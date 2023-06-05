Бензема сохранил «Реалу» второе место, Тер Штегена оставили без рекорда, Дибала вытащил «Рому» в Лигу Европы

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: спасение «Сельты»

В общем-то проходной в глобальном плане матч превратился в прощание с эпохой. Это Месси, о котором так много писали в последние дни, провел в «ПСЖ» всего два сезона, тогда как Бензема — живая легенда «Реала». Тот, без феноменальной игры которого мадридцы вряд ли бы безболезненно пережили расставание с Криштиану Роналду.

А ведь наследником португальца видели Азара, который давно превратился для клуба в проблему. Разрешилась она наконец-то разрывом контракта за год до его завершения. 76 матчей из 219 возможных, 7 голов и 8 передач, а также ни одного участия в класико — настоящий кошмар стоимостью 120 миллионов евро. И это не считая зарплаты.

Бензема же принес «Реалу» больше, чем получил. Цифры Карима — настоящий космос.

* 648 матчей с учетом всех турниров

* 439 игр в ла лиге, что является повторением показателей Фернандо Йерро

* второй бомбардир в истории «Реала» (354 мяча)

* четвертый снайпер в истории чемпионатов Испании (238)

* четвертый снайпер Лиги чемпионов (90)

* автор 143 результативных передач

*обладатель 24 трофеев, включая пять побед в ЛЧ

Естественно, Бензема мечтал уйти на победной ноте, однако проблемы у «Реала» возникли уже в дебюте, когда мяч попал в руку Крооса. К счастью, Куртуа давно превратился в грозу пенальтистов и отразил пятый из десяти последних 11-метровых в свои ворота. Однако в начале второго тайма после очередного сейва бельгиец был не в силах остановить добивание Сансета.

Это можно было расценивать как расплату за момент, упущенный перед перерывом Родриго. Но спасти игру было суждено главному герою вечера. Бензема реализовал заработанный Эдером Милитао пенальти и, не сдерживая слез, покинул поле под овацию «Сантьяго Бернабеу». Не менее тепло на последних минутах провожали и готовящегося к переходу в «ПСЖ» Асенсио.

Гол Бензема мог стать переломным моментом, однако на последних минутах после блестящего соло Винисиуса Жуниора невезучий Родриго запустил мяч выше ворот. Этот промах едва не стоил «Реалу» второго места, так как в параллельной игре «Атлетико» вел к волевой победе сделавший дубль Корреа. Однако в итоге «матрасники» так и остались третьими, пропустив в компенсированное время от забившего свой первый гол в ла лиге Паскуаля, который провел нынешний сезон в третьей команде «Вильярреала».

«Барселона», главной задачей которой является возвращение Месси и утверждение ла лигой специального экономического плана, столкнулась со сражавшимся за выживание соперником. До перерыва на гол она точно наиграла. И даже забила, но взятие ворот отменили после вмешательства ВАР, а удар Левандовски пришелся в штангу.

Но и галисийцы прилично нагружали Тер Штегена, не позволив немцу достичь рекорда ла лиги по сухим матчам в рамках одного чемпионата. Надежды на это разрушила восходящая звезда «Сельты» Габри Вейга. В целом же игра шла настолько динамично, что первый тайм пролетел на одном дыхании. Зато начала второй половины командам пришлось ждать, так как все претенденты на вылет должны были начать таймы в одно время и находиться в равных условиях.

Между тем в воротах появился второй вратарь сине-гранатовых Пенья, получивший от Вейги гол за шиворот. И пусть это была трансформировавшаяся в удар подача — получилось очень красиво. Свой второй успех форвард отметил, поцеловав эмблему «Сельты». Это был еще один сигнал, что уходить из родного клуба Вейга не хочет, тогда как клуб мечтает заработать на его продаже уже этим летом. Но поймут ли такое решение болельщики, которых молодой игрок избавил от встречи с сегундой?

Италия: прощание Квальяреллы

Неаполь провожал Лучано Спаллетти игрой с покидающей серию А «Сампдорией», и та продержалась больше часа. До тех пор, пока на газон в штрафной не уложили Осимхена. Ждали, что приговор приведет в исполнение признанный лучшим игроком завершившегося чемпионата Кварацхелия, однако к «точке» отправился сам пострадавший и увеличил свой лицевой счет до 26 голов. Семнадцать из них забиты с начала года, что является лучшим результатом в чемпионатах «большой пятерки» наряду с Кейном и лионцем Ляказеттом.

А последние минуты стали временем двух красивых историй. Сначала эффектно пробивший в «девятку» Симеоне посвятил свой гол Диего Марадоне. Потом об игре все забыли, и стадион стоя проводил овацией завершающего карьеру Фабио Квальяреллу. Он долго покидал поле, оказываясь в объятиях каждого футболиста. Возобновился же матч, когда легенду итальянского футбола поздравили все, находившиеся на скамейках запасных. Жаль, Квальярелла не забил, хотя шанс у него еще при счете 0:0 был убойный.

В этот раз матчи «Милана» и «Ромы» оказались в центре внимания по той причине, что два итальянских гранда решали судьбу тех, кто сражался за сохранение прописки в серии А. В итоге классный удар Рафаэла Леау, который после гола попал в объятия Ибрагимовича, едва не отправил во второй дивизион «Верону».

«Специя» же как минимум отложила свое спасение до дополнительного матча, который определит неудачника в связи с итоговым равенством очков. Итальянский сезон продлил реализованный Дибалой пенальти, который получился судьбоносным для многих. «Рома» все-таки не позволила обойти себя «Ювентусу» и избежала попадания в Лигу конференций. Вот это был бы номер, учитывая, как не сыграла ставка Жозе Моуринью попасть в Лигу чемпионов за счет победы в Лиге Европы.

Статистика дня

1-й раз с 1985 года чемпионат Италии завершился без «Ювентуса», «Интера» и «Милана» на одной из первых двух строчек в итоговой таблице.

1-й с 1957 года титул чемпиона Бельгии выиграл «Антверпен». Автором золотого гола на четвертой добавленной минуте матча с «Генком» стал Алдервейрелд (2:2). Получилась настоящая драма, так как претендовавший на золото «Юнион» в параллельном матче обыгрывал «Брюгге» до 89-й минуты, но ухитрился пропустить три мяча (1:3).

2-й раз в этом веке в бельгийском чемпионате за сезон забивается 1000 голов.

3-й дубль в своей истории сделал «Янг Бойз», в восьмой раз выиграв Кубок Швейцарии.

6-й раз в истории уходит в отпуск с тремя трофеями «Порту», завершив сезон 19-победой в Кубке Португалии.

6 мячей забил в главных турецких дерби нападающий «Галатасарая» Икарди. Это лучший результат с 1991 года, когда Танджу Чолак огорчал непримиримых соперников девять раз.

622-й матч в ла лиге провел полузащитник «Бетиса» Хоакин. Завершавший карьеру 41-летний ветеран повторил рекорд знаменитого голкипера Субисарреты.