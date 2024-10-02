Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:45

Щенсны — в «Барселоне» до конца сезона. Войцех возобновил карьеру ради каталонского клуба

Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Роман Кольцов
корреспондент
Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press
Войцех Щенсны на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» (5:0) 1 октября.
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен
Сине-гранатовые нашли замену тер Штегену.

«Барселона» объявила о переходе 34-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны, который заменит Марка-Андре тер Штегена, получившего тяжелую травму. Правила ла лиги разрешают внести в заявку нового игрока, подписанного свободным агентом, — этим и воспользовались боссы каталонцев.

Детали сделки

Контракт «Барсы» с вратарем рассчитан до июня 2025 года. По информации Diario Sport, сине-гранатовые будут платить ему около 3 миллионов евро в год до вычета налогов плюс бонусы.

Ради возможности выступать за блауграну Войцех изменил свое решение о завершении карьеры — еще в августе Щенсны досрочно расторг соглашение с «Ювентусом», а теперь выплатит туринцам 2 миллиона евро в качестве компенсации за подписание контракта с топ-клубом.

Переговоры с ним шли давно. Но клуб не мог объявить о сделке из-за «технических проблем с регистрацией». Во вторник, 1 октября, поляка можно было увидеть на трибуне во время матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» разгромила «Янг Бойз» (5:0).

Войцех Щенсны. Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру

Почему выбор пал на Войцеха

«Барса» надолго потеряла первого номера тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие правого колена и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего ему срочно потребовалась замена.

Да, в составе есть 25-летний Иньяки Пенья — воспитанник «Ла Масии», успевший сыграть четыре встречи за «Барселону» после травмы Марка-Андре. Но он не убедил руководство клуба. Да и в прошлом сезоне с качественной подменой немца не справился.

Сине-гранатовые могли рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Но ключевую роль в переходе поляка, как сообщают испанские СМИ, сыграл его соотечественник Роберт Левандовски. Именно нападающий настоял на том, чтобы Щенсны переехал в Каталонию.

Войцех Щенсны на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» (5:0) 1 октября.
Фото Reuters

В какой форме Щенсны?

Голкипер не выходил на поле с окончания чемпионата Европы-2024, который для Польши неудачно закончился еще в июне. На турнире в Германии Войцех сыграл лишь в двух встречах и пропустил пять мячей.

Семь последних сезонов он провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому», «Арсенал» и «Брентфорд». В августе Войцех неожиданно объявил о завершении карьеры.

Войцех Щенсны (справа) может заменить травмированного Марка-Андре тер Штегена. «Барселона» сделала мощный ход после потери тер Штегена. Но сможет ли Щенсны заменить немца?

«Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался голкипер в соцсетях.

Теперь Щенсны возвращается в большой футбол, но ему еще предстоит набрать форму. Вероятно, первое время поляк будет набирать форму, а после паузы на матчи сборных заменит Пенью в стартовом составе.

Войцех Щенсны
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Шахтер» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Нигматуллин считает, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ»
«Жирона» — «Фейеноорд»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Винисиус получит «Золотой мяч» — 2024. Бразилец правда заслужил награду лучшему игроку мира?
В Италии оценили игру Доннаруммы против «Арсенала»: «Не блеск, но и трагедии не случилось»
Игрока «Манчестер Сити» арестовали за хищение телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле
Сегодня
Вчера
Неделя