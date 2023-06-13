Мбаппе в уме, Бензема могут заменить Кейн или Хаверц. «Реал» входит в фазу перемен

Мадридская команда летом может серьезно измениться.

Модрич остается

Прошлым летом в «МЮ» за новыми эмоциями сорвался Каземиро. Сейчас за саудовскими миллионами — несмотря на действующий контракт — отправился Бензема. А еще на Ближний Восток мог переехать Модрич. В январе хорват отказал «Аль-Насру». В апреле — катарскому «Аль-Садду». А сейчас мечтающего завершить карьеру в «Реале» Луку не соблазнило космическое предложение от «Аль-Ахли» на 80 миллионов евро в год. Он, как и планировал, еще на год остается в Мадриде и вот-вот подпишет новое соглашение.

Но даже если бы Модрич поддался искушению, оставив на «Сантьяго Бернабеу» Крооса в роли последнего из могикан, это не отменило бы самую серьезную перестройку состава с момента возвращения в Мадрид Карло Анчелотти.

Итальянец два межсезонья получал игроков по стандартной схеме: одна серьезная покупка (Камавинга и Тшуамени), один крутой свободный агент (Алаба и Рюдигер) и возвращающиеся из аренд, среди которых настоящим помощником стал только наигравший на уже согласованный новый контракт Себальос.

«Реал», хоть и прошел пандемию лучше всех в ла лиге благодаря имевшейся подушке безопасности, все равно поиздержался. Значительных расходов потребовала реконструкция стадиона. Да еще перед появлением ковида Флорентино Перес выдал на трансферы рекордные для сливочных 303 миллиона евро. И если подписания Эдера Милитао и Родриго стали попаданиями в «десятку», то больше половины озвученной суммы вылетели в трубу из-за Азара и Йовича.

Отсюда режим разумной экономии, за что мадридцев хвалил даже придирчивый президент ла лиги Хавьер Тебас. Разгрести завалы удалось только сейчас — наконец-то избавившись от висевших на клубе мертвым грузом Азара и Диаса. А так как ушел еще и отказавшийся от подписания нового контракта Асенсио, «Реал» обязан вернуться на трансферный рынок по-настоящему. С нынешней — сократившейся количественно и качественно — обоймой не поможет даже мастерство Анчелотти.

Эконом-вариант

Цель номер один, естественно, нападающий. «Мы хотим подписать форварда, который умеет забивать и хорош в командной игре. То есть нам нужен нападающий, который хорошо играет в футбол», — рассказал о своих пожеланиях Анчелотти. А первая кандидатура оказалась самой очевидной. Во-первых, Кейн — топовый бомбардир. Во-вторых, Жозе Моуринью за время своего неоднозначного периода работы в «Тоттенхэме» здорово развил у Харри навыки распасовщика и сделал его более разносторонним футболистом.

Отличные характеристики для наследника Бензема, однако в истории с возможным трансфером возникло слишком много «но». В том числе самых невероятных, вроде теории о планах Кейна остаться в АПЛ, чтобы переписать на себя еще несколько рекордов. Но, кажется, все проще, и дело не в конкуренции со стороны «МЮ» и «Баварии». Скорее Перес просто хочет сэкономить затребованные «шпорами» 115 миллионов. Да и торговаться с Даниэлем Леви — то еще удовольствие.

Отсюда разговоры о возрасте Кейна, его высоких финансовых запросах (20 миллионов в год) и даже о тактической несовместимости с Мбаппе. Между тем вопрос с французом — несмотря на его заявление о планах остаться в «ПСЖ» еще на сезон — далеко не закрыт. Как минимум потому, что это категорически не устраивает парижан. Они не хотят через год отпускать свою звезду бесплатно, поэтому Килиан либо продлит контракт, либо будет продан этим летом. «Реал» точно попытается этим воспользоваться, ведь на фоне скандала парижане могут умерить аппетиты. Не просто так некоторые источники сообщают, что «ПСЖ» устроят 150 миллионов, хотя еще недавно речь шла о 180-200 миллионах.

Между тем кроме Кейна «Реал» изучает иные варианты усиления атаки. Новость про Лаутаро Мартинеса промелькнула в новостных лентах и не получила развития. Что касается Хаверца, то его купят, если «Челси» станет сговорчивее. Синим предлагают 50 миллионов, но те требуют на 10 больше и бонусы. Зато вот-вот будет подписан Хоселу. Команды 33-летнего форварда — «Алавес» и «Эспаньол» — вылетали в сегунду в двух последних чемпионатах, но ветеран был в полном порядке и наколотил 30 мячей.

Фото ФК «Реал»

Возвращение воспитанников

С чем точно нет вопросов, так это со средней линией. В распоряжении Анчелотти есть Модрич, Кроос, Вальверде, Себальос, Тшуамени, крутой новобранец в лице Беллингема и вернувшийся в родной клуб из «Милана» Браим Диас. И не стоит забывать Камавингу, который в критической ситуации вынужденно закрывал позицию левого защитника.

Последние новости француза точно радуют, так как позицию латераля клуб закроет профильными игроками. Препятствие — бесконечные травмы Менди, от которого мадридцы хотели бы избавиться. После провального сезона на нем много не заработать, поэтому разговоры о том, что Алаба уговорит перейти из «Баварии» Дэйвиса, — из области фантастики. Примерно так их оценивает и агент канадца, которому льстит интерес «Реала».

В реальности же подписан свой воспитанник Фран Гарсия. В «Райо Вальекано» он вырос в классного игрока, который не только справляется со своими обязанностями в обороне, но и хорош у чужих ворот. Достаточно вспомнить голы Гарсии «Барселоне» и «Атлетико», а также результативный пас в игре с «Реалом». Он вполне может стать первым номером на левой бровке. Справа же, скорее всего, удержит позиции Карвахаль с альтернативными вариантами в лице Лукаса Васкеса и Эдера Милитао.

После продления контракта с Начо не возник дефицит в центре обороны. А вот веры в то, что уже летом исполнится мечта Хакими о возвращении в родной клуб, нет. Слишком дорого для не самой проблемной позиции. Зато практически решен вопрос со вторым вратарем. Дублером Куртуа станет опытный Сория, в обмен на которого «Хетафе» хочет получить несколько молодых талантов, включая полузащитника Аррибаса.

Даже не верится, что привыкший за последнее время к скромности на рынке «Реал» подарил столько новостей и слухов за две неполных недели с момента открытия летнего трансферного окна. Лето в Мадриде будет жарким, но иначе сбросить «Барселону» с чемпионского трона будет невозможно.