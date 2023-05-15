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Испания

15 мая, 12:15

Футболисты «Барселоны» убежали от ультрас «Эспаньола», фанаты ждут возвращения Месси

Отдел фото «СЭ»
Фото AFP
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Как команда Хави праздновала чемпионство.

«Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» в матче 34-го тура (4:2) и в 27-й раз стала чемпионом Испании. После финального свистка игроки и тренерский штаб каталонского клуба устроили в центре поля радостный хоровод.

Фото AFP

В это время разъяренные ультрас «Эспаньола» выскочили на поле и сорвали празднование чемпионам Испании.

Фото AFP
Фото Reuters

Каталонский клуб спешно отправился в раздевалку, где продолжил празднование.

Фото AFP

Службе безопасности стадиона долго не удавалось навести порядок на поле. Особенно разбушевавшихся нарушителей задержала полиция.

Фото AFP
Фото Getty Images

Тем временем в столице Каталонии начались народные гулянья по случаю долгожданной победы «Барселоны» в чемпионате Испании.

Фото Reuters

В последний раз сине-гранатовые выигрывали ла лигу в 2019 году. Центр города осветился яркими фаерами и окутался густым дымом от пиротехники.

Фото Reuters
Фото Reuters

Центром празднования стала знаменитая пешеходная улица La Rambla, которую заполнили радостные фанаты в атрибутике любимого клуба.

Фото AFP

Многие болельщики пришли в футболках Лионеля Месси, призывая легендарного аргентинского футболиста вернуться на «Камп Ноу».

Фото Reuters

Фанаты «Барселоны» гуляли до утра и теперь ждут, когда по улицам города проедет чемпионский автобус с игроками команды.

Фото Reuters

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ФК Барселона
ФК Эспаньол
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