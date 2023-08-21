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Испания

Сегодня, 10:30

«Забрал бы Валерия в мадридский «Реал»! Карпин с «Сосьедадом» шел к чемпионству, но тут вмешался Мостовой

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Роналдо и Валерий Карпин
Валерий Карпин (справа) против Роналдо.
Фото Getty Images
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Захаряну обязательно к прочтению.

Сага с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», к счастью, подошла к концу. Вспоминаем, как за команду из Сан-Себастьяна играл Валерий Карпин, который едва не стал чемпионом Испании.

Сильнее Фигу

«Реал Сосьедад» — первый и последний клуб в зарубежной игровой карьере Валерия Карпина. 25-летний хавбек «Спартака» перебрался в Испанию в июле 1994 года и не затерялся в команде из Сан-Себастьяна. Тренер Джон Тошак был впечатлен игрой россиянина и, когда в конце 90-х возглавил мадридский «Реал», признался журналистам: «Карпин — один из лучших профессионалов, с кем мне когда-либо приходилось работать. И естественно, я бы очень хотел видеть этого русского полузащитника в «Королевском клубе», но сумма его трансфера настолько велика, что я не в состоянии осуществить свою мечту».

После двух сезонов в «Сосьедаде» в карьере Карпина были «Валенсия» и «Сельта», в составе которой он в дуэте с Александром Мостовым наводил шорох на всю ла лигу.

В августе 2002-го 33-летний Карпин не продлил контракт с «Сельтой». Став свободным агентом, мог оказаться в «Блэкберне», «Глазго Рейнджерс», «Бешикташе», «Депортиво» и «Атлетико», но в итоге согласился на условия, предложенные «Сосьедадом», за который к тому времени уже выступал другой россиянин — Дмитрий Хохлов.

Антонио Сольдевилья и Дмитрий Хохлов
Антонио Сольдевилья и Дмитрий Хохлов.
Фото Getty Images

«Играть с Мостовым в «Сельте» было приятно, и мы действительно чувствовали друг друга спиной. Но если ты хороший футболист, то будешь подтверждать свой класс независимо от того, сколько соотечественников в твоей команде. Кстати, в «Реал Сосьедаде» играет Дмитрий Хохлов, что меня, конечно же, радует. Однако на поле все разговаривают на языке футбола. Уверен, что и Мостовой вовсе не затеряется в компании иностранцев, и по крайней мере в ближайшие два-три года «Сельта» будет наверху. Тем более что костяк команды сохранился. По существу, кроме меня, никто из основных игроков не ушел», — заметил Карпин в одном из интервью после смены команды.

Если бы он тогда знал, какую подножку поставит ему Мостовой в конце нового сезона...

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Дебютный матч за старый новый клуб получился для Карпина очень удачным. Наряду с Нихатом и Ковачевичем он был лучшим в своей команде в игре против «Атлетика» (4:2). Валерий открыл счет голам сан-себастьянцев в сезоне, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера: несмотря на противодействие двух защитников, поразил ворота ударом с правой линии штрафной.

Карпин сразу же стал твердым игроком основы, облюбовав правый край полузащиты. А вот Хохлов выходил на поле преимущественно на замену, проиграв конкуренцию турку Нихату.

«Сосьедад» мощно стартовал: 6 побед и три ничьих в 9 турах! Помимо «Атлетика» Карпин по разу огорчил «Алавес» и «Вальядолид». Команда Рейналда Денуэкса вышла в лидеры чемпионата и в 10-м туре померилась силами с мадридским «Реалом» с Роналдо, Раулем, Фигу, Роберто Карлослом, Зиданом (француз вышел на замену) в составе. Экзамен был сдан — 0:0.

Карпин провел встречу с «Королевским клубом» на высоком уровне. Из нескольких отданных им острых передач выделялись две — обе Ковачевичу. В одном из этих моментов югослав попал в штангу.

Через тур «Сосьедад» дома одолел «Барсу» — 2:1. Весь первый круг команда Карпина прошла без поражений. Россиянин принял участие в 18 из 19 матчей, все встречи провел без замен!

«Наши главные козыри — командная игра, хорошая физическая форма и, разумеется, мастерство. Кроме того, с нами работает грамотный специалист — Рейнальд Денуэкс не так давно выиграл чемпионат Франции вместе с «Нантом». А еще, надо признать, «Реал Сосьедаду» сопутствует удача. Впрочем, без нее в футболе трудно выиграть что-либо серьезное», — скромно объяснял Карпин взлет своей команды в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Карпин был включен в число кандидатов на звание лучшего полузащитника первого круга по версии ведущей спортивной газеты Испании Маrса. За россиянина проголосовали 35,8 процента читателей, что позволило ему занять второе место. Первым почти с 39 процентами голосов стал Хоакин («Бетис»), а Фигу из «Реала» занял лишь третье место, отстав от россиянина более чем на 10 процентов.

Александр Мостовой в «Сельте»
Александр Мостовой в «Сельте».
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В двух шагах от чемпионства. Если бы не Мостовой...

После паузы в чемпионате «Сосьедад» забуксовал. Последовали поражения от «Атлетика», «Бетиса», «Вальядолида», ничья с «Эспаньолом». Баски опустились на второе место, а затем и на третье. Однако в 29-м туре подопечные Денуэкса всем доказали, что их рано списывать со счетов в золотой гонке. В родных стенах Карпин и компания уверенно разобрались с лидировавшим в таблице мадридским «Реалом» — 4:2!

Вот выдержка из отчета корреспондента «СЭ» по этой игре:

«Хозяева переиграли гостей тактически. Карпин, Де Педро и Хаби Алонсо взяли на себя всю черновую работу, сковав действия Зидана, Фигу и компании. Тем временем Ковачевич с Нихатом получили полную свободу и быстро справились со своей задачей: заставили паниковать чужую оборону и забивали. Лишь при счете 3:0 Зидан сказал свое веское слово. Он вывел один на один с вратарем Роналдо, и тот сократил разрыв. Но через несколько секунд после ответного гола Касильяс не справился с дальним ударом Хаби Алонсо. Так что перелома не произошло: ошарашенный стартовым натиском хозяев «Реал» так и не пришел в себя».

— Можете озвучить рецепт победы над «Реалом»? — спросили Карпина после матча.

— Тренерская установка была такой: прессинг, минимум времени соперникам для принятия решений, ни в коем случае не прижиматься к своей штрафной. Все это нам удалось выполнить, вот мадридцы и чувствовали себя не в своей тарелке.

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В следующих пяти турах «Сосьедад» одержал четыре победы (Карпин забил дважды) и вновь вернулся на первое место!

«Когда мы вышли в лидеры, болельщики спрашивали меня: «Можно выиграть чемпионат Испании?» «Можно», — отвечал я. «Значит, «Реал Сосьедад» сможет стать чемпионом?» «Не знаю», — пожимал я плечами и ничуть не кривил душой. Потому что между «можно» и «сможете» — большая разница», — рассуждал Карпин после сезона.

Не смогли. Все решилось в предпоследнем туре. «Сосьедад», опережавший Мадрид на одно очко, в гостях уступил «Сельте» (2:3). Героем встречи стал Мостовой, оформивший дубль. «Королевский клуб» не мог не воспользоваться таким подарком судьбы, разгромив «Атлетико» (4:0, по два мяча забили Рауль и Роналдо). В последнем туре команда Дель Боске одолела «Атлетик» (3:1) благодаря дублю Роналдо и выиграла чемпионат. «Реал Сосьедад» финишировал вторым.

— Карпин обиделся на то, что вы лишили его чемпионства? — спросил корреспондент «СЭ» Мостового.

— После матча с «Реал Сосьедадом», в котором «Сельта» победила, мы погуляли по городу, поговорили, и он ничего на эту тему не сказал. «Сельта» за четыре последних тура расставила всех лидеров по местам. Сначала «убрали» «Депортиво», решив, что чемпионство им не нужно. Потом немножко потрепали «Реал» и «Реал Сосьедад», а в самом конце вывели в Кубок УЕФА «Барселону».

Валерий Карпин в «Реал Сосьедад»
Валерий Карпин в «Реал Сосьедад».
Фото Getty Images

«Много знаете крайних хавбеков, которые забивают 8 голов в 34 года?»

Сам же Валерий довольно философски отнесся к упущенному чемпионству:

— В том, что мы, скажем, уступили «Сельте», не было ничего сверхъестественного — уж так сложилась игра. Кто-то мог подумать, что для меня это был принципиальный матч. Как и принципиально было в итоге оказаться в таблице выше «Сельты». Ерунда все это! Возможно, если бы играл в теннис, где все зависит только от тебя самого, подобные вещи имели бы значение. Но в футболе ты лишь 1/11 всей команды, и какие здесь могут быть личные счеты?! Конечно, «Реал» с его звездами и опытом не упустил бы в нашей ситуации своего шанса. Но эта команда год назад не боролась на финише за выживание в первом дивизионе. Кто мог тогда представить, что в следующем чемпионате «Реал Сосьедад» будет вторым? Да никто! Так что есть чему порадоваться. Вы не представляете, что творилось в городе и его окрестностях, когда закончился чемпионат! В воскресенье после последней игры в полночь на открытом автобусе нас повезли на фуршет в отель «Мария-Кристина». И тысячи людей от стадиона до гостиницы нам так рукоплескали, словно мы выиграли чемпионат мира. В понедельник — обед с участием всех членов клуба. Затем на том же автобусе мы прибыли в парламент, а вслед за этим в мэрию, где с балконов до девяти вечера приветствовали народ, переполнявший огромную площадь. А если бы мы выиграли чемпионат? Наверняка торжество растянулось бы по меньшей мере на месяц.

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«СЭ» включил россиянина в символическую сборную чемпионата Испании сезона-2002/03: Кабальеро («Сельта»), Мичел Сальгадо («Реал»), Наварро («Севилья»), Эльгера («Реал»), Роберто Карлос («Реал») Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»), КАРПИН («Реал Сосьедад»), Зидан («Реал»), Нихат («Реал Сосьдад»), Макай («Депортиво»), Роналдо («Реал»).

В 36 матчах Карпин забил 8 мячей.

«Забил я поменьше, чем Нихат, и голевых передач на моем счету не столько, сколько у де Педро. Зато не раз начинал или продолжал комбинации, которые завершались взятием ворот, — заметил Карпин в интервью «СЭ» по окончании сезона. — Как в «Спартаке». Там меня так учили: не надо мучить себя, мяч и партнеров, чтобы непременно вывести кого-то один на один с вратарем. Видишь свободного игрока в лучшей позиции — поделись с ним мячом. А в его поле зрения, возможно, уже попал партнер, открывшийся на ударной позиции. Да, видеть поле — великая наука. И освоил я ее прежде всего благодаря Романцеву.

Интересно, а вы много знаете крайних полузащитников, которые забивают по восемь голов в 34 года? Мне иной раз говорят: «Да что ты своим возрастом козыряешь — люди и до 35, и до 36 играют...» «Смотря кого играть, — парирую я. — Вратаря, либеро, стоппера, даже центрального полузащитника можно играть еще дольше. Но разве сравнить их объем работы с современным фланговым хавбеком?!» И поясняю — у меня весьма ограниченный участок для маневра: с одной стороны — бровка, а передо мной и слева — соперники. Чтобы постоянно выбираться из этого капкана, одной скоростной выносливости недостаточно. Здесь на первый план скорость мышления выходит. Я, например, знаю еще до того, как получил мяч, кому его переадресовать. А если чувствую, что надо взять игру на себя, обыграть соперника, чтобы по воздуху или низом доставить мяч в штрафную, — конечно же, стараюсь сделать это. Но опять-таки только тогда, когда чувствую, что для рывка в данный момент есть силы. Если нет — лучше обыграться за счет партнера. Все это с опытом уже приходит".

Валерий Карпин
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
4
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
5
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
8
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
9
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
10
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
11
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
12
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
17
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
18
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
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 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 3 : 0
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 0 : 0
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
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