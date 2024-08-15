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Сегодня, 14:45

Почему Винисиуса называют «теневым спортивным директором «Реала». Для «Мадрида» он больше чем игрок

Винисиус не поедет в Саудовскую Аравию за миллиард евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Реала» Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Не поедет в Саудовскую Аравию даже за миллиард.

«Реал» давно не наводил такого ужаса в Испании до старта сезона. Вчера действующий обладатель титула и победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок, а также презентовал обновленную атаку — с Винисиусом, Мбаппе, Родриго, Беллингемом, — которая уверенно справилась с «Аталантой».

Хотя еще до трансфера Килиана было неясно, впишется ли он в расстановку «Мадрида» и, главное, сыграется ли с Винисиусом, учитывая, что оба предпочитают действовать слева.

Матч за Суперкубок ответил на все вопросы. Карло Анчелотти идеально распределил роли суперзвездам: Мбаппе начал в центре атаки, но во втором тайме все чаще играл слева и абсолютно не мешал Винисиусу, который сохранил свободу действий и сотворил победный гол «Реала».

Символично, что второй мяч на счету Килиана, который остается в центре внимания. Но важно зафиксировать: форма Винисиуса просто поражает. А его роль в команде не ограничивается влиянием на поле — «теневой спортивный директор», как называет бразильца испанская пресса, глубоко погружен во многие процессы жизни клуба. В том числе — в трансферную политику, а также в создание нужной атмосферы в раздевалке.

Винисиус «обрабатывает» игроков — известно о троих

Конечно, не стоит думать, будто Джуниор лично подбирает футболистов, визирует кандидатуры или ведет переговоры. Но своя скрытая функция у него есть — Вини «обрабатывает» потенциальных новичков! Причем занимается этим системно и давно. Первым под пропаганду попал Камавинга — бразилец был крайне настойчив.

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«Помни, мой друг, «Реал» — лучший клуб в мире», — регулярно писал Винисиус французскому полузащитнику. По данным испанских медиа, уговоры от Вини растянулись на много месяцев. В итоге Камавинга уже несколько лет счастлив в Мадриде — а с бразильцем они подружились и не так давно даже летали на родину вингера в Рио. Просто в отпуск!

Целая спецоперация развернулась и вокруг Джуда Беллингема. «Я знал, что другие команды хотят его. Наш скаут Джуни Калафат — мой друг, и он в курсе: если я смогу хоть немного помочь, я сделаю это. Получилось как с Камавингой, которому я отправлял сообщения, и в итоге он пришел и выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, с Джудом будет так же», — признавался Винисиус сразу после перехода Беллингема в «Реал».

Футболисты «Реала» Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем
Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Одной перепиской дело не ограничилось — Вини помог Джуду в адаптации уже после трансфера, даже поселив англичанина у себя на некоторое время. А еще стал гидом по Мадриду, что Беллингем тоже очень оценил. Как и в случае с Камавингой, парни сильно сдружились и даже вместе летали отдохнуть в Лондон.

Наконец, самый крупный улов «неофициального агента» Вини — Килиан Мбаппе. Причем бразилец опровергал, что занимается «обработкой» француза. «Нет, все не так! У Килиана своя ситуация. С Джудом мы знали, что он сможет переехать летом. И здорово, что это случилось. Но здесь все хотят поиграть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет», — рассуждал Винисиус.

Но позднее, когда сделка была завершена, Килиан его сдал. «Он писал мне: «Давай к нам, будем играть вместе, будем в топе». Мне не нужны эти сообщения, чтобы понять — это лучшая команда в мире. Но было приятно почувствовать себя особенным», — заявил Мбаппе после подписания контракта.

Кроме вышеупомянутых парней пресса также приписывает Винисиусу работу по Эндрику. Да и сам вундеркинд не скрывал связи: «Винисиус — мой друг. Я смог провести с ним каникулы, увидеть его и поговорить с ним. Он много чего рассказал о мадридском «Реале». И пообещал, что со мной все будет в порядке. Его слова придали мне еще больше уверенности в том, чтобы все-таки завершить сделку».

Футболисты «Реала» Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе
Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Были опасения, что звезды не сработаются. Но, кажется, Вини всех скрепляет

Одним из главных опасений при переходе Килиана Мбаппе в «Реал» был микроклимат в команде — не испортит ли его амбициозный француз? К тому же Мбаппе вечно противопоставляли Винисиусу, справедливо считая, что два претендента на «Золотой мяч» не уживутся в атаке.

Конечно, будущее покажет и все еще может поменяться, когда начнется сезон — но на данный момент все переживания оказались сильно преувеличенными. Игроки прекрасно ладят, общаются друг с другом, на тренировках всегда вместе и даже репетируют празднование забитых мячей.

Винисиус Жуниор и&nbsp;Криштиану Роналду. Роналду все еще влияет на «Реал». Особенно на Винисиуса

Более того, по данным испанской прессы, в «Реале» есть «компания друзей», курирует которую как раз Винисиус. И да, входят в нее все креатуры бразильца — после перехода туда подтянули Беллингема, теперь в эту же банду входит и Мбаппе.

Все складывается настолько хорошо, что Marca пишет о том, что Вини лично сформировал «атакующий трезубец» «Реала» — из себя, Беллингема и Мбаппе.

Футболист «Реала» Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Винисиуса пытались переманить миллиардом. Не вышло

Последнюю неделю гремит новость о миллиарде евро, предложенном саудовским «Аль-Ахли» бразильскому вингеру. Некоторые медиа даже с опаской писали, что Винисиус открыт к такому офферу — уж слишком заманчиво он звучит. Но обсуждение быстро прекратилось, и стало ясно, что переход вряд ли случится.

«Реал» элегантно на это намекнул: на предложение в примерно 200 миллионов евро «Мадрид» отправил представителей «Аль-Ахли» изучать клаусулу. Стоимость выкупа Винисиуса по договору — миллиард евро, поэтому трансфер оказался почти исключен. Вряд ли саудовцы потратят два миллиарда на одного футболиста.

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По самому Винисиусу сказать трудно, но он будто бы тоже не горит желанием покидать «Реал». Понять и игрока, и клуб можно — им очень комфортно вместе. Бразилец, несмотря на репутацию, — настоящая душа команды, и даже саудовские миллиарды не сымитируют такую химию.

Это прекрасный союз — пусть остается таким и дальше.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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