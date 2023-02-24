Рамос попрощался со сборной. Он обижен на нового тренера и по-доброму завидует Месси и Модричу

Великий защитник объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Черная полоса

Мы уже привыкли к сборной Испании без Серхио Рамоса. Он пролетел мимо чемпионата Европы, и там все было понятно: с начала 2021 года ветерана терзали травмы, он провел всего несколько матчей и элементарно был не готов к турниру. При этом Луис Энрике вел себя максимально корректно. Тренер называл Рамоса капитаном, советовал ему «побыть немного эгоистом» и сосредоточиться на восстановлении, а также провел с игроком обстоятельный разговор. Беседа была тяжелой, но раскрывать ее детали Энрике не стал.

Ему тоже было больно. Тем более последнее на тот момент повреждение Рамос получил именно в сборной, которой он никогда не отказывал.

По-хорошему, против Косово в отборе на ЧМ-2022 защитнику вообще не требовалось появляться на поле. Разве только для того, чтобы стать третьим на тот момент игроком по числу матчей на уровне сборных. В тот день в Севилье, где начиналась его профессиональная карьера, Рамос надел футболку «Красной фурии» в 180-й раз и отыграл символические четыре минуты...

Поверить, что на этом все закончится, было невозможно. Казалось, уже на Евро Серхио побьет мировой рекорд, однако защитник вернулся в клуб с очередным повреждением, которое перечеркнуло планы.

Серхио Рамос с трофеем ЧМ-2010. Фото Global Look Press

Впереди были четвертьфиналы Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в адрес сборной неслись обвинения, но страсти погасил Зинедин Зидан: «В этом никто не виноват — ни сборная, ни «Реал». Это футбол, где, к сожалению, случаются травмы. Мы хотим, чтобы Серхио выздоровел как можно скорее».

Через пару месяцев с Мадридом попрощались и Зизу, и Рамос, отправившийся в «ПСЖ» за новым вызовом и эмоциями. Только в Париже ему целый год было не до сборной. Травмы по-прежнему не отпускали, и французской премьеры пришлось ждать до конца ноября 2021-го. По итогам сезона у ветерана набрались жалкие 13 игр, а в Лиге чемпионов он лишь раз попал в заявку, просидев 90 минут на скамейке запасных.

Разбитые надежды

Только Рамос из тех людей, кто не привык сдаваться. К нынешнему сезону он подошел здоровым и готовым играть. А прощание со сборной после рекордного — пятого — ЧМ в карьере казалось красивым финалом.

«Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета. Я снова хорошо себя чувствую и буду готов, но, конечно, все зависит не только от меня, но и от Луиса Энрике, которого я очень уважаю. Я мечтаю вернуться в сборную и выступить на ЧМ-2022. Надеюсь, я окажусь в Катаре», — говорил Серхио за несколько дней до оглашения испанской заявки.

Однако мечта была разбита тренерским решением, и его можно было спрогнозировать. Еще в сентябре, когда Рамос выходил на поле каждые три дня, отмечавший это Энрике признавал: он вызывает сильнейших, и Серхио не входит в их число.

На чемпионат мира Испания отправилась без Рамоса, и итог получился печальным: команда вылетела в первом раунде плей-офф, а одноклубник Серхио по «ПСЖ» Хакими после решающего 11-метрового потроллил Энрике. Отметил триумф Марокко так, как празднует с Рамосом голы в парижском клубе.

Сам Серхио отреагировал правильно. «Мы вернемся и будем сильнее!» — написал ветеран после поражения от марокканцев, дав понять, что все еще считает себя частью сборной.

Серхио Рамос. Фото Global Look Press

Боль

Вернувшись из Катара, «Красная фурия» вступила в новую эру. Энрике сменил Луис де ла Фуэнте, который после подписания контракта вспоминал, как тренировал еще 15-летнего Рамоса, рассказывал об открытых для всех дверях сборной, обещал не заглядывать в паспорт и не жалел комплиментов в адрес ветерана. Исключительный, фантастический, история сборной — каких только эпитетов не звучало.

Лукавил ли тренер? Теперь многие в Испании уверены, что так и было. Еще 31 января специалист в ответ на прямой вопрос о Рамосе говорил: «У него есть все шансы». А спустя три недели дал понять, что ситуация изменилась.

«Пришло время прощаться с нашей дорогой сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер и сказал, что он не рассчитывает и не будет рассчитывать на меня, несмотря ни на что. Независимо от уровня, который я могу показать, и как будет продолжаться моя спортивная карьера. К большому сожалению, это конец путешествия, которое, как я надеялся, будет длиннее и закончится с лучшим послевкусием, сравнимым со всеми успехами, которых мы достигли со сборной», — написал Рамос.

Конечно, как тренер де ла Фуэнте имел полное право принять любое решение, и отказ в процессе строительства новой команды от ветерана, которому в марте исполнится 37 лет, понятен. Неясно только, зачем было тянуть с таким финалом и давать Серхио надежду. Именно поэтому реакция Рамоса — с болью, обидой и горечью — объяснима.

Серхио Рамос после победы сборной Испании на Евро-2012. Фото Getty Images

Эти эмоции чувствуются практически в каждом из нескольких абзацев обращения футболиста. Там есть и про возраст, который «просто временная характеристика, не имеющая отношения к уровню игры». Про то, что прощание должно было случиться по его личному решению или в том случае, если бы его игра не соответствовала уровню сборной. Про восхищение и зависть к востребованным в национальных командах и совсем не юным Модричу, Месси и Пепе, являющимся хранителями ценностей и традиций. Про сожаление об ином отношении к себе и несправедливости футбола.

По сути, лишь последняя часть обращения Рамоса позитивна, хотя и начинается со слов о грусти, которой он хочет поделиться. Серхио действительно уходит с высоко поднятой головой. С гордостью от завоеванных титулов и памятью о том, как сборная делала его счастливым. В национальной команде он написал крутую историю и заслужил, чтобы она завершилась на другой ноте. Сейчас же больно и ему, и миллионам болельщиков.