!

Далее футбольная часть Испании замерла в ожидании официального заявления мадридцев. Первый пресс-релиз появился быстро, и выглядел следующим образом:

«Реал» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.

Эти протесты неожиданно привлекли внимание к видеороликам ТВ «Реала», защищенным правом на свободу слова, и намеренно опубликованы за 24 часами ранее против одного из участников финала. Все случившееся еще раз демонстрируют явную враждебность этих судей по отношению к нашему клубу.

Еще более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне и намекающие на единство арбитров. Они использовались для объявления о предполагаемых мерах или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать всего за несколько часов до футбольного события, привлекающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность произошедшего, «Реал» надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов».

IUSport сразу же написало: если «Реал» откажется от выхода на поле, то «Барсу» автоматически не признают победителем. Это не предусмотрено регламентом. В таком случае вместо мадридского клуба в финале сыграет «Реал Сосьедад».

Однако вскоре вышло еще одно заявление «сливочных», в котором черным по белому указано: никакого бойкота нет и не будет.

«В свете слухов, появившихся в последние часы, «Реал» объявляет: наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале.

Наш клуб понимает, что досадные и неуместные заявления судей, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут следить сотни миллионов людей. Мы также с уважением относимся ко всем болельщикам, планирующим отправиться в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.

«Реал» считает, что ценности футбола должны восторжествовать, несмотря на враждебность и злобу, которые сегодня вновь проявили по отношению к нашему клубу судьи, назначенные на финал».

«Реал» борется с судьями, а Перес и Тебас конфликтуют в открытую

Клубное ТВ «Реала» весь сезон воюет с испанским судейским корпусом. Например, после 22-го тура ла лиги, в котором бланкос уступили «Эспаньолу» (0:1), в эфире уничтожали арбитров.

Зачем мадридцы наезжает на рефери? Если коротко: «королевский» клуб жаждет масштабных изменений и настаивает на чистке во всем судейском корпусе. А еще у президента «Реала» Флорентино Переса давний конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом. Последний, кстати, очень недоволен поведением босса столичной команды.

«Теперь после заявлений арбитров, уставших от постоянной травли со стороны ТВ «Реала», он отвечает так, как умеет: отменить пресс-конференцию, тренировку, он презирает официальные мероприятия, проболтался, что не явится на финал. Он не протестует, а давит. Он не жалуется, а угрожает. Он не соглашается, а наказывает. Он не хочет улучшать футбол, а хочет им управлять. И самое серьезное не то, что он старается. Самое серьезное, многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», — написал Тебас после слухов о бойкоте «Реала» в своих соцсетях.