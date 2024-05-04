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«Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Лас-Пальмас». У Захаряна кризис?

«Реал Сосьедад» обыграл «Лас-Пальмас», Захарян вышел на замену
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Беккер показал, как надо.
Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Лас-Пальмас

«Реал Сосьедад» уже давно утратил все шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне и почти попрощался с Лигой Европы. Актуальное 6-е место дает право только на Лигу конференций, но и его еще надо охранять — чем бело-голубые успешно занимаются.

В матче с «Лас-Пальмасом» (не самым крепким соперником, надо сказать) Иманол Альгуасиль решил поэкспериментировать в атаке. И если Арсен Захарян в запасе пока еще никого не удивляет, то оставшийся там Кубо вызвал вопросы.

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Но вышедший на его позицию правого нападающего Беккер (не самое привычное место для него) быстро закрыл все претензии. Шералдо смотрелся уверенно и был активен, создавал остроту. Он же и сделал первый гол — после прострела Беккера защитник «Лас-Пальмаса» Суарес вкатил мяч в свои ворота.

Уже в добавленное к первому тайму время Беккер сотворил еще одну красоту — получив мяч в штрафной, с острейшего угла прошил вратаря. Гол получился действительно потрясающим — кстати, часто такие возможности в своей испанской карьере упускает Арсен Захарян.

Россиянина, кстати, все же выпустили во втором тайме на 71-й минуте. До этого «Реал Сосьедад» успел забить еще один мяч — с углового, которые традиционно подает Арсен, но в этот раз его подменял Мендес. Правда, гол отменили — он был забит из офсайда.

«Реал Сосьедад» справился с соперником и без помощи Захаряна.
Фото Getty Images

А что Захарян? Конечно, за 20 минут на поле многого он сделать не успел. Заменив Мендеса, он встал в полузащиту возле Шералдо Беккера, отдал пару обостряющих передач (ни к чему не привели) — и на этом все. Россиянину немного не повезло — он появился в тот момент, когда «Лас-Пальмас» побежал отыгрываться, поэтому несколько минут хозяева потратили на оборону.

После непродолжительного отрезка, когда Захарян стал основным игроком в «Сосьедаде», уже второй матч подряд его время на поле стремительно сокращается. 20 минут против «Реала» и столько же против «Лас-Пальмаса» — что это? Эксперименты Альгуасиля или тревожный звонок?

Арсен Захарян
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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