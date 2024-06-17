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Париж-2024

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В Испании задержали террористов, которые готовили атаки на чемпионский автобус «Реала» и угрожали Евро-2024

В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
В Испании задержали террористов, которые готовили атаки на чемпионский автобус «Реала» и угрожали Евро-2024.
Фото Reuters, Global Look Press
Фанаты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото AFP
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Пойманы девять человек, двое уже за решеткой.

Испанская газета El Confidencial сообщила о ликвидации ячейки террористической организации «Исламское государство"* (запрещенная в России международная террористическая организация). Боевики планировали нападение на чемпионский автобус мадридского «Реала», стадион «Сантьяго Бернабеу», а также готовили атаки во время Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.

Всего задержаны девять человек: все находились в разных городах страны — Сальте (Каталония), Альхесирасе (провинция Кадис), Альмерии и Тенерифе. Двое из них уже отправлены в тюрьму.

Правоохранители накрыли фонд «Илам» — он занимался онлайн-пропагандой, связанной с террористической организацией «Исламское государство"* (запрещенная в России международная террористическая организация). Фонд транслировал радикальный исламистский контент на нескольких языках при помощи радио, социальных сетей и даже печати. По информации El Confidencial, «уничтоженная сеть приказала своим последователям атаковать автобус футболистов «Реала» и болельщиков команды».

Фанаты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото AFP

Также стражи порядка приводят конкретные сообщения, которые передавала ячейка:

• «Вас ждет очень ценная цель. Врывайтесь в толпу, отвлекайте охрану с помощью самодельной взрывчатки и ложных устройств и решительно продвигайтесь к своей главной цели»;

• «Подождите в месте, близком к точке прибытия игроков. Цельтесь в них и их болельщиков».

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Для уничтожения пропагандистской сети правоохранители провели две операции — «Альмуасаса» и «Хоппер II». Их целью являлся разрыв связи террористической организации с потенциальными преступниками.

«Операция была специально нацелена на веб-сайты, управляемые террористами и используемые для распространения террористической пропаганды. Тем самым мы ограничили возможности террористических организаций вербовать и радикализировать настроения людей, а также мобилизовать вербовщиков с помощью интернета», — говорится в заявлении Европола.

Угрозы террористических актов существовали не только во время чемпионского шествия «Реала» — они до сих пор актуальны на Евро-2024 и грядущих Олимпийских играх в Париже, которые начнутся 26 июля. Так, интернет-издание «Голос Хорасана», которое также связано с «Исламским государством"* (запрещенная в России международная террористическая организация), незадолго до старта турнира в Германии опубликовало плакат с вооруженным мужчиной на фоне стадиона.

Евро-2024
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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