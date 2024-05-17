Важнейшая победа басков.

Арсен Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» впервые с 21 апреля — после трех выходов на замену суммарно на 53 минуты. Иманол Альгуасиль в принципе серьезно перетряхнул состав, оставив в нем лишь пять футболистов, начинавших в понедельник матч с «Барселоной» (0:2). И очевидно, что серьезные перестановки будут в воскресенье — когда баски отправятся в гости к своему главному конкуренту «Бетису».

Предмет спора с андалусийцами — шестое место, которое дает путевку в Лигу Европу. В прошлом туре «Сосьедад» его упустил, но всего через три дня получил возможность восстановить утраченные позиции. Спасибо сражающемуся за выживание «Лас-Пальмасу», который открывал программу четверга и — дважды по ходу матча уступая в счете — оставил «Бетис» без победы (2:2).

Приехавшая в Сан-Себастьян «Валенсия», к слову, сохраняла математические шансы на седьмое место и попадание в Лигу конференций. При одном условии — победе после крайне неудачной серии из трех поражений и ничьей в последних четырех турах. И даже в отсутствие Пепелу и Уго Дуро, которые забили больше половины голов команды в этом сезоне (19 из 37), «летучие мыши» попытались начать смело. Однако гол Яремчука отменили из-за офсайда, а хозяева в ответной атаке сделали все по правилам.

Причем гол организовали сохранившие свежесть игроки. Вырезавший подачу с левого фланга Барренечеа. Кубо, который в сложнейшей ситуации не просто достал в воздухе почти покинувший пределы поля, но и эффектно переправил его к воротам. А также поставивший в комбинации точку Андре Силва. Португалец, с которым связывали большие надежды, забил лишь четвертый (с учетом всех турниров) гол в нынешнем сезоне. А вскоре у Силвы мог появиться шанс развить успех, однако действовавший в тройке центральных полузащитников Захарян не сумел вывести партнера один на один — его передача была перехвачена защитником.

В целом же первый тайм напоминал улицу с односторонним движением. На второй гол хозяева точно наиграли. Как минимум за счет активности Кубо, который в последнее время периодически начинал игры в запасе, и Турриентеса. Последний стал самым заметным из всех игроков средней линии и при первой возможности атаковал ворота. Но против делавшего положение «Валенсии» безнадежным второго гола оказался голкипер Мамардашвили.

Сейвы вратаря сборной Грузии и неспособность хозяев еще раз поставить соперника в тупик оставляли «летучим мышам» совсем не иллюзорные шансы на спасение. Не только по теории вероятности, но и в силу хронических проблем «Сосьедада» с домашними матчами и удержанием счета. С конца ноября баски в ла лиге выиграли только три из десяти домашних матчей (+3=4-3). И после перерыва их — то ли на фоне данной статистики, то ли благодаря возросшей активности «Валенсии» — словно стало потрясывать.

Трибуны в какой-то момент даже засвистели, выразив недовольство изменившимся характером матча. В свою очередь Альгуасиль на исходе часа игры отреагировал на происходящее двойной заменой, убрав с поля Барренечеа и Захаряна, чью игру можно охарактеризовать словом «рабочая». Чего-то яркого и запоминающегося Арсен не создал, но был важной деталью командного механизма. То есть, умело поддерживал высокий темп и атаки в первом тайме, и не смог переломить ситуацию, когда во второй половине баскская система стала давать сбои.

Выход Беккера и Мендеса, в свою очередь, оживил атаку, что снизило давление на собственные ворота. Но уже с ними на поле хозяева едва не пропустили. Под коллективный вздох болельщиков отбивший мяч перед собой Ремиро выдал сейв матча и остановил добивание с нескольких метров. «Сосьедад» отделался совсем не легким испугом, и все же поднялся на шестое место. В воскресенье у басков матч года с «Бетисом», который даст ответ на вопрос — кто отправится в Лигу Европы, а кто утешится более скромной Лигой конференций.