«Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Лас-Пальмас». У Захаряна кризис?

Беккер показал, как надо.

«Реал Сосьедад» уже давно утратил все шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне и почти попрощался с Лигой Европы. Актуальное 6-е место дает право только на Лигу конференций, но и его еще надо охранять — чем бело-голубые успешно занимаются.

В матче с «Лас-Пальмасом» (не самым крепким соперником, надо сказать) Иманол Альгуасиль решил поэкспериментировать в атаке. И если Арсен Захарян в запасе пока еще никого не удивляет, то оставшийся там Кубо вызвал вопросы.

Но вышедший на его позицию правого нападающего Беккер (не самое привычное место для него) быстро закрыл все претензии. Шералдо смотрелся уверенно и был активен, создавал остроту. Он же и сделал первый гол — после прострела Беккера защитник «Лас-Пальмаса» Суарес вкатил мяч в свои ворота.

Уже в добавленное к первому тайму время Беккер сотворил еще одну красоту — получив мяч в штрафной, с острейшего угла прошил вратаря. Гол получился действительно потрясающим — кстати, часто такие возможности в своей испанской карьере упускает Арсен Захарян.

Россиянина, кстати, все же выпустили во втором тайме на 71-й минуте. До этого «Реал Сосьедад» успел забить еще один мяч — с углового, которые традиционно подает Арсен, но в этот раз его подменял Мендес. Правда, гол отменили — он был забит из офсайда.

«Реал Сосьедад» справился с соперником и без помощи Захаряна. Фото Getty Images

А что Захарян? Конечно, за 20 минут на поле многого он сделать не успел. Заменив Мендеса, он встал в полузащиту возле Шералдо Беккера, отдал пару обостряющих передач (ни к чему не привели) — и на этом все. Россиянину немного не повезло — он появился в тот момент, когда «Лас-Пальмас» побежал отыгрываться, поэтому несколько минут хозяева потратили на оборону.

После непродолжительного отрезка, когда Захарян стал основным игроком в «Сосьедаде», уже второй матч подряд его время на поле стремительно сокращается. 20 минут против «Реала» и столько же против «Лас-Пальмаса» — что это? Эксперименты Альгуасиля или тревожный звонок?