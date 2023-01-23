Борьба за власть, обманутый тренер и потерявший чутье трансферный гений. Как «Севилья» превратилась в аутсайдера ла лиги

Разбираемся, что происходит в некогда благополучном испанском клубе.

Мончи уже не тот?

Еще недавно все восхищались андалусийцами и даже называли второй по статусу еврокубок Лигой «Севильи». Но в этом сезоне все ужасно, а спортивного директора Рамона Мончи, которого когда-то считали трансферным гением, критикуют как во времена его откровенно провальной работы в «Роме». Чутье его точно подвело.

Прежде всего, в тренерском вопросе, потому что разговоры об отставке Хулена Лопетеги ходили со второй половины прошлого сезона. Тогда «Севилья» встречала 2022 год в статусе претендента на титул, клуб выполнил все просьбы штаба о зимнем усилении, включая аренду у «МЮ» нападающего Марсьяля, а в итоге красно-белые финишировали на четвертом месте.

Однако Мончи сохранил веру в Лопетеги и ошибся. Хотя спортивный директор старался поддержать тренера даже после худшего старта за 41 год, когда фанаты требовали отправить тренера в отставку. После гостевого проигрыша «Альмерии» в третьем туре Мончи пошел общаться с разгневанными болельщиками, а затем вызвал игроков из раздевалки к фанатам, которые спели клубный гимн.

Впрочем, по одной из версий, поддержка Лопетеги была обусловлена действовавшим до 2024 года контрактом. Мончи не хотел тратиться на компенсацию, потому что финансовое положение «Севильи» оставляло желать лучшего. Даже заработав 81 миллион евро на продаже основных центральных защитников (Кунде в «Барселону» и Диего Карлоса в «Севилью»), андалусийцы избегали серьезных трат, так как клуб имел проблемы с действующим в ла лиге потолком зарплат.

В итоге Мончи фактически подставил Лопетеги, оставив тренера с дырой в центре обороны. На место лидеров пришли купленный у «Баварии» 20-летний француз Ньянзу, у которого элементарно не было должного опыта, и Маркао, с момента трансфера из «Галатасарая» получивший уже три травмы. Последний и вовсе продолжает лечение с октября, когда провел свои первые четыре матча в чемпионате.

Ходили слухи, что из-за тех же финансов в конце августа в команде сложилась нервная обстановка, так как клубу нужно было освобождать место для арендованного у «Ниццы» Каспера Дольберга. Но зачем был нужен только к сентябрю залечивший травму датчанин при наличии Эн-Несири и неплохо игравшего в прошлом сезоне Рафы Мира, непонятно. Не забивший ни одного гола и лишь три раза попавший в стартовый состав Дольберг уже в «Хоффенхайме», а «Севилья» досрочно вернула из аренды в «Аяксе» еще недавно считавшегося одним из лидеров Окампоса. Все эти трюки — настоящее безумие.

«Когда клуб увольняет тренера — это провал спортивного гендиректора, который не позаботился о том, чтобы у этого тренера хватало инструментов для достижения целей», — признался принявший всю критику Мончи, когда Лопетеги отправили в отставку после 1:4 от «Боруссии».

Фото Global Look Press

Непривычный Сампаоли

Аренда Дольберга — не единственный трансферный провал межсезонья. Вот-вот «Севилья» расстанется с Янузаем и Папу Гомесом, который так и не стал на «Рамон Санчес Писхуан» тем игроком, который был самым ярким игроком мощной «Аталанты». Попытки избавиться от аргентинца — это про омоложение постаревшей команды, которая в начале сезона была самой «пожилой» в ла лиге со средним возрастом 29,2 года. Кроме того, расторгнут контракт с Иско, которого летом встречали как новую звезду, а сейчас расстались с формулировкой «не оправдал надежд».

Это цитата Хорхе Сампаоли, который приходил в хорошо знакомый ему клуб как спасатель, но уже в середине января поползли слухи, что аргентинца могут отправить в отставку, поменяв его на Хосе Бордаласа. Даже странно, что известный своим крутым нравом тренер держится, хотя куда более благополучный «Марсель» он покинул сам, не согласившись с трансферной политикой клуба.

В «Севилью» Сампаоли шел, составив план действий и представив его руководству. Ему обещали зимой от пяти до семи новичков, но пока лишь арендовали у «Ренна» молодого защитника Баде. И, судя по словам тренера, который признается, что решает самую сложную задачу в своей карьере, на серьезное усиление он уже не рассчитывает.

«Солгали они мне или нет, это моя проблема за кулисами», — эта фраза Сампаоли говорит о многом. Но другая цитата демонстрирует настрой тренера: «Иногда кажется, что лучший вариант — сбежать, но меня больше всего волнует то, что я остаюсь и продолжаю». Даже несмотря на то, что Хорхе признается: «То, что я считаю необходимым, не произойдет».

Похоже, «Севилья» для аргентинского специалиста больше, чем просто команда. И когда у Сампаоли спросили про появившиеся у тренировочного центра оскорбительные граффити в адрес совета директоров, президента и футболистов, где были слова о том, что в случае вылета «вам негде будет спрятаться», аргентинец призвал к единству.

Фото Global Look Press

Схватки в верхах

Тема руководства — одна из ключевых в текущей ситуации. Позиции президента Хосе Кастро весьма зыбкие. Фанаты негодуют и устраивают акции протеста. Сам босс просит поддержки от команды, а на горизонте маячит фигура Хосе Марии дель Нидо — самого успешного президента, при котором «Севилья» в свое время расплатилась с многомиллионными долгами и завоевала семь трофеев.

Правда, репутация оставившего свой пост в 2013-м дель Нидо подмочена его адвокатской работой с мэрами Марбельи Хесусом Хилем и Хулианом Муньосом. Та история завершилась обвинением в растратах, уголовным делом и семилетним приговором, три года из которых экс-президент провел в заключении. Сейчас же дель Нидо мечтает восстановить контроль над клубом и постоянно оказывается в центре внимания.

После 0:4 от «Манчестер Сити» он так разошелся, что требовал отставки Кастро и увольнения Мончи, а также обвинял в поддержке нынешней власти второго по величине акционера клуба Рафаэля Карриона. Сделанная болельщиком запись попала в Сеть, после чего дель Нидо пришлось приносить официальные извинения. «Я слишком увлекся», — заявил он, не забыв напомнить не только о страстной любви к «Севилье», но и о своем статусе крупнейшего акционера.

Между тем имеющая отношение к клубу с великих времен Рамона Санчеса Писхуана семья Каррион призвала всех грести в одну сторону на благо «Севильи» и пыталась примирить дель Нидо с нынешним советом директоров и персонально Кастро. Сам дель Нидо заявил, что договорится со своим преемником за 10 минут, но наметившийся диалог больше похож на взаимную пикировку на фоне конфликтов вокруг управления клуба.

Поэтому, согласившись на встречу со своим предшественником, Кастро говорит: «Если дель Нидо пойдет в том же направлении, мы сможем поговорить, но только всегда ставя «Севилью» на первое место. Если же он будет следовать обычной линии, ломая все подписанное, то публичное предложение, которое он сделал, будет таким же ненастоящим».

С таким подходом вместе с водой можно выплеснуть любимого ребенка в сегунду. Хотя на поле «Севилья» упирается, и, выиграв у прямого конкурента «Кадиса», команда чуть-чуть отодвинулась от зоны вылета. Автор победного пенальти Ракитич даже говорит: «Мы более чем живы». Только пока все по-прежнему очень зыбко.