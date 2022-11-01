«Они придумали пенальти». «Реал» прибили в Мадриде ради «Барсы»?

В Испании вторые сутки не стихает судейский скандал — поклонники «Королевского клуба» считают, что арбитр Марио Мелеро Лопес сделал все, чтобы их любимая команда потеряла очки. Главное недовольство связано с пенальти в ворота Тибо Куртуа

Что произошло

В воскресенье вечером в матче 12-го тура чемпионата Испании «Реал» упустил победу над «Жироной» (1:1) и позволил «Барселоне», днем ранее победившей «Валенсию» (1:0), сократить отставание до одного очка. Благодарность соперникам «сливочных» издание Sport, естественно, вынесло на обложку.

Обложка Sport после матча «Реала» с «Жироной».

«Королевский клуб» набрал 32 балла, у сине-гранатовых — 31.

О ничьей долго не говорили бы, если бы не три «но». Все они связаны с решениями судьи Марио Мелеро Лопеса и его видеоассистентов в конце игры на «Сантьяго Бернабеу».

Они, так получилось, пошли на пользу «Жироне». Из-за чего моментально появилась теория заговора, что все было сделано «под» «Барсу». Что-то вроде «Лапорта все купил» и тому подобное.

Безосновательно? Смотря кому вы зададите этот вопрос...

11-метровый в ворота «Королевского клуба»

Пойдем по порядку. Начнем с 11-метрового удара, назначенного за игру рукой Марко Асенсио. «Они придумали пенальти», — так можно посчитать, если взять в руки газету Marca и посмотреть на ее обложку.

Обложка газеты Marca.

Это слова главного тренера мадридцев Карло Анчелотти, сказанные им на эмоциях сразу после матча. Посмотрим, как его теперь накажут за такой комментарий.

«Не люблю говорить о решениях судей, но сегодня скажу, — так нередко начинают обвинительную речь многие тренеры, так поступил и итальянец. — С первым моментом все ясно. Это не пенальти, потому что мяч попал в грудь. Он не коснулся мяча рукой, они все придумали. Я говорил с Марко, он сказал, что мяч ударился ему в грудь. Да, левая рука находилась в несколько странном положении. Если бы он ей коснулся мяча, можно было бы в чем-то сомневаться, но он не играл ей в мяч».

«ВАР остановили «Реал», — вторила тренеру промадридская Marca. Она тоже подчеркнула, что был контакт мяча с грудью Асенсио.

«Попробовали бы они поступить так с «Барселоной» или «Атлетико», — еще один из заголовков.

«А ведь перед сезоном они говорили об игре рукой другое... Не могу поверить, что сегодня...» — так выразил свои чувства после игры Асенсио.

Марко Асенсио выразил недовольство судейством в соцсетях.

«Судьи говорили нам, что если рука окажется в неестественном положении, они назначат пенальти. И неважно, происходит ли это после отскока, — сказал в понедельник главный тренер «Жироны» Мичел. — Правильно это, честно ли, — другой вопрос. Но таковы правила игры. И я ясно видел, что это пенальти. У нас был семинар для всех тренеров. Там как раз объясняли такие моменты. Видеоарбитры? Мне нравятся ВАР, но я не понимаю, почему одни чаще вмешиваются, другие — реже. Причем в похожих ситуациях ВАР действуют по-разному».

Так что же все-таки произошло? На 77-й минуте мяч действительно сначала попал Асенсио в грудь.

А затем отскочил от нее в левую руку. Она была согнута под углом в 90 градусов и немного отставлена в сторону. К тому же, как это выглядело во время трансляции, Марко сделал небольшое движение рукой вправо. И мяч изменил направление полета.

Мелеро Лопес сначала продолжил игру, не заметив фол и не отреагировав на призывы футболистов «Жироны». А затем видеоассистенты провели проверку и предложили судье посмотреть видеоповторы. На 79-й минуте был назначен 11-метровый удар.

Существовали основания для такого наказания? Болельщики «Реала», не читайте следующее предложение, потому что оно вам не понравится. Да, Мелеро Лопес не выдумал пенальти.

Испанский арбитр ФИФА Эдуардо Итурральде Гонсалес потом поддержал решение коллеги. Он, правда, чуть неточно изобразил сам фол Асенсио. Но суть объяснил правильно.

А вот еще один бывший испанский судья Альфонсо Перес Бурруль заявил, что Мелеро Лопес ошибся. Так бывает. И это нормально для Испании, где идет вечная война между «Реалом» и «Барселоной» — на поле и вне его.

Отмененный гол Родригу

И так, на 80-й минуте «Жирона» сравняла счет. Но у «Реала» еще были шансы взять три очка.

На 89-й минуте Родригу отправил мяч в сетку. Но Мелеро Лопес и тут пошел против «Королевского клуба», но поступил в соответствии с правилами. Дело в том, что нападающий забил гол, когда лежавший на газоне вратарь гостей Пауло Гассанига контролировал мяч правой рукой, а бразилец выбил его у голкипера.

А третье решение связано с удалением Тони Крооса. И тут спорить не о чем — мадридский немец на 90+1-й минуте срубил соперника в центре поля, сорвав контратаку «Жироны», заработал вторую желтую карточку и удаление.

Судья добавил к основному времени второго тайма девять минут, сыграли команды даже больше — десять. Но когда на телехронометре завершилась 100-я минута, на табло по-прежнему светились две единички. Виноват ли в этом арбитр?