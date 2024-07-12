Левандовски купил два диплома? Он стал фигурантом массового расследования

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Роберт Левандовски провел неоднозначный сезон в «Барселоне» и ничем не запомнился на чемпионате Европы со сборной Польши. Новые проблемы настигли нападающего уже в межсезонье. Поляка обвиняют в покупке двух дипломов — степени бакалавра и магистра в частном университете города Лодзь.

Футболист никогда не рассказывал об этих сертификатах: было известно лишь о двух полученных в Варшавском колледже дипломах спортивного образования. В 2017-м он приобрел степень бакалавра, а в 2020-м — магистра. Причем образование заняло у футболиста целых 13 лет. Он долгое время не мог завершить первое — бился с ним 10 лет. Подлинность этих двух дипломов не вызывает сомнений.

Фото Reuters

Информация о двух дипломах Роберта в университете в Лодзи всплыла в ходе масштабного полицейского расследования — об этих сертификатах не знали даже преподаватели вуза. Правоохранители несколько лет вели дело о торговле дипломами в двух частных университетах, в результате которого арестовали некоего Збигнева Д. — в одном он занимал должность ректора, в другом это место принадлежало его супруге. Мужчина в прошлом, кстати, был футболистом.

По информации польского медиа onet, при обыске телефона подозреваемого всплыла переписка с женой Левандовски Анной. Збигнев подготовил футболисту степени бакалавра и магистра, а также предлагал его супруге диплом магистра бизнес-администрирования без посещения занятий.

Сам Роберт тоже не ходил в университет. Об этом рассказал преподаватель, у которого он должен был сдать два экзамена. «Роберт Левандовски купил диплом в частном университете в Лодзи, — сообщила Барбара Мрозиньска. — Я пишу это с полной ответственностью, потому что он «сдавал» со мной два экзамена. Я узнала об этом во время заседания в качестве свидетеля по этому отвратительному делу».

Также информацией о деле для onet поделился их источник в польской полиции. «Движущей силой Роберта на пути к быстрому получению дипломов в университете Лодзи стала его жена Анна. Она хотела, чтобы муж, после того как начал обучение в Варшаве в 2007-м и годами не мог его закончить, наконец получил высшее образование. Возможностью приобрести дипломы стало знакомство со Збигневом Д.

Фото Reuters

Оба диплома Роберт получил в Лодзи. В какой-то момент он понял, что ложь может просочиться, и предусмотрительно никогда не рассказывал о них. Было бы странно, если бы оказалось, что он 13 лет учился в Варшаве и вдруг быстро получил два диплома в Лодзи. Кончилось тем, что он легально завершил учебу в Варшаве, а лодзинские дипломы должны были остаться большой тайной, информацией для узкого круга людей", — поделился информатор.

Расследование дела ведется более пяти лет, но об участии Левандовски в схеме стало известно только сейчас. Полиция еще не связывалась с футболистом, сам он тоже не давал комментариев.