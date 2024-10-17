Новый виток дела Мбаппе: секс в отеле у него был, но пожаловаться на изнасилование могла другая

Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции

Появились подробности поездки в Стокгольм.

Страсти по поводу похождений капитана сборной Франции не утихают уже почти неделю. В Швеции вовсю идет расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где ночевал форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Футболисту присвоили статус «обоснованно подозревается», а сам он назвал все обвинения «фейком». Теперь в деле появились новые детали.

Секс по обоюдному согласию

По данным Le Parisien, Килиан прилетел в Стокгольм по инициативе бывшего партнера по «ПСЖ», а ныне защитника «Байера» Норди Мукиеле. Вместе они отправились на частную вечеринку, на которую были приглашены несколько молодых девушек. Мбаппе сблизился с одной из представительниц прекрасного пола, покинул вместе с ней клуб и отправился в отель.

На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию. Но есть важная деталь: ничто не подтверждает, что девушка, с которой Килиан провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании, — это одно лицо. Следствие не исключает, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.

Мбаппе все еще винит «ПСЖ»

После информации о начале расследования нападающий сразу же вышел на связь и намекнул на участие своего бывшего клуба в этой истории.

«Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал он в социальных сетях.

Журналист Cadena SER Хави Эрраес утверждает, что француз заверил «Реал», что за этой ситуацией стоит «ПСЖ», судящийся с ним из-за 55 миллионов евро долга.

«Никого из «Реала» в Стокгольме не было. Они знают то, что сообщает им Килиан. Он убежден, что это ловушка (президента «ПСЖ») Нассера Аль-Хелайфи, что его и его семью преследуют. В Мадриде видят, что на Мбаппе из Франции сильно давят. Мы все знаем, какие СМИ контролируются «ПСЖ», и именно они оказывают наибольшее давление и больше всего вмешиваются», — сказал Эрраес.

Фото Global Look Press

А что, если вину футболиста докажут?

За изнасилование в Швеции предусмотрено наказание от трех до шести лет тюрьмы (до десять лет — при отягчающих обстоятельствах).

За то же деяние «по неосторожности» — от шести месяцев до четырех лет. По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, средняя продолжительность заключения за изнасилование в 2019-м составила около 27 месяцев.