Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?

Килиан пытается развеять сомнения.

Килиан Мбаппе на 20-й минуте открыл счет в матче 10-го тура ла лиги «Сельта» — «Реал» (1:2) — отправил мяч в ворота красивым ударом из-за штрафной. Это уже восьмой гол форварда в 12 матчах за мадридский клуб — и первый после сексуального скандала, случившегося с французом в международную паузу.

Мбаппе крупно встрял в Стокгольме

Еще неделю назад легко было представить, что голов у Килиана больше не будет — ни за «Реал», ни за сборную, ни где-либо еще. 14 октября в прессе появились сообщения о том, что француз подозревается в изнасиловании — он якобы совершил преступление в Стокгольме, где отдыхал с друзьями, отказавшись приезжать в сборную.

Действительно, 15 октября стало известно, что шведские власти ведут расследование преступления, совершенного в том же отеле, где остановился Килиан. Об этом в пресс-релизе сообщила прокуратура — однако имя Мбаппе нигде не фигурировало. При этом издание Le Parisien сообщило о сексуальной связи форварда той ночью — но по обоюдному согласию.

Сам футболист опроверг все домыслы, заявив, что это проделки «ПСЖ»: «Фэйковые новости! Это так предсказуемо. За день до слушания — как будто случайно, не так ли?» — написал Мбаппе в социальных сетях, подразумевая приближающийся суд против своего бывшего клуба, задолжавшего ему 55 миллионов евро.

Несмотря на гигантскую шумиху, ни Мбаппе, ни остальные участники не понесли особенного наказания от своих клубов. Защитник «Байера» Норди Мукиеле, по некоторым данным — организатор всей поездки, и вовсе отделался разговором. Об этом сообщил тренер леверкузенцев Хаби Алонсо.

«Мы с Норди коротко поговорили об этом, он не понесет никакого наказания. У него было четыре дня отдыха. Я не стал подробно расспрашивать его о шведской поездке», — заявил специалист на пресс-конференции.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти тоже не стал ругать Мбаппе. Как отметил специалист, он не комментирует домыслы.

«Не обращаю внимание на то, что говорят. Я сосредоточен на работе, которую он делает. Он воспользовался перерывом для улучшения своего состояния. Он чувствует себя очень хорошо, счастлив и горит желанием вернуться в игру и стать важным футболистом для команды. Эти 15 дней очень помогли ему, потому что у него было время преодолеть травмы. Сейчас это другой футболист, чем был до перерыва», — цитирует Анчелотти Football Espana.

Но совсем не факт, что у Мбаппе в «Реале» все хорошо.

Фото AFP

Килианом якобы недовольны в Мадриде

Несмотря на уже восемь голов в 12 матчах, от перехода 25-летнего француза в королевский клуб явно ожидали другого эффекта. На поле он не такой устрашающий, каким был в «ПСЖ», да и скандалы теперь липнут к «Реалу» один за другим.

Так что у «сливочных» явно есть причины для недовольства. И они, похоже, разочарованы — во всяком случае об этом заявил журналист Ромен Молина.

«Они жалеют о подписании контракта. Я гарантирую это. Мне говорили об этом не для протокола. Вышло совсем не то, на что они рассчитывали. Это была прихоть Переса, только Перес хотел его заполучить. Пересу всегда нравились звездные футболисты. К тому же он относится к Килиану как к сыну. В клубе расстроены, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, но тут не факт, что виноват Мбаппе. Думаю, «Реал» совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, он сразу начал играть, в отличие от Беллингема», — заявил журналист на YouTube-канале Colinterview.

О переходе Мбаппе в «Реал» стало известно в июне 2024 года, француз официально был представлен в июле. Килиан заключил контракт сразу на пять лет — так что мадридцам, похоже, придется терпеть скандалы до 2029-го, если не случится форс-мажор.