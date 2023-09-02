«Реал Сосьедад» наконец-то выиграл, Захарян стал свидетелем двух пропущенных мячей

Российский легионер провел второй матч в Испании, снова выйдя на замену.

Первые минуты Арсена Захаряна в ла лиге получились позитивными — с благожелательными оценками болельщиков и прессы, а также с теплыми словами Иманоля Альгуасиля. Главный тренер «Реал Сосьедад» в интервью журналисту Нобелю Арустамяну даже увидел в воспитаннике «Динамо» черты Зинедина Зидана. Тем не менее российский полузащитник не попал в стартовый состав против «Гранады», хотя сразу был брошен в бой только перешедший из «Арсенала» шотландец Тирни.

В принципе — ожидаемо, потому что на левом фланге обороны у басков не все идеально, тогда как в центре поля серьезная конкуренция. А еще все слишком сложно в атаке, где на данный момент нет игрока, хотя бы отдаленно напоминающего ярко игравших в предыдущих сезонах Исака и Серлота. Купленный летом Андре Силва травмирован, а пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок Садик еще не вернул нужные кондиции, и его берегут.

Это сужает выбор атакующих вариантов, банально некому продавить защитников и нет адресатов для подач, что особенно заметно против защищающихся низким блоком соперников. По сути, из фирменных фишек Альгуасиля против «Гранады» работал только мгновенный переход в атаку после отбора мяча. За первый тайм таких возможностей было две, и обе обернулись голевыми моментами. Первый использовал Кубо. Второй закончился падением в штрафной пытавшегося улучшить позицию Ойярсабаля, но судьи — под оглушительный свист трибун — криминала в действиях защитника не увидели.

Такэфуса Кубо. Фото Global Look Press

Болельщики словно предчувствовали неприятности, которыми обернулся угловой у ворот Ремиро. И действительно, — с нолем ударов в створ за 45 минут гости отыгрались благодаря срезке от ноги Ле Нормана. Однако Фортуна улыбнулась и команде из Сан-Себастьяна, вознаградив за инициативу лучшего игрока стартовых туров Кубо. Японец коварно закручивал мяч от угла штрафной, и касание ноги защитника лишило вратаря шансов на спасение.

Пожалуй, это был переломный момент, и после перерыва «Реал Сосьедад» стал превращаться в команду, которая была так хороша в прошлом сезоне. Комбинация в два коротких паса Кубо и Мендеса, конечным адресатом которой стал уложивший мяч в угол Субименди, — красота. Передача пяткой Ойярсабаля на доведшего счет до крупного Барренечеа — чистый восторг. Эта ли команда стартовала с трех унылых ничьих с двумя забитыми мячами?!

Но мы же ждали Захаряна, и его час пробил на 79-й минуте когда Альгуасиль сменил всю линию атаки, включая успевшего еще и спровоцировать автогол и удостоившегося овации Кубо. Захарян располагался слева — на позиции Оярасабаля — и для начала стал свидетелем гола «Гранады». Оценить Арсена публика на «Аноэте» смогла, когда он вскоре после неаккуратной короткой передачи исправил впечатление о себе отличным переводом в направлении Шо, но тот забрался в офсайд.

Была еще интересная попытка от собственной штрафной забросить мяч на рослого Садика. И пас в направлении этого же форварда после короткой перепасовки на фланге. Получилось чуть сильно, но замысел оценили аплодисментами. Наконец, ускорившись с мячом в быстрой атаке, Захарян отдал еще один пас в офсайд, не рискнув завершать выпад самостоятельно. А находясь в хорошей позиции, дважды не дождался мяча от Муньоса.

В общем, Арсен остался без результативных баллов, по хоккейным метрикам и вовсе заработав «минус 2». Между тем статистики Opta насчитали Захаряну за почти двадцать с добавленными арбитром минут 13 контактов с мячом, 4 из 7 точных передач, одно выигранное единоборство из трех, отбор и вынос мяча. Пока скромно, но большое начинается с малого.