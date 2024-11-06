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Сегодня, 00:10

«Валенсия» идет последней в чемпионате Испании. Клуб мог бы спасти Абрамович

«Валенсия» занимает последнее место в турнирной таблице ла лиги
Даниил Матвеев
Корреспондент
Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили
Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press
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Фанаты ненавидят нынешнего владельца.

В Испании случилась трагедия — на юго-восточную часть страны обрушилась годовая норма осадков, что вызвало ужасное наводнение. Погибли 217 человек, не менее двух тысяч пострадали.

Спортивные мероприятия тоже пришлось отложить — «Валенсия» не сыграла с «Реалом» в чемпионате, перенесли кубковую встречу местного «Леванте». Отложили и другие футбольные матчи, которые должны были пройти на юго-востоке на этой неделе.

Если мы посмотрим в турнирную таблицу, то увидим, что «Валенсия» находится на последнем месте. Почему клуб набрал всего семь очков и существует ли риск вылета из ла лиги?

Клубом десять лет владеет противоречивый Питер Лим

Фанаты «Валенсии» во всех проблемах клуба обвиняют его владельца. Питер Лим приобрел команду десять лет назад, в 2014 году. Нельзя сказать, что этот период был полностью провальным: «Валенсия» выступала в Лиге чемпионов, вырастила с десяток молодых футболистов и занимала высокие места в чемпионате. Но почему Лим так не нравится болельщикам?

Под руководством Питера «Валенсия» стала испанским «ФК «Голливуд». Столько слухов, подковерных игр и внимания прессы не было, кажется, даже у «Реала» с «Барселоной». С самого начала фанатов волновало вовлечение в дела клуба агента Жорже Мендеша — он является бизнес-партнером и хорошим другом Лима.

Если немного разобраться, связи становятся очевидными. Мендеш привел в клуб тренера Нуну Эшпириту Санту — специалист был первым клиентом агента. В «Валенсию» приходили Жоау Канселу, Закария Баккали, Данило, Энцо Перес — все они работали с Мендешем.

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После первого и достаточно успешного сезона Нуну из клуба ушел Николас Отаменди — над этой сделкой тоже поработал Жорже Мендеш. Фанаты ждали громких подписаний, но клуб не купил ни одной большой звезды. Из-за внутренних конфликтов ушли президент Амадео Сальво, спортивный директор Франсиско Руфете и главный скаут Роберто Айяла. Место Айялы, кстати, никто так и не занял. Это только убедило фанатов в том, что Лим позволяет Мендешу использовать «Валенсию» как перевалочный пункт для своих многочисленных клиентов-игроков.

Летом 2015-го в команду пришел Альваро Негредо — и он тоже оказался в центре скандала. Форвард очень долго не играл, хотя был куплен у «Ман Сити» почти за 30 миллионов евро. Болельщики сразу решили, что Альваро задвинули на задний план просто потому, что он не является клиентом Мендеша.

Второй сезон у Нуну не задался, в середине сезона в «Валенсию» пришел Гари Невилл — вы наверняка помните это странное назначение. И тут без связей не обошлось — Невилл входит в совет директоров английского «Солфорда», 40% акций которого с 2014-го принадлежат все тому же Питеру Лиму.

Владелец «Валенсии» Питер Лим
Владелец «Валенсии» Питер Лим.
Фото Getty Images

Действительно все было так плохо?

Если не брать во внимание недолгий тренерский опыт Невилла, то в «Валенсии» были и большие достижения — например, тренер Марселино провел невероятный сезон-2018/19, приведя команду к четвертой позиции в чемпионате, полуфиналу Лиги Европы и победе в Кубке Короля.

Но это скорее был успех вопреки — Марселино и спортивный директор Алемани раскритиковали Лима, и в сентябре 2019-го оба были уволены. С тех пор клуб находится в глубоком кризисе: дорогие трансферы «Валенсия» позволить себе больше не может.

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За первые шесть лет Лима в «Валенсии» клуб оказался в минусе на 323 миллиона евро. Нельзя сказать, что бизнесмен просто забросил свой футбольный актив: например, его инвестиционная компания за этот же период потеряла в стоимости 1,7 миллиарда евро.

За последующие четыре года ситуация не улучшилась. Команда все так же продает свои самые ценные активы и не заменяет их схожими по качествам футболистами. Долгое время ходят слухи о том, что Лим готов расстаться с клубом, но они все никак не могут стать реальностью.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха
Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха.
Фото Global Look Press

«Валенсия» готовится к вылету?

С февраля 2024-го «Валенсию» тренирует Рубен Бараха. Специалисту в концовке прошлого сезона удалось остановить свободное падение «Летучих мышей» — команда перешла на 4-4-2 и сделала акцент на жесткой структуре при игре без мяча. Бараха поставил футбол попроще: в его системе футболисты оборонялись в низком блоке и выдавливали оппонентов на фланги, но при этом отказывались от интенсивного прессинга.

«Валенсия» действительно пропускала меньше, но полностью развернуть ситуацию не удалось: в атаке все стало даже хуже. Бараха — подходящий тренер для аутсайдера с ограниченным набором игроков: он может поставить прямолинейный и простой футбол. Но «Летучие мыши» по статусу все-таки не аутсайдер, а клуб с амбициями.

В начале этого сезона «Валенсии» не повезло с календарем: на старте встретились с «Барселоной», «Вильярреалом», «Сосьедадом», «Атлетиком» и «Атлетико». Почти во всех этих матчах они ожидаемо проиграли.

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А затем и во встречах с аутсайдерами команда не показала ничего выдающегося: сыграли «нули» с «Осасуной» и «Леганесом» и проиграли в равной борьбе «Лас-Пальмасу». Единственную победу «Валенсия» одержала над разобранной «Жироной» — причем в этом матче клубу крупно повезло. По ожидаемым голам команды набрали 0,44 и 0,47 xG соответственно, только у «Валенсии» получилось затолкать два мяча, а у «Жироны» — нет, несмотря на огромное территориальное преимущество.

В общем, «Валенсия» играет в абсолютно аутсайдерский футбол, который к тому же не приносит никаких плодов. Да, клуб пропускает не так много мячей — всего 17, столько же, например, у 11-й «Жироны» и 12-й «Севильи». Но забивать футболисты совершенно разучились — всего восемь мячей. По этому показателю клуб — худший в ла лиге вместе с «Хетафе».

Состав команды неплохой, но, очевидно, подбор футболистов просто не подходит для прямолинейного «бей-беги». В атаке нет игроков, способных зацепиться за мяч, а главные преимущества имеющихся полузащитников заключаются не в обороне и жестких отборах, а в созидании.

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили
Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press

Спасти «Валенсию»

С таким подбором игроков клуб явно может рассчитывать на большее. В воротах стоит известный всем Мамардашвили, в защите — невероятно опытный Гайя и перспективный Москера, в центре поля есть техничные Хави Герра и Андре Альмейда. В общем, Бараха подошел как временщик, но для прогресса и шага вперед команде нужен был более современный специалист.

Правда, простой сменой тренера «Валенсия» может и не обойтись. Главная проблема клуба — в ужасном менеджменте. Годы плохого управления превратили команду из претендента на топ-4 в коллектив, бьющийся за выживание.

Кризис в «Валенсии» затянулся, и даже если Питер Лим все-таки продаст контрольный пакет акций, исправление ситуации займет какое-то время. Вопрос еще в том, кто купит клуб — богатый шейх с Ближнего Востока, американский бизнесмен или прагматик, который видит в команде только бизнес-актив. А может, новым владельцем станет Роман Абрамович? Слухи об этом ходили еще весной, а на днях вспыхнули с новой силой.

Будем надеяться, что все-таки найдется предприниматель, готовый разобраться с долгами и не мешать директорам, менеджерам и скаутам выполнять свою работу.

Футбол
ФК Валенсия

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