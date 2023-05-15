Футболисты «Барселоны» убежали от ультрас «Эспаньола», фанаты ждут возвращения Месси

15 мая, 12:15
«Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» в матче 34-го тура (4:2) и в 27-й раз стала чемпионом Испании. После финального свистка игроки и тренерский штаб каталонского клуба устроили в центре поля радостный хоровод.
В это время разъяренные ультрас «Эспаньола» выскочили на поле и сорвали празднование чемпионам Испании.
Каталонский клуб спешно отправился в раздевалку, где продолжил празднование.
Службе безопасности стадиона долго не удавалось навести порядок на поле. Особенно разбушевавшихся нарушителей задержала полиция.
Тем временем в столице Каталонии начались народные гулянья по случаю долгожданной победы «Барселоны» в чемпионате Испании.
В последний раз сине-гранатовые выигрывали ла лигу в 2019 году. Центр города осветился яркими фаерами и окутался густым дымом от пиротехники.
Центром празднования стала знаменитая пешеходная улица La Rambla, которую заполнили радостные фанаты в атрибутике любимого клуба.
Многие болельщики пришли в футболках Лионеля Месси, призывая легендарного аргентинского футболиста вернуться на «Камп Ноу».
Фанаты «Барселоны» гуляли до утра и теперь ждут, когда по улицам города проедет чемпионский автобус с игроками команды.