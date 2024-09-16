В мировом футболе кризис центрфорвардов – так считает Левандовски. А как на самом деле?

Объясняем, почему Роберт ошибается.

Футбол меняется и прогрессирует. Так было всегда, и это нормально. Не может же масштабный многослойный процесс законсервироваться и сохранять одинаковый облик десятки лет. Развитие технологий, доступ к информации и увеличение популярности самого вида спорта ведет к расширению и новым идеям.

Последствий – масса. Одно из самых явных касается роли игрока. Сравнить даже рисунок обычного матча топ-уровня сейчас и 20-30 лет назад: представляете, как отреагировал бы Роберто Карлос, услышав от тренера, что сегодня ему надо сыграть ложного фулбека? Или Андрей Шевченко, который получил задание исполнить роль ложной «девятки»? И здесь нет сомнений в уровне мастерства, просто для начала пришлось бы разобраться, о чем вообще речь.

Роберт Левандовски сказал недавно: «Ван Перси, Уэйн Руни, Бензема, Агуэро... Изменились ли «девятки»? Моя эпоха – это время Криштиану Роналду и Лео Месси. По количеству голов я близок к ним – может, немного отстаю. Думаю, сейчас сложно найти таких нападающих, как мы (Роберт говорит о классических «девятках». – Прим. «СЭ»). Новое поколение подрастает. Возможно, придется подождать несколько лет, потому что, как мне кажется, академии и то, чему учат молодых игроков, меняются.

Наше поколение пришло с улицы. А теперь это практически невозможно, потому что родители приводят детей на тренировки, забирают их и отвозят домой, так что все совсем по-другому. Это как конвейер, все становятся очень похожими. Я думаю, что нападающий немного похож на вратаря с точки зрения позиционирования. Ты играешь с командой, но в итоге это более индивидуальная позиция, понимаете?»

Давайте разбираться. Сначала попробуем, как и поляк, осмыслить позицию центрального нападающего в целом. Раньше для форвардов существовал один глобально значимый критерий качества – голы. Забиваешь много – ты крутой. Забиваешь мало – не нужен. Наконечники нередко действовали парами. В таких случаях один располагался повыше, а второй, оттянутый, находился чуть дальше от чужих ворот. Сегодня, можно сказать, топ-страйкер должен сочетать эти качества.

То есть футболисты стали универсальнее. Кейн, Осимхен, Лаутаро, Альварес, Мората – эти ребята умеют не только завершать и работать в штрафной - они опускаются, взаимодействуют с другими линиями и дополняют систему, распространяющуюся на все участки поля. Это, к слову, про более индивидуальную позицию, как сказал Левандовски.

Эрлинг Холанн. Фото Reuters

Но, конечно, такие не все. Ярчайший пример завершителя, который выглядел бы органично вообще в любой эпохе, – Эрлинг Холанн. Этому викингу лишние касания не нужны, он просто бьет в одно и забивает больше всех в мире. У норвежца за карьеру ни одного мяча издали. В похожей манере действуют Расмус Хейлунн и Душан Влахович. Амплуа не изменилось кардинально, скорее расщепилось и стало шире.

Тем более нападающие теперь должны и защищаться. Прессинг на половине соперника – важнейшая часть наработок подавляющего большинства современных (во всех планах) тренеров. Вышеназванный Мората может провести безголевой отрезок, но все равно услышит похвалу изнутри клуба и от аналитиков за большой объем работы без мяча – как в атаке, так и в обороне.

Вообще, если взглянуть на статистику, станет ясно, что понимание происходящего пошатнулось как раз из-за Месси с Роналду, на которых сослался Левандовски. Первый никогда не играл чистого форварда, а второй хоть и переместился в центр атаки после 30 лет, но его случай все равно за скобками. С 2008 по 2019 год они на двоих забрали 10 из 13 «Золотых бутс». До и после награда почти всегда уходила классическим страйкерам.

Роберт Левандовски. Фото Reuters

Вероятно, для кого-то аргументом в пользу кризиса амплуа станет отсутствие профильного нападающего в некоторых топ-клубах – «Арсенале» и «Реале», например. Но лондонцы ведь активно пытаются подобрать такого игрока: в марте медиа публиковали список из девяти кандидатов, там были Дьокереш, Тоуни, Исак и еще несколько классных исполнителей. Отсутствие профильного «забивалы», кажется, можно считать одним из факторов двух проигранных гонок за чемпионство. А Мадрид год назад застал врасплох уход Бензема, поэтому пришлось экстренно подписывать Хоселу. Сезон-2023/24 (и конкретно полуфинал Лиги чемпионов) показал, что не зря. Так что никто не отказывается от «девяток», тенденции тут нет.

Резюмируя, хочется сделать вывод об отсутствии проблем. Позиция развивается, обрастает опциями. Недостаточно просто забивать, чтобы считаться идеальным и подходить всем клубам. Как вратарям недостаточно просто отбивать мячи. При этом и мастеров касания до сих пор предостаточно – по крайней мере, в заметных командах устанешь их считать. Особенно глупо в данном контексте выглядит тезис польской звезды, что все становятся очень похожими. Наоборот, единственное, за что можно зацепиться, – новое поколение, которое еще не подходит к пику, действительно способно еще сильнее размыть четкое определение центрального нападающего. Но больше вариантов – больше интереса. Больше сюжетов и возможностей. Разве нет?