Церемония вручения состоится 28 октября.

Одна из главных проблем «Золотого мяча» заключается в отсутствии интриги. За последние минимум лет 15 ни разу не было такого, что зрители перед церемонией не в курсе, кому достанется награда. Зачастую прошедший сезон или календарный год не оставляет подобных вопросов, кто-то точно отыграл на уровне, позволяющем считаться единственным претендентом.

В этом году ситуация чуть иная. Похожее происходило и раньше, просто реже, чем описанное выше. К концу лета сформировалась тройка кандидатов — Винисиус, Родри и Джуд Беллингем. К сожалению, европейские медиа, в частности Marca, обломали болельщиков и лишили смысла споры о потенциальном победителе.

Крайне правдоподобный инсайд из Испании гласит: лучшим футболистом мира признают Винисиуса. Если верить сообщениям журналистов, бразильцу уже сообщили о триумфе, а компания Nike сделала для него специальные золотые бутсы, в которых вингер будет играть после получения премии. В промах такого издания верится с огромным трудом, поэтому если Вини займет место ниже первого, то будет большая сенсация.

И все же допустим, что Marca права. Да, споры о том, кто взойдет на вершину, окончены, но запущены другие — а заслужил ли вообще седьмой номер «Реала» приз? Кажется, эти дискуссии получаются даже горячее. Очевидно, дело в неоднозначном имидже игрока, который часто ведет себя ярко и провокационно, вызывая разные эмоции у публики — ненависть и отвращение в том числе.

Но давайте сухо, пока не приплетая Родри и Джуда, оценим сезон Винисиуса и попробуем ответить на вопрос из предыдущего абзаца. Сразу надо сказать, что лучший отрезок пришелся уже на 2024 год. Объяснение элементарное: с августа до конца 2023-го бразилец из-за двух травм пропустил 14 матчей. Или 75 дней — больше, чем за всю карьеру до этого. Мучало бедро, сначала Вини вылетел на месяц. Вернулся, продержался 13 матчей за Мадрид и сборную — и снова лазарет, теперь на полтора месяца. К тому моменту на счету футболиста было шесть голов и четыре ассиста.

Фото Global Look Press

После окончательного возвращения в строй поперло. Закончил вингер с показателем в 39 баллов по «гол + пас». С одной стороны, это 19-е место среди всех обладателей «Золотого мяча» с 2000 года. Меньше только у Кака (36), Недведа (29), Роналдо (26) и двух гораздо менее нацеленных на результативные действия игроков — Модрича (14) и Каннаваро (4). С другой — главные свершения Винисиуса имели определяющее значение в походе «Реала» за трофеями.

У него 4+1 против «Барсы», 1+2 против «Жироны». Он занял второе место в Лиге чемпионов по голам и стал лучшим ассистентом, а еще был признан лучшим игроком розыгрыша. Винисиус совершил больше всех голевых действий в плей-офф турнира и чаще всех проходил соперников на дриблинге.

Если говорить об ЛЧ конкретнее, южноамериканец дважды ассистировал в четвертьфинале против «Сити» и дважды забил «Баварии» в полуфинале. К тому же, если помните, именно его коварный удар привел к ошибке Нойера, после которой счет по сумме двух встреч сравнял Хоселу. Итог: приз лучшему игроку обоих матчей с Мюнхеном. А ведь был еще второй в карьере гол в финале Лиги чемпионов и хет-трик в финале Суперкубка Испании. В класико! Копа для Бразилии сложилась неудачно, но и там больше будущего владельца «ЗМ» из соотечественников никто не наколотил.

Да и в целом игра весеннего Винисиуса действительно завораживала. Казалось, этот парень способен накрутить кого угодно в матче любой степени важности. Игриво закусывался с Уокером, возил Киммиха, по-дворовому пробрасывал между в финале Лиги чемпионов. В общем, все основания для амбиций на «Золотой мяч». Тем более на Евро единоличный герой так и не проявился.

Фото Global Look Press

А хотя не проявился ли? Время вскользь пробежаться по конкурентам. MVP чемпионата Европы признали Родри. Это удивительный футболист запредельного уровня, вопросов ноль. Но в «Сити» от него зависит чуть больше, чем в сборной, а финал против Англии был выигран, по сути, вообще без его участия. И все равно — планка, которую держит опорник, тоже позволяет без оговорок рассчитывать на победу. Кстати, позиция Родри в контексте темы совсем ему не помогает — опорные полузащитники крайне редко претендуют на «Золотые мячи».

С Джудом произошло почти то же, что и с Винисиусом. Беллингем роскошно провел половину сезона, но первую. До самых решающих стадий Лиги чемпионов именно он считался номером один в числе кандидатов, но феерия одноклубника весной скинула англичанина пониже. Лучше всего запоминается последнее, а здесь оно правда важнее, потому что как раз в конце выигрываются титулы. Ну и он на самом деле посерел после зимы — всего три гола за «Реал».

Безусловно, в теоретическом «Золотом мяче» бразильца есть след повестки дня. Но заслужил ли он выиграть? Да. Влияние на игру команды — колоссальное. Важнейших голевых действий — хоть отбавляй. Эстетически — прекрасен. Проблема в том, что и Родри заслужил. И Беллингем, кажется, тоже. Вот «Золотую бутсу» можно поделить и вручить нескольким людям, там объективные данные. Забили поровну — получили оба. С «Золотым мячом» не так, все слишком неосязаемо.

Многие эксперты и фаны жалуются на падение среднего качества исполнителей, якобы нынешние топы относительно звезд прошлого — ничто. Если так, это точно не проблема Винисиуса, Родри, Джуда и остальных. Из тех, что были в сезоне-2023/24, они лучшие. А конкретно бразилец — самый яркий и эффективный на решающих этапах.