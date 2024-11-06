«Валенсия» идет последней в чемпионате Испании. Клуб мог бы спасти Абрамович

Фанаты ненавидят нынешнего владельца.

В Испании случилась трагедия — на юго-восточную часть страны обрушилась годовая норма осадков, что вызвало ужасное наводнение. Погибли 217 человек, не менее двух тысяч пострадали.

Спортивные мероприятия тоже пришлось отложить — «Валенсия» не сыграла с «Реалом» в чемпионате, перенесли кубковую встречу местного «Леванте». Отложили и другие футбольные матчи, которые должны были пройти на юго-востоке на этой неделе.

Если мы посмотрим в турнирную таблицу, то увидим, что «Валенсия» находится на последнем месте. Почему клуб набрал всего семь очков и существует ли риск вылета из ла лиги?

Клубом десять лет владеет противоречивый Питер Лим

Фанаты «Валенсии» во всех проблемах клуба обвиняют его владельца. Питер Лим приобрел команду десять лет назад, в 2014 году. Нельзя сказать, что этот период был полностью провальным: «Валенсия» выступала в Лиге чемпионов, вырастила с десяток молодых футболистов и занимала высокие места в чемпионате. Но почему Лим так не нравится болельщикам?

Под руководством Питера «Валенсия» стала испанским «ФК «Голливуд». Столько слухов, подковерных игр и внимания прессы не было, кажется, даже у «Реала» с «Барселоной». С самого начала фанатов волновало вовлечение в дела клуба агента Жорже Мендеша — он является бизнес-партнером и хорошим другом Лима.

Если немного разобраться, связи становятся очевидными. Мендеш привел в клуб тренера Нуну Эшпириту Санту — специалист был первым клиентом агента. В «Валенсию» приходили Жоау Канселу, Закария Баккали, Данило, Энцо Перес — все они работали с Мендешем.

После первого и достаточно успешного сезона Нуну из клуба ушел Николас Отаменди — над этой сделкой тоже поработал Жорже Мендеш. Фанаты ждали громких подписаний, но клуб не купил ни одной большой звезды. Из-за внутренних конфликтов ушли президент Амадео Сальво, спортивный директор Франсиско Руфете и главный скаут Роберто Айяла. Место Айялы, кстати, никто так и не занял. Это только убедило фанатов в том, что Лим позволяет Мендешу использовать «Валенсию» как перевалочный пункт для своих многочисленных клиентов-игроков.

Летом 2015-го в команду пришел Альваро Негредо — и он тоже оказался в центре скандала. Форвард очень долго не играл, хотя был куплен у «Ман Сити» почти за 30 миллионов евро. Болельщики сразу решили, что Альваро задвинули на задний план просто потому, что он не является клиентом Мендеша.

Второй сезон у Нуну не задался, в середине сезона в «Валенсию» пришел Гари Невилл — вы наверняка помните это странное назначение. И тут без связей не обошлось — Невилл входит в совет директоров английского «Солфорда», 40% акций которого с 2014-го принадлежат все тому же Питеру Лиму.

Владелец «Валенсии» Питер Лим. Фото Getty Images

Действительно все было так плохо?

Если не брать во внимание недолгий тренерский опыт Невилла, то в «Валенсии» были и большие достижения — например, тренер Марселино провел невероятный сезон-2018/19, приведя команду к четвертой позиции в чемпионате, полуфиналу Лиги Европы и победе в Кубке Короля.

Но это скорее был успех вопреки — Марселино и спортивный директор Алемани раскритиковали Лима, и в сентябре 2019-го оба были уволены. С тех пор клуб находится в глубоком кризисе: дорогие трансферы «Валенсия» позволить себе больше не может.

За первые шесть лет Лима в «Валенсии» клуб оказался в минусе на 323 миллиона евро. Нельзя сказать, что бизнесмен просто забросил свой футбольный актив: например, его инвестиционная компания за этот же период потеряла в стоимости 1,7 миллиарда евро.

За последующие четыре года ситуация не улучшилась. Команда все так же продает свои самые ценные активы и не заменяет их схожими по качествам футболистами. Долгое время ходят слухи о том, что Лим готов расстаться с клубом, но они все никак не могут стать реальностью.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха. Фото Global Look Press

«Валенсия» готовится к вылету?

С февраля 2024-го «Валенсию» тренирует Рубен Бараха. Специалисту в концовке прошлого сезона удалось остановить свободное падение «Летучих мышей» — команда перешла на 4-4-2 и сделала акцент на жесткой структуре при игре без мяча. Бараха поставил футбол попроще: в его системе футболисты оборонялись в низком блоке и выдавливали оппонентов на фланги, но при этом отказывались от интенсивного прессинга.

«Валенсия» действительно пропускала меньше, но полностью развернуть ситуацию не удалось: в атаке все стало даже хуже. Бараха — подходящий тренер для аутсайдера с ограниченным набором игроков: он может поставить прямолинейный и простой футбол. Но «Летучие мыши» по статусу все-таки не аутсайдер, а клуб с амбициями.

В начале этого сезона «Валенсии» не повезло с календарем: на старте встретились с «Барселоной», «Вильярреалом», «Сосьедадом», «Атлетиком» и «Атлетико». Почти во всех этих матчах они ожидаемо проиграли.

А затем и во встречах с аутсайдерами команда не показала ничего выдающегося: сыграли «нули» с «Осасуной» и «Леганесом» и проиграли в равной борьбе «Лас-Пальмасу». Единственную победу «Валенсия» одержала над разобранной «Жироной» — причем в этом матче клубу крупно повезло. По ожидаемым голам команды набрали 0,44 и 0,47 xG соответственно, только у «Валенсии» получилось затолкать два мяча, а у «Жироны» — нет, несмотря на огромное территориальное преимущество.

В общем, «Валенсия» играет в абсолютно аутсайдерский футбол, который к тому же не приносит никаких плодов. Да, клуб пропускает не так много мячей — всего 17, столько же, например, у 11-й «Жироны» и 12-й «Севильи». Но забивать футболисты совершенно разучились — всего восемь мячей. По этому показателю клуб — худший в ла лиге вместе с «Хетафе».

Состав команды неплохой, но, очевидно, подбор футболистов просто не подходит для прямолинейного «бей-беги». В атаке нет игроков, способных зацепиться за мяч, а главные преимущества имеющихся полузащитников заключаются не в обороне и жестких отборах, а в созидании.

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Фото Global Look Press

Спасти «Валенсию»

С таким подбором игроков клуб явно может рассчитывать на большее. В воротах стоит известный всем Мамардашвили, в защите — невероятно опытный Гайя и перспективный Москера, в центре поля есть техничные Хави Герра и Андре Альмейда. В общем, Бараха подошел как временщик, но для прогресса и шага вперед команде нужен был более современный специалист.

Правда, простой сменой тренера «Валенсия» может и не обойтись. Главная проблема клуба — в ужасном менеджменте. Годы плохого управления превратили команду из претендента на топ-4 в коллектив, бьющийся за выживание.

Кризис в «Валенсии» затянулся, и даже если Питер Лим все-таки продаст контрольный пакет акций, исправление ситуации займет какое-то время. Вопрос еще в том, кто купит клуб — богатый шейх с Ближнего Востока, американский бизнесмен или прагматик, который видит в команде только бизнес-актив. А может, новым владельцем станет Роман Абрамович? Слухи об этом ходили еще весной, а на днях вспыхнули с новой силой.

Будем надеяться, что все-таки найдется предприниматель, готовый разобраться с долгами и не мешать директорам, менеджерам и скаутам выполнять свою работу.