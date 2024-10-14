Килиан считает, что на него давят из-за суда с «ПСЖ».

Полиция Стокгольма расследует дело об изнасиловании, которое, возможно, произошло в отеле, где на прошлой неделе остановился Килиан Мбаппе. Французский футболист считает это провокацией перед слушанием по его делу.

Что произошло в отеле

По информации шведского медиа Aftonbladet, в том же отеле, где остановился Мбаппе, в ночь с четверга на пятницу произошло изнасилование. Жертва спустя два дня обратилась за медицинской помощью, после чего в дело включилась полиция и начала расследование. В четверг вечером Килиана как раз засекли в Стокгольме в компании нескольких людей, одним из которых был его экс-партнер по «ПСЖ» Норди Мукьеле.

В понедельник полицейские обследовали отель, но детали расследования пока не сообщаются. Aftonbladet связался со следователем и адвокатом жертвы — оба отказались давать комментарии. Также не говорится о какой-либо связи Мбаппе с преступлением, кроме того, что он в это время остановился в этом же отеле. Статья Aftonbladet так и начинается: «Футболист Килиан Мбаппе и его друзья посетили Швецию на прошлой неделе. Сейчас полиция расследует предполагаемое изнасилование».

Фото Global Look Press

Как Мбаппе отреагировал на новость об изнасиловании

Килиан оперативно отреагировал на новость об изнасиловании в отеле — все-таки его имя фигурирует в этом деле. По мнению футболиста, это провокация перед его завтрашним слушанием по поводу конфликта с «ПСЖ» — клуб задолжал Мбаппе 55 миллионов евро. «Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал Мбаппе в соцсетях.

Что Мбаппе делал в Стокгольме

Килиана видели в шведской столице в четверг вечером — в это время сборная Франции играла с Израилем в Лиге наций (4:1). Нападающий же не поехал на сбор национальной команды из-за проблем со здоровьем, однако за «Реал» он выступал до самого наступления международной паузы, чем смутил главного тренера «Трехцветных» Дидье Дешама.

По информации того же Aftonbladet, в Стокгольме Килиан посетил ресторан Chez Jolie, после посещения которого направился к черному микроавтобусу. Также источник сообщил, что Мбаппе пошел в клуб V*****, считающийся центром ночной жизни столицы Швеции. В пятницу футболист уже покинул город, но все равно столкнулся с хейтом из-за поездки.

«Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе ставит себя выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и лишите его капитанской повязки», — приводит слова бывшего полузащитника сборной Франции Жерома Ротена RMC Sport.